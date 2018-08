OPPFYLTE DRØMMEN: Hallvard Flatland fulgte datteren Katarina ned kirkegulvet da hun giftet seg i sommer, noe hun fryktet at hun aldri skulle få oppleve. Foto: Privat

«Idol»-aktuelle Katarina Flatland: – Kunne bare drømme om at pappa skulle følge meg i bryllupet

Familien var på vei til å bestille urne og hadde langt på vei begravelsestalene klare da TV-profil Hallvard Flatland for drøye fem år siden lå for døden. Men i sommer fikk datteren Katarina oppfylt sin store drøm.

I vår ble det kjent at Katarina Flatland Dobloug (29) slutter som programleder for «Jakten på kjærligheten» for å ta over i «Idol». Onsdag kveld er det premiere, sannsynligvis med pappa Hallvard Flatland (61) benket fast i TV-stolen.

Og endelig er det først og fremst smil hjemme hos familien Flatland. Men det er ikke en selvfølge. I starten av 2013 var nemlig Hallvard døden nær da han ble rammet av det sjeldne HLH-syndromet. Han lå hele tre måneder i koma , og det var få som trodde at han noensinne ville våkne.

– Bryllupet ble en markering

Begravelsestaler var påbegynt og familien på vei til å bestille urne. For heller ikke legene trodde at TV-profilen noensinne ville våkne.

– Det stemmer, det. Det høres kanskje ut som at man forbereder seg på det verste, men vi fikk flere ganger beskjed om at «Nå må dere ta farvel». Da er det klart man tenker på hva man vil si i en begravelse. Jeg tenkte på hvem som skal følge meg ned gulvet i bryllupet mitt hvis pappa ikke skal. Man tenker på de store tingene i livet, forteller en åpen Katarina Flatland til VG.

Og i sommer fikk 29-åringen sin Harald Dobloug (29) i det som ble et drømmebryllup for Katarina. Bryllupet fant sted i Fyn i Danmark, og selvsagt, og heldigvis, var det en stolt pappa som fulgte Katarina ned kirkegulvet.

– Det føles helt utrolig. Jeg tror alle som opplever at noen i nær familie blir syke, føler at det er en av de største krisene man kan oppleve i livet. Og hvis det går bra, er det lett å gå videre og glemme det litt. Så jeg føler at bryllupet mitt ble en markering på at man må stoppe opp og sette pris på de øyeblikkene man kanskje ikke hadde fått, sier hun.

– Snakker unormalt mye sammen

Bryllupet ble en dag «Idol»-programlederen aldri noensinne vil glemme.

– Å få muligheten til at pappa følger meg opp gulvet i et bryllup jeg har drømt om så lenge... Det var akkurat sånn jeg ville ha det og noe jeg bare kunne drømme om. Det er noe jeg satte, og setter, ekstremt stor pris på. Det er det viktig å tenke over, for det er så lett å glemme hvor dårlig det var en periode.

– Når noe sånt skjer, hvordan vil du si at forholdet mellom deg og Hallvard har utviklet seg?

– Det blir jo selvfølgelig veldig sterkt. I vår familie føler jeg at det er unikt, i og med at mamma også har vært dårlig. At alle fire har stått i en krise og har måttet støtte hverandre én etter én. Det gjør at jeg føler vi står ekstremt sterkt. Vi snakker unormalt mye sammen på telefon. Fordi vi har kjent på det at vi ikke alltid har kunnet ringe hverandre hver dag.

Det var i 2010 at Katarinas mamma, Anne-Lise, fikk påvist brystkreft. Så at Katarina og familien har fått kjenne på de tunge sidene i livet, vil nesten være å regne som en underdrivelse.

– Mest opptatt av Northug

Men «Idol»-programlederen har likevel klart å lære seg til å ikke gå rundt å uroe seg for alt som kan skje.

– Det er mange ganger man selv også glemmer hvor ille det var. Det er sikkert som en fødsel, når man er ferdig med det glemmer man hvor jævlig det var. Men vi har bilder fra det, og de ser vi ofte på for å minne oss selv på at livet er skjørt og at vi må sette pris på den tiden man har.

– For pappas tilfelle skjedde det jo nærmest over natten. Og da tenker jeg at man heller må prøve å nyte øyeblikket her og nå. Og å sette av tid. Det er lett å si at man ikke har tid til å være med på hytta den og den helgen, men nå blir jeg kanskje med dit likevel. Det bare må jeg, føler jeg.

– Hva var det første Hallvard sa til deg da han våknet, husker du det?

– Det var det som var litt tragisk. Han var ikke seg selv når han våknet, han var fortsatt veldig dårlig og var kun opptatt av seg selv. Man ventet jo et «Greys Anatomy»-opplegg når han våknet fra koma etter tre måneder. Men han var mest opptatt av hvordan Petter Northug hadde gjort det i Ski-VM. Og vi hadde sittet ved den «forbannede» senga i tre måneder, og tenkte at «Du kan jo godt spørre hvordan vi har hatt det og»? Jeg tror det var en overlevelsesstrategi og at han fortsatt var dødssyk. Men for oss rundt var det selvfølgelig veldig vondt.

TV-høst for både far og datter

Og mens Katarina i høst skal lede TV-seerne gjennom «Idol» på TV 2, gjør en helt frisk Hallvard Flatland også comeback i TV-ruta. I forbindelse med at TVNorge fyller 30 år, bringer nemlig kanalen «Casino» tilbake - med Hallvard Flatland og Birgitte Seyffarth (50) i hovedrollene.

– Det blir så gøy! Jeg gleder meg veldig, og det gjør han også, forteller Katarina, som selv gleder seg til å gjøre noe det er lenge siden hun har gjort.

Auditionrundene i «Idol» er nemlig ferdig innspilt, så det neste for den nygifte 29-åringen blir nemlig liverunder med publikum i salen.

– Det er noe jeg elsker. For første gang jeg skal gjøre det alene, og det liker jeg enda bedre - for nå må jeg levere her og nå. Jo eldre jeg har blitt, har jeg skjønt at om det skulle skje noe uventet er det bare gøy. Før var det det verste som kunne skje. Jeg skal bare nyte det hele veien og gjøre mitt beste, sier en premiereklar Katarina Flatland til VG.