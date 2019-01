TERNINGKAST FEM: En formidler med stor autoritet, mener vår anmelder om Maria Haukaas Mittet. Foto: TV 2

VG anmelder «Hver gang vi møtes» låt for låt: - Glimrende

TV 2019-01-19T18:54:35Z

Det er Trine Reins dag i «Hver gang vi møtes» i kveld. Som vanlig anmelder VG låt for låt forløpende. I kveld er det Marius Asp som vurderer prestasjonene. - En glimrende fortolker av sine artistkollegers låter, mener Asp om Maria Haukaas Mittet.

Publisert: 19.01.19 19:54 Oppdatert: 19.01.19 20:22

Du kan selv gi din terningvurdering til artistene nederst i saken og der kan du også lese anmeldelsene til Marius Asp i sin helhet.

– «Hver gang vi møtes» er et utrolig fint, varmt feelgood program hvor agenda er musikken og artistenes fremførelse av hverandres låter. Det er ingen utstemming underveis i serien som gir rom for å fokusere på musikk og gode samtaler, sier Trine Rein som gleder seg til kveldens program.

Trine Rein (48) kom med sitt debutalbum «Finders Keepers» og hennes første singel «Just Missed the Train» i 1993. En sang som Lars Bremnes har valgt å fremføre i kveld. På mindre enn to måneder passerte dette albumet 50.000 solgte – tre ganger platina. I 1994 ble hun tildelt Spellemannsprisen for årets årets nykommer.

Samme år lå albumet på førsteplass på VG-listen. «Just Missed the Train» lå på 16 ulike japanske hitlister samtidig, og to tredeler av de totalt 600.000 solgte eksemplarer av albumet ble kjøpt av japanske fans. Så man kan trygt si at Trine Rein var «big in Japan» den gangen.

Oppfølgersingelen «Stay With Me Baby», som Tom Mathisen fremfører sin tolkning av i kveld, ble også en stor radiohit. Andre album «Beneath My Skin» ble sluppet i 1996 og låten «Torn» som Sol Heilo har valgt som sin låt ikveld, ble en suksess. Albumet solgte over 300.000 på verdensbasis og Trine ble Spellemannsnominert som årets kvinnelige artist. Trine har deltatt i Melodi Grand Prix to ganger, hun har deltatt i Stjernekamp på NRK, og har holdt jule- og tradisjonelle konserter i mange år.



Maria Haukaas Mittet fremfører «Hello its me», Katsrofe har valgt «I am leaving you», mens folkekjære Elisabeth Andreassen som var forrige ukes hedersgjest fremfører «When heros are made». En låt du forøvrig kan både se og høre i Trine Rein og Lars Monsens versjon her:

I 2008 traff hun Lars Monsen og de to giftet seg i all hemmelighet i 2015.