DANSEHÅP: Frank Løke under presentasjonen av årets deltagere i Operaen nylig. Foto: Tore Kristiansen/VG

Frank Løke med ribbensbrudd før «Skal vi danse»

TV 2018-08-17T10:07:36Z

Frank Løkes dansetrening endte på legevakten torsdag. Om det er den «forbudte» boksekampen lørdag eller et litt for krevende danseløft som har skylden, er uvisst.

Publisert: 17.08.18 12:07 Oppdatert: 17.08.18 12:27

Frank Løke (38) brøt «Skal vi danse»-reglene da han gikk i bokseringen lørdag . Etter boksekampen pustet imidlertid både han og TV 2 lettet ut over at strabasene ikke endte i skader som kunne hemme dansetreningen. Det er nemlig bare to uker til «Skal vi danse» går på lufta.

Nå har det likevel skjedd noe som bremser den tidligere håndballstjernen i danseinnspurten.

– På treningen i går skulle jeg løfte dansepartneren opp rundt hodet, og plutselig var det som om noen kjørte en kniv inn i siden min. Om det skyldes en svakhet som følge av boksingen, eller selve løftet, vet jeg ikke. Ribbenssmerter kan ofte melde seg etter noen dager, forteller Løke til VG.

Dansetrener Tone Jacobsen insisterte på at han dro til legevakten.

– Hun mente vi måtte finne ut hvilke løft vi kunne trene på, for hvis det dreide seg om brudd, så måtte hun legge om koreografien.

Og brudd var det. Løke nekter imidlertid å sykmelde seg.

– Jeg er kjent for å stille med smerter. Under en VM-kamp for noen år siden gikk jeg på banen med hele tre ribbensbrudd. Jeg tåler ganske mye.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Han håper likevel at smertene skal avta raskt.

– Det er to uker til direktesendingen, og det er akkurat den tiden jeg trenger. Legen har gitt meg Paralgin Forte, men jeg tar aldri smertestillende. De tøffeste gutta gjør ikke det, sier 38-åringen eplekjekt.

Oppdatert ? Disse er med i årets «Skal vi danse»

Mange kjendiser har pådratt seg skader på dansetrening opp gjennom årene. Cecilie Skog (44) måtte trekke seg på grunn av ribbensbrudd i 2010, etter først å ha trosset smertene på parketten. Ida Gran-Jansen (30) og Hedda Kise (45) danset med med henholdsvis brukne og bristet ribben i fjor.

– Det er helt uaktuelt for meg å trekke meg, forsikrer Løke, som stiller med handikap på flere måter når sendingene starter.

– Jeg er blant de dårligste danserne og starter på minus. Men for meg som elsker galskap, er «Skal vi danse» perfekt. «Skal vi danse» er nemlig galskap for meg. Jeg er ikke komfortabel i det hele tatt, og det er nettopp det jeg liker. Det er både psykisk og fysisk hardt. Egentlig ville jeg foretrukket å gå barbent på knust glass fremfor å øve i høyhælte dansesko, sier Løke.

Nysingel Frank Løke : – Jeg levde på en løgn

Løke er kjent for sin rebelske stil, og han mener selv at det er helt vilt at TV 2 slipper ham løs på direkte-TV. For den tidligere toppidrettsutøveren er det avgjørende å få nok fans hjemme i stuene til at de stemmer ham videre. Og han vil engasjere dem som kanskje ikke normalt interesserer seg for danse-TV.

– Får jeg stemmen til de mannfolka som sitter ved siden av kona i sofaen og promper og klør seg på balla, og som tenker at «Jøss, er Frank med i «Skal vi danse»?», da er jeg fornøyd, gliser han.

– Jeg trenger hjelp til å få være så lenge med i konkurransen at jeg rekker å bli god. Dermed må jeg fri til seerne. Jeg er kapabel til å gjøre hva som helst og frykter ingenting. Jeg gjør det jeg gjør og tar konsekvensen etterpå.

– Men alle disse sprellene – kan du forsikre at det ikke handler om velregisserte PR-stunt fra deg og TV 2?

– Det er absolutt ikke PR-stunt, hverken boksekampen eller ribbensbruddet. TV 2 ville ikke at jeg skulle bokse. De var veldig bekymret. Så at dette er PR-triks, kan jeg avkrefte.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Løke sier han skal kline til selv om han ikke får vist frem den mest krevende koreografien i starten på grunn av skaden.

– Med smerter skjerper jeg meg litt ekstra. Gi meg et par uker, så skal dere få noen syke løft, svarer Løke, som også engasjerte og provoserte TV-seerne i «Farmen kjendis» på nyåret.

Husker du ? – Noen synes jeg er en drittsekk uansett

TV 2 bekrefter Løkes legevaktbesøk.

– Legen tok røntgen og sier at det er ribbensbrudd. Frank er tydelig på at han vil fortsette å danse, og det er det heller ikke noe i veien for, men de må eventuelt ta noen hensyn på enkelte løft i treningen, sier pressekontakt Anne Martha Leidland.

Løke poster jevnlig bilder på Instagram. Bildet under er fra den aller først økten med instruktør Tone Jacobsen: