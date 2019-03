FORELØPIG STOPP: TV3 har bestemt seg får ikke å satse videre på «Love Island», der Tone Damli er programleder. Men de utelukker ikke at det vil gjenopptas senere. Foto: Maren Wilberg Rostad

TV3 legger «Love Island» på vent etter seer-svikt

Kanalen bekrefter at det ikke blir en ny sesong av reality-programmet med det første. – Tone er inneforstått med dette, sier kommunikasjonsdirektør Line Vee Hanum.

Publisert: 12.03.19 03:26







Mot slutten av 2017 kom nyheten om at TV3 hadde bestemt seg for å ta den britiske reality-suksessen «Love Island» til Norge. I programmet sendes single gutter og jenter til luksuriøse omgivelser i varmen, og lever tett på hverandre i håp om å finne den store kjærligheten.

I fjor høst gikk den norske utgaven av «Love Island» på lufta, med artist Tone Damli (30) som programleder. Men i skarp konkurranse med spesielt «Ex on the beach» på FEM og DPlay, ble «Love Island» aldri den suksessen TV3 hadde håpet den skulle bli.

Nå har kanalen lagt realityprogrammet på is inntil videre. Det bekrefter også kommunikasjonsdirektør i Nordic Entertainment Group ((NENT Group, som eier blant annet TV3, Viafree og Viaplay), Line Vee Hanum, til VG.

– Det stemmer at vi per nå ikke planlegger noen ny sesong av «Love Island». Men hvem vet, det gjelder nødvendigvis ikke for all framtid. Vi har muligheten til å hente det tilbake på et senere tidspunkt om vi ønsker det, sier hun.

Ifølge Hanum er det vanlig praksis i kanalen å se an hvordan en programserie utspiller seg, og at man ikke bestiller flere sesonger om gangen. Hun legger imidlertid ikke skjul på at sviktende seertall har mye av skylden for at «Love Island» blir satt på vent.

– Den første sesongen druknet litt i konkurransen, gikk bra digitalt, men ikke så bra lineært. Men ettersom den gikk så bra på digitale flater, har vi ikke lagt den helt på is. «Love Island» var faktisk den mest sette norske egenproduksjonen i hele Norden på Viaplay.

VANT: Andrea Sveinsdottir og Morten Dalhaug vant første sesong av «Love Island».

Tall VG fikk oversendt fra NENT Group i september i fjor viste at serien i snitt ble sett av 94.000.

57.000 av disse så programmet lineært på TV3, mens 37.000 så programmet på Viafree. Syvdagerstallene lå på totalt 101.000, opplyste kanalen den gang.

Nå kan det altså se ut til at det blir med én sesong som programleder for Tone Damli.

– Vi har hatt en løpende dialog med Tone, og hun er inneforstått med dette. Oppdraget hennes var å gjøre én sesong, og vi kan ikke love bort flere sesonger av gangen. Men Tone fungerte veldig godt som programleder, og vi har absolutt ingenting å utsette på jobben hun gjorde, forteller Line Vee Hanum, som legger til at den britiske versjonen av «Love Island» først ble en «megahit» på tredje sesongen.

SKUFFET: TV3 og NENT Group hadde store forventninger til «Love Island», men realityserien innfridde ikke. Foto: NENT Group

Morten Wiberg i mediebyrået Carat har til VG tidligere uttalt at NENT Group og TV3 ikke kan se seg fornøyde med seertallene i den første - og foreløpig siste - sesongen av «Love Island» her til lands.

– En storsatsing som «Love Island» bør ligge på i hvert fall 200.000 seere i snitt når man summerer lineære tall med strømming. Det må man kunne forvente, sa han i september i fjor.

Andrea Sveinsdottir og Morten Dalhaug var paret som gikk helt til topps i programmet i høst.

VG har vært i kontakt med Tone Damli gjennom hennes manager David Eriksen, som ikke ønsker å kommentere saken.