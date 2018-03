Gro Hammerseng-Edin forbannet før seieren i «Mesternes mester»

Publisert: 09.03.18 20:52

LARVIK (VG) Rett før hun gikk til topps i «Mesternes mester» var Gro Hammerseng-Edin (37) rasende.

Fredag ble det klart at Gro Hammerseng-Edin vant NRKs populære konkurranseprogram, hvor tidligere idrettshelter kjemper mot hverandre i en rekke øvelser.

I de åtte tidligere sesongene har vinnerne hatt kjønnet til felles: Gro Hammerseng-Edin er første kvinne som vinner «Mesternes mester».

Og hun kjente på mye glede over seieren.

– Jeg er virkelig overrasket over hvor sykt glad jeg ble da jeg skjønte at jeg hadde vunnet «Mesternes Mester». Det er jo tross alt bare et TV-program, sier Gro Hammerseng-Edin til VG.

Hun hadde ikke veldig stor tro på seier med en gang hun fikk se finaleløypen før innspillingen av siste episode. Men en liten bemerkning fra en av de få tilskuere som fulgte innspillingen, fikk henne til å tenne på alle pluggene.

– «Dette ser ikke bra ut», var det en nordmann som sa til meg like før start. Var det virkelig alt han hadde å si, tenkte jeg. Jeg ble så forbanna. Hva med å si lykke til eller noe sånt. Men samtidig gikk det en faen i meg. Plutselig var jeg svært offensiv igjen. «Jeg skal virkelig vise dem», tenkte jeg, forteller Gro Hammerseng-Edin.

Finaleduellen mot Espen Jansen ble intens, og det så lenge ut til at det var den tidligere turneren som skulle stikke av med seieren. Men Jansen slet med den siste oppgaven, hvor de to kastet stein for å knuse en krukke. Samtidig kjempet Hammerseng-Edin med å grave seg under det siste hinderet før steinkastingen.

– Jeg fikk ikke med meg så mye av det, jeg var bare veldig fokusert på meg selv. Samtidig fikk jeg rett og slett en litt dårlig følelse av at jeg ikke fikk sving på hoftepartiet, at beina bare satt fast. Men heldigvis hadde jeg sett meg ut et tre som jeg øvde meg på å kaste mot før start, forteller Gro.

Mens Jansen bommet og bommet, brukte den tidligere håndballspilleren bare to forsøk på å knuse krukken og gå helt til topps i konkurransen.

For henne var det på ingen måte noen selvfølge at hun skulle vinne «Mesternes Mester». De tre ukene i Portugal bød både på oppturer og nedturer.

– Dette ble litt «Gro gjør ting hun ikke kan». For meg var det en utfordring ikke å føle seg godt forberedt. Samtidig er det min styrke at jeg er allsidig og sterk i hodet. Dessuten hadde jeg en fordel av at det var ikke mer en halvannen uke siden jeg hadde lagt opp da vi dro til Portugal i fjor sommer. Jeg var i god form, fortsetter Gro.

Hun havnet aldri natt-test og var sånn sett aldri i fare for å ryke ut før den første semifinalen.

– Jeg skal være så ærlig å si at jeg synes det hadde vært ille om jeg hadde røket ut som den første. Det hadde rett og slett ikke vært noe moro, sier hun.