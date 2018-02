TÅREVÅT: Tone Damli gråter når Silya Nymoen fremfører balladen med den spesielle historien. Foto: SKJERMBILDE FRA TV 2

Tåreflom i «Hver gang vi møtes»: Her renner det over for Tone

Publisert: 03.02.18 10:12

TV 2018-02-03T09:15:42Z

Tone Damli (29) snakker om da forholdet til Aksel Hennie (42) tok slutt, og Silya Nymoen (40) knekker sammen før hun har sunget ferdig Tones «bruddlåt».

Det er duket for sesongens aller største tårebonanza i kveldens «Hver gang vi møtes», der Tone er hedersgjest . Det ene såre temaet etter det andre gjør at både Tone selv om de andre rundt bordet må kjempe hardt mot følelsene.

Særlig ladet blir stemningen når Tone får spørsmål om bruddet med stor B. Nyheten i 2013 om at Norges heteste kjendispar hadde brutt forlovelsen , vakte voldsom interesse hos mediene og det norske folk.

– Det vanskeligste

Ingen av de to har siden utbrodert bruddet for offentligheten, men når Tone nå sitter ved enden av «snakke ut»-bordet på TV, får seerne dypere innsikt i popartistens følelsesliv enn noensinne før.

Tone forklarer i episoden at det å gå gjennom et samlivsbrudd med medienes søkelys så intenst mot seg, kanskje er det vanskeligste hun har vært gjennom:

– Fordi man har det så dritt oppi de greiene der i utgangspunktet... Og i tillegg skal alt være så synlig. Det var veldig heftig.

29-åringen forteller på TV om den vonde dagen da det tre og et halvt år lange forholdet tok slutt «på ordentlig». På den tiden var hun aktuell som «Idol»-dommer , hadde egen TV-serie og nylansert kleskolleksjon . I tillegg var hun deltager i svenske Melodifestivalen .

Samme kveld som hun hadde flyttet ut av hjemmet hun delte med Aksel Hennie, skulle Tone på sin første direktesending med «Idol».

– Jeg klarte ikke å stå på bena mine i det hele tatt, så jeg ringte TV 2 - gråtkvalt og knust, betror Tone til de andre rundt bordet.

Beskjeden hun skal ha fått fra TV 2, var at de mente hun burde møte opp likevel, «så fikk de bare se hvordan det gikk».

– Det var ingen nåde - det var bare å komme seg på TV.

Tone sier til VG at hun synes det er fint å slippe folk mer på innsiden gjennom «Hver gang vi møtes», og å kunne dele tanker og opplevelser:

– Dette er en del av min historie, som jeg aldri før har pratet om, men en historie folk fikk oppleve gjennom media.

I kveldens episode mimrer Tone tilbake til hvordan hun ikke sa et eneste ord under hele sendingen, og at hun satt med hendene under bordet hele kvelden for ikke å vise alle at forlovelsesringen var borte.

29-åringen gjør ikke noe forsøk på å hindre tårene i å strømme foran kamera.

– Å vise tårer har jeg aldri vært redd for. Jeg har aldri før vært så åpen som jeg er i dette programmet. I tillegg er jeg blitt mer følsom med årene, sier Tone til VG.

I episoden beskriver Tone tilstander som hun og de andre rundt bordet mener ikke egentlig eksisterer i Norge, som å bli oppsøkt av en journalist hjemme på døra, og bli fulgt etter av presse i bil. Samtidig forsto hun at bruddet vakte oppsikt.

– Jeg skulle jo gifte meg, liksom.

Gråten tar fullstendig overhånd rundt bordet når Silya med inderlighet fremfører «Winner Of A Losing Game», låten Tone lanserte etter at forlovelsen havarerte. Tone legger heller ikke skjul på at sangen er hennes historie.

– Det treffer så knallhardt, og det er sterkt å se at den treffer andre også. Jeg blir jo helt knust, sier Tone til kamera.

Til VG sier hun:

– Silya sin tolkning var så sterk, og det at hun også hadde tatt den til seg, gjorde hele seansen ekstra emosjonell.

TV-seerne vil få se at Silya må avbryte opptredenen før hun har sunget ferdig. Gråten gjør det umulig å fortsette.

– Jeg hadde ikke grått på prøver eller noe, men det skjedde noe akkurat i det øyeblikket som jeg ikke kunne kontrollere, forteller Silya til VG.

– Det var nok en blanding av teksten på låten og hennes historie og min egen, som bikka meg over. Og det at vi begge har det så bra nå, legger hun til

Tone er i dag lykkelig mamma til Billie (snart fire) og samboer med Markus Foss (34) .

– Vår kjærlighetshistorie er fantastisk, sier hun på TV.