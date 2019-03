SKUESPILLERVETERAN: Jed Allan på Emmy Awards i 1986, omgitt av Robin Mattson (t.v.) og Judith McConnell. Foto: Ron Galella / Ron Galella Collection

TV-stjernen Jed Allan er død

Jed Allan, kjent fra «Santa Barbara», «I gode og onde dager» og «Beverly Hills 90210», ble 84 år.

TV-seerne husker ham kanskje aller best i rollen som CC Capwell i såpeserien «Santa Barbara», der han fra 1984 – til 1993 spilte faren til blant andre Robin Wrights (52) rollefigur, Kelly. Eller fra «I gode og onde dager», der han i 14 år ga liv til karakteren Don Craig.

Men Allan figurerte også lenge «Beverly Hills 90210» (fra 1994–1999), der han fylte rollen som den strenge faren til Steve Sanders (spilt av Ian Ziering).

Bladet TV Line omtaler Allan som en legende innen såpesjangeren.

Det er Allans sønn, Rick Brown, som opplyser om farens bortgang på skuespillerens offisielle fanside på Facebook.

«Jeg er så lei for å poste så triste nyheter. Min far døde i kveld. Han sovnet fredfullt inn omgitt av familien», skriver Brown, som legger til at faren var høyt elsket av dem og så mange andre.

«Tusen takk til dere alle som hyller ham på denne flotte Facebook-siden», legger sønnen til.

Jed Allan hadde tre barn med kona Toby Brown, som døde i 2001.

– Vil bli dypt savnet

Allan startet karrieren i 1964. Han har siden spilt i over 60 serier og filmer, deriblant «Columbo», «Lassie» og «CSI: Miami».

Ian Ziering (54) er blant dem som uttrykker sin sorg. Under et bilde av seg og Allan på Instagram, skriver han:

«Så trist at vi har mistet enda en av kollegene våre i 90210 (...) En utrolig fin fyr å jobbe med. Han vil bli dypt savnet».

Bare dager har gått siden en av de aller mest markante skikkelsene i «Beverly Hills 90210» brått gikk bort. Luke Perry, som spilte Dylan, ble 52 år.