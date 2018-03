PRISBELØNT: Ellen DeGeneres kan skilte med 10 Emmy-statuetter. Her er hun prisutdeler på en MTV-galla i fjor. Foto: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES

Ellen DeGeneres snakker om ungdomskjærestens dramatiske død

Publisert: 14.03.18 12:31

Ellen Degeneres var bare 20 år da kjæresten omkom i en bilulykke – etter en opprivende krangel.

Den berømte talkshow-verten (60) ripper opp i gamle, vonde minner i podkasten Armchair Expert med Dax Shepard . Hun forteller at det faktisk var en tragisk hendelse som førte henne inn i komediens verden.

– Kjæresten min mistet livet i en bilulykke da jeg var 20 år. På den tiden holdt jeg ikke på med komedie, jeg mener å huske at jeg var servitrise et eller annet sted. Hun og jeg bodde sammen da hun døde, forteller DeGeneres.

Etter kjærestens brå død hadde ikke DeGeners lenger råd til å bo i leiligheten, så hun flyttet inn i en bitteliten kjellerhybel. Der sov hun på en madrass på gulvet.

– Madrassen var full av lopper, erindrer TV-stjernen og sier at hun begynte å skrive mye – dikt, sangtekster og andre ting.

– Hele tiden tenkte jeg: «Hvorfor ble denne vakre, 21 år gamle jenta revet bort, mens loppene fortsatt er her?».

Alle disse tankene resulterte i «Phone Call to God», som ble DeGeneres’ gjennombrudd på standup-arenaen. Hun forklarer i podkasten:

– Jeg funderte på hvor fantastisk det ville være bare å kunne ringe Gud og få svar på alle spørsmål. Da jeg etterpå leste alt jeg hadde skrevet, innså jeg at det var ganske hysterisk morsomt. Jeg bestemte meg for at dette skulle jeg fremføre hos Johnny Carson, og at jeg skulle bli den første kvinnen han inviterte til å sette seg ned.

Som sagt så gjort. I 1986 gikk begge ønskene i oppfyllelse.

DeGeneres har snakket om ungdomskjærestens bortgang også en gang tidligere – i et intervju med Oprah Winfrey i 2015. Da fortalte hun at hun og kjæresten hadde gjort det slutt etter en stor krangel, og at ulykken skjedde samme kveld som de hadde vært på konsert.

– Hun prøvde å få meg med hjem, men jeg lot som om jeg ikke hørte henne fordi musikken var så høy. Jeg var veldig avvisende.

Det endte med at de to forlot konserten i hver sin bil – DeGeneres kjørte med noen venner. På veien passerte de et åsted, hvor et bilvrak var delt i to. Først tidlig neste morgen fikk DeGeneres beskjed om at kjæresten hadde omkommet i den voldsomme krasjen.

– Jeg slet veldig med skyldfølelse og tenkte selvsagt masse på at jeg burde ha reist hjem sammen med henne, forklarte DeGeneres til Oprah.

Selv om DeGeneres allerede i tenårene hadde jentekjærester, sto hun åpent frem som lesbisk først i 1997, 39 år gammel. I dag er hun lykkelig gift med skuespiller Porta de Rossi (45) .