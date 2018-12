PÅ TVNORGE-LANSERING: Iman Meskini - best kjent som Sana i «Skam» er med i vårens utgave av « 71° nord – Norges tøffeste kjendis » Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

«Skam»-stjernen til Jordan

Iman Meskini gleder seg til å vise norske TV-seere en annen side av seg selv. Men før vi rekker å se hvordan det går med «Skam»-stjernen i vårens «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis», har hun selv dratt til Jordan.

05.12.18

– Men det blir bare for seks måneder. Jeg skal på utveksling for å fortsette studiene mine i arabisk. Det blir veldig spennende, sier Iman Meskini til VG.

Hun er den yngste av vårens ti kjendiser som skal kjempe om å bli Norges tøffeste kjendis på TV Norge. Da innspillingen startet i august kom Meskini nesten rett fra førstegangstjeneste i Forsvaret. Hun var slett ikke redd for å gi seg i kast med utfordringene som ventet i «71 grader nord».

– Jeg liker meg godt utenfor komfortsonen, og likte veldig mange av tingene jeg fikk bryne meg på i «71 grader nord». Jeg har vokst opp med mange av disse tingene, men det var absolutt utfordrende, sier Iman.

Samtidig legger hun ikke skjul på at hun lærte mye om seg selv mens hun var med i konkurransen.

– Jeg var til tider så sliten - og så langt nede fysisk. Jeg trodde jeg hadde mer krefter, men kroppen tok bare helt over. Jeg fikk oppleve at man har ikke helt kontroll på alt, fortsetter hun.

Selv om det er et godt stykke fra «Skam» til «71 grader nord» hadde hun likevel glede av erfaringene hun gjorde seg fra den populære NRK-serien under innspillingen av «71 grader nord».

– Jeg var jo vant til å ha kamera rundt meg hele tiden - og man måtte også være tålmodig under denne innspillingen og jeg var vant til å forholde meg til andre mennesker. Det var ikke bare å kjøre sitt eget løp, forteller 21 åringen.

Hun har tidligere sagt at hun tror at TV-seerne kommer til å bli overrasket over at hun takket ja til å være med i et program som dette. Hun har også tidligere blitt spurt om å være med i ulike reality-programmer, men at «71 grader nord» har vært det som har passet henne best.

– Etter å ha blitt kalt Sana i nesten to år, er det godt å være seg selv og vise hvem man er, fortsetter 21 åringen.

For selv om både Sana og Iman har samme bakgrunn, er Meskini opptatt av å få frem forskjellene.

– Jeg ler litt mer, jeg er litt mer fargerik. Jeg er også opptatt av religion og verdier. Men jeg har en annen måte å vise det på.

Hun er akkurat kommet ut med en bok - og når hun er tilbake fra Jordan, er planen blant annet å reise rundt og holde foredrag med utgangspunkt i denne boken.

– Jeg vil bruke den stemmen jeg har fått til å fremme det jeg står for. Det er ikke minst takket være «Skam». Jeg er en stolt muslim og jeg vil gjerne med på å bryte ned fordommer, sier Meskini.

I «71 grader nord» skal hun forøvrig konkurrere mot tidligere fotballspiller «Mini» Jakobsen, skuespiller Mia Gundersen, sportsjournalist Guro Fostervold, langrennsløper Thomas Alsgaard, komiker Yousef Hadaoui, radiovert Niklas Baarli, TV-personlighet Ola-Conny Wallgren, snowboarder Silje Norendal og influenser Vita Mashadi.