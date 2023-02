1 / 9 UTE: Ørnulf Høyer (t.h.) tapte i melkespann-konkurransen mot Sofie Karlstad. forrige neste fullskjerm UTE: Ørnulf Høyer (t.h.) tapte i melkespann-konkurransen mot Sofie Karlstad.

Ute av «Farmen kjendis»: − Våkner fortsatt på natten og sier f-ordet

Ørnulf Høyer (66) tapte i melkespann mot Sofie Karlstad (25), og ble rasende på seg selv.

Trond Moi (53) knuste Ørnulf Høyer og Sofie Karlstad i tørrmuring og sikret seg den første finaleplassen. Dermed måtte klesgründeren og influenceren i kamp om den siste.

Der røk Ørnulf på en solid smell.

– For det første var det utrolig irriterende at min steinstabel raste i semifinalen, for den var så høy. Men Trond var kjempekjapp, så ære være ham for det, sier 66-åringen til VG.

– Ordentlig forbannet

Verre var det å tape for Sofie i melkespann, på grunn av det han selv beskriver som «en tabbe».

– Jeg følte at jeg hadde full kontroll og var helt sikker på det. Men plutselig sa det pip – og jeg var borti en metallstang i rammen. Du kan tenke deg reaksjonen min, sier Ørnulf.

Selv om han utad bevarte fatningen, var han i opprør på innsiden.

– Alle som er konkurranseinnstilt i hodet, kjenner den følelsen når du gjør en helt unødvendig feil. Særlig når man har alle sjanser til å vinne, sier Ørnulf.

– Da blir man ordentlig forbannet på seg selv. Men det blir man inni seg.

Ørnulf forklarer at han fortsatt rister på hodet over at det gikk som det gikk. At han lukket øynene for å slappe av og konsentrere seg mens han holdt i spannene.

– Men det var denne rammen, da. Og det blåste. Jeg våkner fortsatt på natten, sier f-ordet og slår neven i madrassen, sier han.

– Sånn er det å være konkurransemenneske.

Forretningsmannen presiserer at det han sier ikke er ment til forkleinelse for Sofie, som slo han.

– Er man med på leken, må man tåle steken, konkluderer han med.

– Om du hadde vunnet melkespannkonkurransen, tror du at du hadde vunnet hele «Farmen kjendis»?

– Hva skal jeg svare på det? sier Ørnulf og ler.

– Jeg hadde to kniver og gode sjanser. Det er ingen tvil om at jeg hadde gode sjanser. Uansett hadde det vært fint om ikke det ble avgjort ved en tabbe. Jeg hadde gledet meg til finalen, forklarer han.

For Sofie var det en stor seier å slå Ørnulf.

– Jeg følte jeg sto i semifinalen med to sterke og gamle menn, som sikkert så for seg å stå sammen i den finalen, sier hun til VG.

– Da var det litt stas å kapre siste finaleplass mot en mann jeg selv fryktet i både finaleuke og finale, forklarer 25-åringen.

Ørnulf var en markant skikkelse på gården helt fra start, og det har stormet mer enn én gang. Først trakk Lina Adampour (37) seg etter en rasismekrangel med ham, men han er også blitt anklaget for å være mannssjåvinistisk av enkelte.

På spørsmål fra VG om hva han tenker om at dette ble viet så mye plass på TV – og om hvorvidt han har fått en ripe i omdømmet, svarer han:

– Jeg velger å avstå fra å svare. På generell basis kan jeg si at jeg står støtt i hvem jeg er, hvor jeg er og hva jeg er. Så får seerne selv vurdere.

66-åringen sier om TV-deltagelsen at «det er noen usikre variabler der, som avgjør veldig mye».

– Jeg følte jeg var på en oppdagelsesreise inn i et terreng jeg ikke kjente til. Og det endret seg i forhold til deltagerne. Opplevelsen må måles opp mot rammebetingelsene.

Klesgründeren sier at han liker å smile hver dag.

– Og jeg liker å få andre til å smile hver dag. Det er et motto. Andre mottoer er at det alltid er to sider av en sak. Og at man snakker til noen og ikke om noen.

Ørnulf sier han selv ønsket å løse alle kontroversene med dialog.

– Jeg er ikke en TV-personlighet som lager masse drama. Men jeg er målrettet i det jeg gjør, både i mitt virke og i konkurranser.