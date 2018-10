FIRE BLIR TIL TRE: Ole Børud, Ella Marie Hætta Isaksen, Alexander Pavelich og Ulrikke Brandstorp

En av disse ryker ut av «Stjernekamp» i kveld

Hvem av disse fire må takke for seg etter kveldens sending? Alexander Pavelich, Ulrikke Brandstorp, Ole Børud og Ella Marie Hætta Isaksen skal kjempe om seernes gunst i hardrock og joik. Neste lørdag er det klart for semifinale.

Forrige lørdag var det Chris Holsten (25) som måtte forlate «Stjernekamp», etter at han trakk det korteste strået i konkurransen som hvem som behersket EDM (elektronisk dansemusikk) og visesang best.

– Jeg er så klart trist akkurat nå, samtidig er jeg veldig fornøyd med å havne blant topp fem. Det blir vemodig å dra fra den gjengen her, sa Chris Holsten til VG etter at nederlaget var et faktum.

Jørn Lande og Johan Anders Bær som sjangereksperter og dette skal deltakerne synge i denne rekkefølgen i kveldens program:

Hardrock:

1. Alexander Pavelich: Enter Sandman – Metallica

2. Ulrikke Brandstorp: Heaven's On Fire – Kiss

3. Ole Børud: The Trooper - Iron Maiden

4. Ella Marie Hætta Isaksen: Black Dog – Led Zeppelin

Joik:

1. Alexander Pavelich: My Home is My Heart – Jon Henrik Fjällgren

2. Ulrikke Brandstorp: Boares Gietkka / Lullaby – Ulla Pirttijärvi

3. Ole Børud: Father's Joik – Jon Henrik Fjällgren

4. Ella Marie Hætta Isaksen: Maze – Mari Boine & Liu Sola