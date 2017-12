IKKE KOS: Nanna Soot vet ikke hvordan hun koser seg, men bruker hele julen på å etterforske drap. Foto: Carl Christian Raabe

Ine Jansen hørte på dansk i ukesvis for å lære språket til «Jul i Blodfjell»

Publisert: 20.12.17 12:41

TV 2017-12-20T11:41:52Z

Jansen har vært å se som den litt sosialt inkompetente Nanna Soot i TVNorges blodige julekalender. Bak karakteren ligger det nye dansktrening.

«Jul i Blodfjell» har lokket mange seere til skjermen for å se Soot-familiens higen etter å arve millioner av kroner, mens antall navn på testamentet skrenkes inn.

Hver dag siden 1. desember har TV-seerne få se Ine Jansen (44) etterforske drap daglig i rollen som Nanna Soot på høyfjellshotellet i Blodfjell.

Karakteren, som er inspirert av Sarah Lund fra «Forbrytelsen» og Saga Norén fra «Broen, snakker dansk. Med i motsetning til å være etterforsker i politiet, er Nanna Soot pakkeoppsporer på et dansk postkontor.

– Helt tullete

Replikkene til Jansen ble spilt inn av en dansk dame på forhånd, slik at skuespilleren kunne lære de med riktig uttale.

– Hun begynte å surre og gå endel uker før innspillingen overalt hvor jeg var, bare for å få inn melodien, forteller Jansen til VG.

Hun innrømmer at hun var skeptisk i starten, men at det gikk lettere etter hvert.

– Jeg tenkte at det var helt tullete at vi bestemte oss for det. Men det var som en sang, en melodi. Det satt seg, sier hun.

Karakteren er en hilsen til nordisk noir, slik som nevnte serier. Og for den observante seer dukket det i første episode opp en figur som er mest kjent som Martin Rodhe i «Broen», nemlig Kim Bodnia.

– Det synes jeg var fantastisk. I tillegg til å være en veldig god skuespiller, var han raus og hyggelig. Alle var utrolig glad for at han kunne komme inn. Det var en fin dag, sier Jansen.

Slet med å ikke le

Selv om mange seere nok har latt seg imponere av dansken hennes, innrømmer hun at det ofte gikk skeis.

– Det ble masse feil, er du gæren! Det gikk helt i ball for meg på lange, trøtte dager, ler hun.

Men i serien ler hun ikke. For Nanna Soot er ikke spesielt vellykket sosialt, og skjønner seg ikke helt på humor. Da kan det være vanskelig å holde masken når du er omringet av et stjernelag av norske komikere som Trond Fausa Aurvåg, Atle Antonsen og Lene Kongsvik.

– Jeg lo mange ganger. Men jeg prøvde å gjøre det inni meg, sier Jansen.

Selv er hun utrolig stolt av serien, og får ikke fullrost manusforfattere Christopher Pahle, Martin Zimmer og regissør Lars Kristian Flemmen nok.

– Disse tre guttene har gjort en helt sinnsyk jobb, avslutter hun.

