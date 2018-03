PRØVER IGJEN: Simen Gjølberg, her sammen med Katarina Flatland, fikk ikke helklaff i fjorårets «Jakten på kjærligheten», men nå prøver han seg igjen. Foto: Helge Mikalsen

Dumpet i «Jakten» i fjor - nå blir han TV-bonde

Publisert: 01.03.18 07:00

Simen Gjølberg gikk nesten hele veien hos «Jakten»-bonde Beatrice Fjell i fjor. Til høsten er det han selv som har «makten».

– Han har jo klinet på TV én gang, så jeg forventer at det skjer igjen, sier en lattermild programleder for «Jakten på kjærligheten», Katarina Flatland , til VG.

Flatland snakker selvsagt om Simen Gjølberg (25), som i fjor satt igjen som én av de to siste frierne til TV-bonden Beatrice Fjell (25). Men selv om han allerede hadde fått kysset litt med Beatrice, valgte hun til slutt å gå for den andre frieren, Fredrik Fjeld.

Men alt håp var langt fra ute for Simen, som raskt fikk spørsmål om han også ville være med i neste sesong av programmet - denne gang som bonde.

– Skummelt

– Det gikk jo ikke så bra i fjor, så jeg var litt skeptisk. Men så pratet jeg med moren og faren min - og faren min mente det var en mulighet jeg bare måtte gripe. At jeg kom til å angre hvis jeg takket nei, sier han til VG.

Det er «Jakten»-programleder Katarina Flatland veldig glad for.

- Jeg tror han umiddelbart syntes at det er skummelt å gå inn i den rollen. Så jeg må nok innrømme at vi overtalte ham litt, ja. Han har jo åpnet seg opp om følelser på TV før, og nå skal han gjøre det igjen. Jeg tror han bare måtte bli komfortabel med tanken på å være på TV og snakke om kjærlighet igjen.

– Merkelig å dele alt dette

Og det var akkurat det som gjorde at 25-åringen måtte ta en ekstra runde med seg selv og familien før han til slutt takket ja.

– Det første jeg tenkte var var at dette kommer til å bli slitsomt. Jeg var skeptisk. Men jeg er ganske dårlig til å si nei. For jeg har jo tenkt på det, at man enda en gang skal dele den siden av livet sitt. Men jeg synes det gikk greit forrige gang, så da prøver vi igjen. Men i en annen rolle.

– Blir du ikke litt redd?

– Jo, eller... Redd og redd. Det er jo merkelig å dele alt dette med dem som sitter hjemme og ser på. Men jeg tror jeg kommer nok til å vokse på det uansett.

Ville ikke ha råd

Selv om han ble dumpet av Beatrice i fjor har de likevel hatt litt sporadisk kontakt i etterkant.

– Har du fått råd av henne nå da, kanskje?

– Nei, jeg har ikke det. Jeg vurderte å spørre henne om hvordan hun opplevde det, men tenkte etterpå at dette må jeg finne ut av selv. Hvordan jeg løser det, sier Simen, som nå endelig håper å treffe drømmedama.

– Jeg ser etter en jente med litt bein i nesa. Som har litt tæl og vet hva hun vil og har en retning. Det er viktig at hun trives med seg selv og er selvdreven, forteller han.

Beatrice Fjell, bonden som dumpet Simen i fjor, er over seg av begeistring for at han prøver igjen på ny.

– Jeg synes det er så gøy at han tør! Og nå er han i en mye bedre situasjon, der han kan «velge og vrake» litt selv, om det er lov å si det. Han fortjener så innmari å finne en bra jente å dele livet sitt med, så nå håper jeg mange skriver. Jeg ønsker han masse lykke til.

– Ingen regler

Katarina Flatland gleder seg til å se hvordan den single 25-åringen klarer seg i sin nye TV-rolle.

– Vi ble sjarmert av Simen i fjor. Han var en av de stille deltagerne som mot slutten åpnet seg veldig opp. Han har blitt avvist selv, og vet hvordan dette er.

– Egentlig kan man altså være med i «Jakten» så mange ganger man vil?

– Det er det som er så deilig, vi har jo ingen regler! Vi klarer i hvert fall å snu oss om reglene. Vi håper jo at de som er med finner noen, så vi slipper å ha dem med igjen. Men jeg synes det er en fin vri at vi kan hjelpe folk som både vi og seerne har blitt glade i, sier hun til VG.

Presentasjons-programmet av "Jakten på kjærligheten" sendes på TV 2 mandag 12. mars. De fire som får flest brev vil bli å se på TV i høst.

Her er årets fem andre «Jakten»-bønder:

Gudrun Austli (38) , Snåsa, Nord-Trøndelag

Gårdsdrift: Sauebonde

– Jeg er singel filmprodusent. Men nå skal jeg jo drive med film fra gården. Det er mye som er nytt for meg akkurat nå. Jeg håper det er noen som biter på snøret jeg kaster ut. Det viktigste for meg er kjemi, at man trives godt i hverandres selskap. Og at man har samme type humor.

Janne Øiestad (50), Hjellebøl, Akershus. To døtre, en på 21 og en på 13 år.

Gårdsdrift: Hester

– Jeg har vært singel i fire år. Jeg vet jo ikke hvordan drømmemannen er, men jeg jakter på kjærligheten i hvert fall. Det blir spennende. Det var datteren min på 21 som meldte meg på.

Bjørn Hammer (30) , Selbu i Sør Trøndelag

Gårdsdrift: Sauebonde

– Jeg ble meldt på av søskenbarnet mitt. Jeg er en normal person, men driver med scooterkjøring, jakt og friluftsliv. Jeg har vært singel i litt over ett år. Det har vært mye jobb og lite tid til damer.

Ola Einar Hovrud (50) , Leira i Oppland. To barn på 24 og 21 år.

Gårdsdrift: Skogsdrift og gressproduksjon

– Jeg ble meldt på av en niese. Jeg trengte litt betenkningstid, men dette er en gyllen sjanse til å få seg kjæreste. Jeg har vært singel siden i fjor høst, og ser etter en snill, god og jordnær jente. Og gjerne en som kunne trives i Valdres.

Kristoffer Heldal (30) , Drangedal i Telemark

Gårdsdrift: Sauer og skogsdrift

– Jeg jobber som lærer i Skien, og det var elevene mine som meldte meg på. De syntes det var på tide at jeg fikk meg kjæreste. Jeg har vært singel i ett år, mitt eneste forhold så langt i livet. Jeg ser på dette som en mulighet til å komme i kontakt med jenter som jeg ellers ikke ville kommet i kontakt med. Og forhåpentligvis finner jeg den ene.