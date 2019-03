Jordyn Woods: – Jeg skulle gått hjem etter festen

Etter noen intense dager med massive utroskapsrykter rundt Jordyn Woods og Tristan Thompson, snakker førstnevnte ut på TV.

Publisert: 01.03.19 21:17







Den påståtte utroskapsaffæren skal ha gitt det allerede turbulente forholdet mellom Khloe Kardashian (34) og Tristan Thompson (27) nådestøtet.

Jordyn Woods (21) innrømmer i talkshowet «Red Table Talk» at hun og Khloes kjæreste kysset i løpet av den aktuelle Valentines-helgen, men hun nekter for at det skjedde noe mer usømmelig.

VGTV har dykket ned i sakens utvikling i kveld – se sendingen øverst i artikkelen.

Det er skuespiller og talkshow-vertinne Jada Pinkett Smith (47) – kona til Hollywood-stjernen Will Smith (50), som stod for intervjuet. Jordyn har hatt et nært forhold til Smith-familien siden hun var liten jente.

Kysset

Jordyn forteller i TV-intervjuet, som ble spilt inn tirsdag og sendt fredag, at hun etter en kveld på byen i Los Angeles endte opp på en fest hjemme hos Tristan. Hun hevder at hun ikke visste da hun kom dit at det var han som var huseieren.

21-åringen innrømmer at hun ikke forlot festlighetene før tidlig neste morgen, og at NBA-spilleren kysset henne på vei ut.

– Men det var ikke lidenskapelig. Det var bare et kyss på leppene. Jeg synes ikke han gjorde noe galt heller, fordi jeg tillot meg selv å være i den situasjonen. Når alkohol er inne i bildet, gjør folk dumme ting fordi de blir grepet av øyeblikket.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

SLUTT: Khloe Kardashian og Tristan Thomas. Foto: AP

Jordyn nekter bestemt for at de lå med hverandre, men tar selvkritikk for at hun i det hele tatt oppholdt seg i Tristans bolig.

– Jeg skulle gått hjem etter festen – jeg burde ikke vært der i utgangspunktet. Men jeg klinte ikke med ham eller satt på fanget hans, hevder hun og sikter til påstandene om at hun skal ha hengt over Tristan hele kvelden.

Khloe Kardashian: Viste følelser i sosiale medier etter skriveriene

– Vi gikk ikke inn på hverken soverom eller bad. Vi var i alles påsyn hele tiden. Men jeg satt med bena over hans ben. Likevel – det var helt uskyldig og absolutt ikke noe intimt.

Venninne med søsteren

Det har gjort hele saken ekstra betent at Jordyn er en av de aller beste vennene til Khloes søster, Kylie Jenner (21). Kardashian- og Jenner-familien er alle superstjerner gjennom realityserien «Keeping Up With The Kardashians».

(Artikkelen fortsetter under bildet)

VENNINNER: Jordyn Woods og Kylie Jenner på et moteshow i fjor. Foto: Emma McIntyre / GETTY IMAGES

Jordyn innrømmer i intervjuet at hun først unnlot å si sannheten om festen til Kylie og Khloe.

– Jeg bekreftet for dem at jeg var på festen, men var ikke ærlig om detaljene.

Jordyn benekter at det er hun som er årsaken til at Khloe og Tristan har avsluttet forholdet – litt under et år etter at Khloe fødte hans datter.

– Men dette har kanskje gjort det enda vanskeligere for henne å være sammen med ham, og det forstår jeg, sier hun.

Raser

’Khloe gikk ut på Twitter etter at talkshowet gikk på lufta. Der raser hun mot Jordyn, som hun beskylder for å lyve:

«Hvis du prøver å redde ditt eget skinn ved å stå frem offentlig, i stedet for å ringe meg privat og si unnskyld, så bør du i det minste være ærlig. Og forresten – du ER årsaken til at familien min nå er splittet!»

Khloe følger opp med en ny Twitter-melding, der hun skriver at Tristan er like fullt å klandre.

«Men han er faren til mitt barn. Uansett hva han gjør mot meg, så vil jeg ikke gjøre det mot min datter. Han har tatt det med meg PRIVAT. Hadde han løyet i offentligheten, ville jeg tatt for meg ham også», lyder det fra den forsmådde TV-kjendisen.

Tristan Thompson har ikke kommentert saken.

Det er mindre enn et år siden Khloe fikk lese i mediene om at kjæresten hadde vært utro først gang. Det skjedde få døgn før hun fødte. Hun valgte å tilgi, men hun og Tristan har aldri flyttet ordentlig sammen.