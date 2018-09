KLARE FOR FINALEHEAT: Kristian Raanes (bak f.v.), Philip Andreas Rustad, Anders Georg Mowatt Haugland og Øystein Herkedal Hegvik. Foran f.v.: Daniel Kalelic, Carlisle Sienes, Zino, Emma Noor Løvslett, Vilde Skogen og Kamilla Wigestrand Foto: Håvard Solem/TV 2

Idol 2018: De vant kampen om finaleplass

TV 2018-09-28T18:53:55Z

Årets ti første Idol-finalister er klare. I tillegg kjemper fem deltakere om en siste plass i finaleheatet.

Publisert: 28.09.18 20:53 Oppdatert: 28.09.18 21:06

TV 2 har tatt flere nye grep i forbindelse med årets sesong av «Idol». Ett har vært å droppe d e direktesendte semifinalene og heller plukke ti finalister på en såkalt bootcamp.

Neste overraskelse kom i programmet som ble sendt fredag kveld, hvor de 15 gjenværende Idol-deltakerne skulle kjempe om ti finaleplasser.

Her ble det det også avslørt at de resterende fem som ikke fikk plass, skal konkurrere seg i mellom om den siste, ellevte plassen i finalen.

Hvem som får denne plassen er det seerne som skal avgjøre. Disse fem står det mellom:

Casper Kuhlmann Kristensen (16) er fra Nodeland i Songdalen kommune utenfor Kristiansand. Han er skoleelev og går første år på videregående.

Han sier dette om hvorfor han fortjener den siste plassen i årets finaleheat:

– Fordi jeg virkelig brenner for musikk og har et mål om å kunne leve av musikk. Jeg er veldig ung og har mange ting jeg kan utvikle. Gjennom Idol tror jeg at jeg kan utvikle meg selv mye som artist og som person.

Ingita Khan (17) fra Oslo. Hun er elev på videregående skole og argumenterer blant annet slik for at hun skal bli med videre:

– Noe av det kuleste er å bli gjenkjent på gata av fremmede som kaster ut komplimenter som «du fortjener å vinne» og «du er kjempeflink». All kjærligheten gjør meg motivert til å vise hva jeg kan. Jeg har et talent og en attitude som jeg mener er viktigst i en artist. Derfor, i tillegg til at jeg har så innmari mye mer å gi, har jeg trua på at jeg kan komme langt.

Sophie Nordrum Kroken (21) kommer fra Asker, bor i Oslo. Hun mener at hun har utrolig mye mer å gi :

– Jeg har flere sider jeg føler jeg ikke har fått vist på audition og bootcamp. Det har vært en helt fantastisk reise så langt, og jeg har veldig lyst til å komme videre, for både å lære mer og vise mer av meg selv og den jeg er musikalsk, sier Sophie.

Victoria Rensel (18) fra Spikkestad og er elev ved Kristelig Gymnas (KG) i Oslo. Hun sier at hun ikke er klar for å forlate drømmen og gå tilbake til hverdagen.

– Jeg har så mye mer jeg vil vise dere. Det er enda masse jeg vil lære og oppleve. Jeg er klar for flere utfordringer og jeg lover jeg skal levere mitt aller beste om jeg er så heldig å få en plass videre. Jeg kan ikke forlate konkurransen når den beste delen akkurat har begynt, sier Victoria.

Øyvind Weiseth (25) fra Halsa på Nordmøre. Han er freelance musiker.

– Jeg fortjener en plass i topp 11 fordi jeg vet at jeg har så mye mer å gi enn jeg fikk vist i løpet av bootcamp, og live er den beste plassen jeg kan få vist dette, sier Øyvind.

Disse ti er allerede klare for finalerunden. Her er deres musikalske ambisjoner:























1 av 10 DANSE OG GRÅTE: – Jeg vil lage bra musikk som gjenspeiler den jeg er, som får fram følelser, som både får folk til å danse og gråte. Det viktigste for meg er å lage musikk som kommer fra hjertet og er ektefølt, sier Vilde Skogen (20) fra Sandnes. Espen Solli