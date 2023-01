MAMMA: Kelly Osbourne, her på en prisutdeling i Los Angeles i 2019.

Kelly Osbourne har født

Kelly Osbourne (37) har fått en sønn. Det røper nybakt bestemor Sharon Osbourne (70).

Sharon Osbourne kom med opplysningen under «The Talk» tirsdag, melder «Entertainment Tonight».

– Fantastisk, fantastisk. Hun vil ikke offentliggjøre noe bilde av ham ennå, og jeg er så stolt av henne, uttalte Sharon Osbourne i talkshowet.

Barnet er det første for Kelly, TV-profil, influencer, forfatter og artist. Og altså datter av Sharon og rocker Ozzy Osbourne (73).

Nybakt pappa er Kellys kjæreste, Slipknot-rocker Sid Wilson (45).

Bestemor røper for øvrig at barnebarnet er oppkalt etter sin far og har fått navnet Sidney.

Akkurat når babyen kom til verden, opplyses det ikke om.

Underveis i graviditeten ble Kelly rammet av svangerskapsdiabetes, noe hun snakket ut om i People.

TV-KLARE: Kelly Osbourne er med når foreldrene, Ozzy og Sharon Osbourne, snart drar i gang ny serie.

Nylig ble det kjent at Osbourne-familien gjør comeback med reality-TV, 17 år etter at de satte punktum for «The Osbournes» på MTV.

Denne gangen er det BBC som står for produksjonen, og serien får navnet «Home To Roost». Både Kelly og broren Jack Osbourne (36) stiller opp.

Ozzy Osbourne og Sharon Osbourne har nemlig bestemt seg for å flytte tilbake til hjemlandet etter over 20 år i Los Angeles.