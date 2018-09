TV-KLARE: Lene Sleperud (til venstre) og Tonje Frøstad Garvik har vært kjærester i cirka halvannet år. Nå er de begge klare for det som kan bli 11 uker på «Farmen»-gården. Foto: Mattis Sandblad

Kjærestepar klare for «Farmen»: – Vi vil holde forholdet skjult

TV 2018-09-07T05:15:50Z

Lene Sleperud og Tonje Frøstad Garvik ønsker ikke å bli dømt på bakgrunn av sin legning. – Men vi ønsker ikke å gå rundt å lyve, sier det «Farmen»-klare kjæresteparet.

Publisert: 07.09.18 07:15

Om bare noen uker er «Farmen» tilbake på norske TV-skjermer. Der vil seerne blant annet få stifte nærmere bekjentskap med Lene Sleperud (29) og Tonje Frøstad Garvik (29), som er kjærester - og som ønsker å ta et oppgjør med homofobien i samfunnet.

– Oslo er ikke problemet, og det er ikke Oslo vi ønsker å nå ut til. Selv har jeg mange venner som ennå ikke har kommet ut av skapet. Og som ikke tør, fordi de er redde for hva folk vil tenke. Så jeg vil fortsatt si at det er et stort problem i Norge. Med én gang man kommer ut på bygdene er det mange som sitter og gjemmer seg, forteller Tonje Frøstad Garvik til VG.

LES OGSÅ: Her er årets «Farmen deltagere

– Vil ufarliggjøre homofili

De to har vært kjærester i drøye halvannet år, og sammen skal de nå prøve å hjelpe hverandre så langt som mulig i realityprogrammet, som spilles inn på idylliske Gjedtjernet gård i Grue kommune. Og noe som er sikkert er at Lene og Tonje ikke kommer til å proklamere for de andre deltagerne at de er kjærester.

– Vi vil holde forholdet skjult og gå inn der som to individer. Men det er ikke sånn at vi har som mål å føre folk bak lyset. Vi har bare lyst til at folk skal bli kjent med oss som dem vi er. Om noen der inne skulle være homofobe kan de bli kjent med oss som personer før vi går ut med legningen vår. At vi ikke blir dømt basert på legning, mener de.

Og det er nettopp der den store motivasjonen ligger for de to «Farmen»-jentene.

– Folk vet ikke bedre, og i et program som «Farmen» kan vi da være med på å ufarliggjøre homofili. De andre deltagerne må bli kjent med oss. Det må TV-seerne også. For vi flytter jo inn i stua til folk. Jeg tror ikke vi kan gjøre underverk, men vi kan være med å bidra og påvirke i en positiv retning.

– Veldig glade i hverandre

– Så hvor lenge skal dere holde forholdet skjult da?

– Vi må se an situasjonen, for vi ønsker ikke å gå rundt og lyve. Vi snakker bare minst mulig om det. Om folk stiller spørsmål får vi ta det der og da. Vi vil ikke at folk skal sitte igjen å føle at vi har lurt dem, forteller Lene og Tonje, som ikke frykter opphetede diskusjoner inne på gården.

– Det er bare bra i så fall. Det er da folk vil forstå. Da får vi vist hva som foregår ikke i Oslo, men ellers i landet. At holdningene fortsatt eksisterer. Hvorfor skal ikke vårt forhold være like seriøst som et forhold mellom en mann og en kvinne? Vi er veldig glade i hverandre, og det ønsker vi å vise fram.

Både Tonje, som opprinnelig kommer fra Ulsteinvik, og Oslo-jenta Lene, er bosatt i hovedstaden. For Tonjes del var det da hun var 19 år at hun tenkte «Shit, det er faktisk en reell mulighet for at jeg blir sammen med en jente». Lene på sin side brukte Tonje som «brekkstang».

– Pappa fikk sjokk

– Det gjorde det lettere for meg, fordi jeg på en måte hadde noe håndfast å vise fram. Med pappa gjorde jeg det kjapt og enkelt ved å invitere ham på middag - sammen med Tonje. Og i det vi var i ferd med å gå sa jeg at «Tonje er mer enn en venninne». Pappa gråt og snakket litt. Jeg tror han fikk skikkelig sjokk. Men han trengte bare å prosessere det, nå har han jo blitt kjempeglad i Tonje.

Tonje var, i tre år - fra hun var 14 til 17 år gammel og før hun fant ut at det var jenter hun likte - i et forhold med en gutt.

– Det fungerte bra, det. Jeg tenkte aldri at det var noe feil med forholdet vårt. Man kan godt si at man er hundre prosent hetero eller hundre prosent lesbisk, men jeg tror det finnes en ganske stor gråsone. Det handler om personlighet og kjemi, mener 29-åringen, som nå håper at de begge skal bergta det norske TV-publikumet.

– Vi skal i hvert fall hjelpe hverandre fremover inne på «Farmen». Men står vi der i en semifinale er det full kamp. Om én av oss skulle vinne, deler vi jo selvsagt premien, forteller paret til VG.

«Farmen» har premiere på TV 2 tirsdag 25. september.