GAMMEL SKILØPER – NY JOBB:

Lars Berger etter «Mesternes Mester»: – Slik er mitt nye liv

ØYER (VG) Etter nesten 20 år på toppnivå som skiskytter, langrennsløper og landslagstrener, jobber Lars Berger (39) nå som assisterende butikksjef i en dagligvarebutikk. På trening konkurrerer han med kona Linda (34) og hunden Evita.

Fredag kveld ble den tidligere skiskytteren og langrennsløperen slått ut av «Mesternes Mester».

– Jeg var bare opptatt av meg selv og var ikke lett å være sammen med. Jeg har da også slitt ut noen kjærester på veien. Da jeg traff Linda året før jeg la opp, måtte jeg bare advare henne. Men heldigvis har det gått bra.

Lars og Linda giftet seg i 2015. Hun er utdannet tømrer og jobber til daglig med hyttebygging i Hafjell . Linda har to barn fra et tidligere forhold, Tia (11) og Heine (13).

– Da vi kjøpte et eldre hus som vi måtte pusse opp, var det hun som lærte meg opp. Dette var virkelig noe hun kunne. For ikke å snakke om alt verktøyet hun har. Jeg trodde jeg hadde en flott drill, men det kunne jeg bare glemme.

Huset ligger like utenfor Øyer sentrum og Lars, som opprinnelig er fra Lesja , trives godt her.

– Jeg må bo et sted det er ordentlig vinter, sier han.

Lars Berger la opp våren 2015. Da hadde han en mer enn 15 år lang karriere bak seg som toppidrettsutøver – og tre år som landslagstrener for syns- og bevegelseshemmede i skiskyting og langrenn.

– Det ble for mye for familien. Jeg tenker at jeg er blitt et bedre menneske etter at jeg la opp, mer folkelig og lettere å være sammen med. Nå er jeg heller ikke redd for å ha kontakt med andre mennesker slik jeg var før av frykt for å bli smittet av sykdommer som igjen kunne ødelegge for idrettskarrieren, fortsetter Lars Berger.

Årets «Mesternes Mester» ble spilt inn i fjor sommer på Mallorca.

– På det tidspunktet var jeg arbeidssøkende om kommet i en situasjon i livet mitt hvor jeg måtte tenke på hva jeg skulle gjøre «når jeg ble voksen». Så sånn sett passet det godt for meg å være med i «Mesternes Mester». Det var ordentlig moro og vi var en fin gjeng som fortsatt har mye kontakt.



Denne fredagen var det andre gang han havnet i nattest. Forrige uke slo han som kjent ut tidenes yngste «Mesternes Mester»-deltager, Kine Olsen Vedelden. Men til tross for en god start i natt-testen denne fredagen, tapte han likevel for den tidligere høydehopperen, Hanne Haugland.

– Jeg ble på Mallorca etter at jeg ble slått ut, flyttet på et hotell, leide meg en sykkel og fartet mye rundt på øya. Da ble jeg godt kjent med både Ole Martin Årst og Kine Olsen Vedelden. Det var en fin tid det også, sier Lars Berger.

Vel hjemme i Norge igjen i fjor sommer fikk han jobb som assisterende butikksjef i Spar i Øyer.



– Jeg er glad for at butikksjefen turte å satse på en gammel skiløper som meg uten altfor mye formell utdannelse. Det blir ofte et problem for mange av oss som har vært aktive på toppnivå når vi skal finne oss noe nytt å gjøre. Mange er spente på om de vil klare å finne noe som de kan brenne like sterkt for som idretten. Noe av det man også må ta stilling til er om vil jobbe for å leve eller leve for å jobbe. Det har jeg tenkt mye på.

Lars Berger sier han trives godt der han er nå og han morer seg over at han den siste tiden har vekket litt oppmerksomhet blant kundene i butikken.

– Kollegene mine forteller meg at de har hørt kunder som har gått mellom hylleradene og diskutert om det virkelig var meg de hadde sett. Noen ganger når jeg har sittet i kassen, har jeg også fått spørsmål om jeg er Lars Berger, han som er med i «Mesternes Mester». Da svarer jeg bare: «Kunden har alltid rett», sier Lars med et lurt smil.

Han og kona er begge glad i både ski og sykkel. Så snart tiden tillater det, er de ute og trener sammen.

– Snart har vi også syklet halve Norge på langs. I løpet av tre år nå har vi etappevis syklet fra Tromsø til Dombås, forteller Lars som nylig har kjøpt seg en hytte på Bjorli.