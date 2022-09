Disse er med i «Ikke lov å le på hytta»: − Skammen tok meg!

Else Kåss Furuseth (42) oppdaget for første gang i livet at hun har konkurranseinstinkt i «Ikke lov å le på hytta», men det skulle koste.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg tar sjølkritikk på at jeg valgte å delta og beklager på forhånd all oppførsel der inne. Men til mitt forsvar: Når du er sosialt anlagt, men 42 år, singel og bruker mye tid alene, er det vanskelig å takke nei til hyttetur med ti-tolv gøyale mennesker/kollegaer, skriver Else Kåss Furuseth i en tekstmelding til VG.

Det er duket for tredje sesong av VGTV-serien «Ikke lov å le på hytta».

Flere kjente fjes dukker opp, og konseptet er som alltid – det er ikke lov å le ... på hytta.

Som vanlig byr det på utfordringer for deltagerne, der mange ser seg nødt til å grave dypt i humoresken for å finne noe som kan få de andre til å le.

I traileren ser man blant annet at Kåss Furuseth bryte sammen.

– Haha, skammen tok meg! Jeg innså plutselig at jeg var helt ute å kjøre – og at jeg hadde mistet ikke bare mimikken, men også all verdighet, sier hun.

– I to pauser måtte de inn og sjekke at jeg ikke sov. Jeg satt jo der helt stille som en oppblåsbar dukke med veska på som innimellom heiv ut groviser.

SKAM: Else Kåss Furuseth fikk kjenne på skammen under nyeste sesong av «Ikke lov å le på hytta».

– Jeg har levd hele livet uten å være opptatt av vinne noen ting, noen gang. Dessverre kicka konkurranseinstinktet inn for første gang i livet etter to minutter på hytta. Gøy å oppdage at jeg hadde konkurranseinstinkt, trist å oppdage hvor dårlig menneske jeg ble med vinnervilje.

Komiker, skuespiller og programleder Else Kåss Furuseth er en av ti deltagere som er med i årets sesong fra start:

Komiker og skuespiller Kevin Vågenes (35)

Komiker og skuespiller Amalie Stuve (21)

Komiker og skuespiller Christian Mikkelsen (31)

Skuespiller og programleder Jenny Skavlan (36)

Skuespiller og programleder Galvan Mehidi (33)

Komiker Carl Fredrik «Calle» Hellevang Larsen (45)

Skuespiller, komiker og programleder Else Kåss Furuseth (42)

Komiker og skuespiller Jan Tore Kristoffersen (37)

Programleder Erik Solbakken (37)

Skuespiller Kristine Grændsen (29)

I tillegg kommer komiker Magnus Devold (35) og komiker Jonna Støme (43) inn som utfordrere underveis.

Disse er med i sesong tre av «Ikke lov å le på hytta».

Programleder Mads Hansen tror knekken til Kåss Furuseth kom som en følge av intensiteten i spillet.

– Se for deg en halvtime der du skal prøve å få noen som ikke vil le til å le – det er ganske lenge. Tenk deg at du skal gjøre det 25 ganger til. De holder på i 14 timer, påpeker Hansen, og fortsetter:

– Da blir det dystert og mørkt innimellom, og man gjør ting man angrer på og skammer seg over. Else får en skikkelig reality check der inne. Det viser hvor dypt du må grave. Det er som «Kompani Lauritzen» for komikere, bare uten Rampestreken. Man skal ned i kjelleren, og vel så det.

Nå gleder han seg aller mest til at folk skal se det.

– Det er alltid spennende å se om folk liker det. Dette er kjente og folkekjære komikere, og man får se noen av dem på ukjent og ikke minst utrygt farvann.

Hansen forklarer at rundene som alltid er ujevne.

– Det er fordi deltagerne går opp og ned med tanke på energinivå – det går fra sprudlende, til mørkt og dystert, og opp igjen. Alt mulig her.

– Kommer det mer «Ikke lov å le på hytta»?

– Jeg håper det, for det er jo gøy å lage! Så lenge folk vil ha det, lager vi mer. Det er også flere som vil være med.