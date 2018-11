ETIKK-HJELPEN: Kathrine Thorborg Johansen spiller en ansatt fra Etikkrådet som lager trøbbel for sjefsinvestor Per Grepp. Foto: Lukas Salna

Lager komikk av statlig triksing med trillioner

Statens pensjonsfond utland, populært kalt Oljefondet, har blitt TV-serie. Det som startet som et drama på skrivebordet endte opp som komedie på skjermen.

Hollywood -baserte Harald Zwart har fått med seg Thomas «Finger’n» Gullestad igjen etter at de sammen lagde publikumsvinneren «Den 12. mann» i fjor. Begrepet «Oljefondet» ser kanskje knusktørt ut på papiret, og i utgangspunktet var serien tenkt som et drama med komiske innslag.

Men etter hvert ble det mye mer komikk enn tiltenkt, forteller de to.

– Det ble bare morsommere og morsommere. Det blir liksom litt for pretensiøst å prøve å portrettere sånne fancy investorfolk på alvor, sier Gullestad, som er gift og har barn – og venter et til – med Jenny Skavlan:

Zwart presiserer:

– Det er ikke sånn at Thomas og de andre skuespillerne prøver å være morsomme. Det er ikke klovnerier, dette. Kanskje mer som «The Office», med trillioner av kroner på spill.

Gullestad spiller sjefinvestoren Per Grepp, en fyr som har gjort det så bra i Oljefondet at han får holde på som han vil.

– Han er mer eller mindre helt uangripelig før en fra etikkrådet sørger for å få seg selv ansatt, hun har sett at ting går over stokk og stein. Grepp elsker å tjene penger, og gjør det med skittent spill og ved å kutte hjørner, sier skuespilleren.

Mye av komikken ligger i det norske møtet med en kynisk finansverden. Hvordan det typisk sosialdemokratiske norske utgangspunktet møter russiske oligarker og glatte amerikanske spekulanter.













































– Her i landet går vi hjem klokken fire, skriver reiseregninger og regninger på overtidsmat. Å kaste dette inn i den kyniske verdenen blir veldig morsomt. Oljefondet er jo det eneste trippel A-ratede fondet i verden som er regulert, noe for eksempel amerikanere synes er rart.

– Kan det ikke fort bli en breial greie om hvor mye penger vi har her i landet?

– Nei da, her er det mye rom for selvrefleksjon og selvironi. Det er en del harselering om den norske nøkternheten, sier Zwart.

– Kan ikke vi nordmenn også være som nyrike russere når man møter på oss utenlands?

– Nei, det har jeg ikke inntrykk av, sier Zwart.

– Vi har hele spekteret her, også. Det er klart vi har dem som liker å flashe rikdommen sin. Men jeg tror nok vi i sum er ganske nøkterne. Vi er mer forsiktige enn vi kunne ha vært, tror jeg, sier Gullestad.

Han sier det ekte Oljefondet ønsket ikke å være så tett på prosjektet fra starten av, men Zwart og Gullestad har vist serien eksklusivt til de ansatte.

– Den dagen må finansverdenen ha stått stille her i landet, det var over 150 stykker til stede, ler Gullestad.

– Hva var deres dom?

– De synes det var morsomt, heldigvis! Jeg så Slyngstad, ( Yngve Slyngstad , Oljefondets sjef, journ.anm.) han hikstet av latter!

Vi andre kan se serien på Dplay i desember.