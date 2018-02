I LUKKEDE ROM: Tre helt ulike lukkede rom blir utforsket av Thomas Seltzer i den nye sesongen av NRKs «Trygdekontoret». Foto: Solberg, Trond

Thomas Seltzer sjekker inn på «Paradise Hotel»

Publisert: 23.02.18 06:15

TV 2018-02-23T05:15:08Z

Turboneger-sjefen ville utforske tre typer fengsel og lukkede verdener i 12. sesong av «Trygdekontoret». Dermed bestemte han seg for å sjekke inn på «Paradise Hotel», Bredtvedt kvinnefengsel og i det lukkede norske tryllemiljøet.

48-åringen skal i gang med en enda en sesong av programserien mange omtaler som kontroversiell, men som han selv beskriver som lun. Sesongpremieren skjer førstkommende søndag med besøk i Bredtvedt kvinnefengsel. Denne gangen har han også tatt steget ut av studioet og laget tre dokumentarfilmer.

De handler alle om en lukkede verdener, fengsler. Det inkluderer blant annet en unik tilgang til «Paradise Hotel».

– Det er noen likheter der altså. En gjeng 20-åringer som vil drikke og ha seg foran kameraet, sier Seltzer som har utforsket deler ved reality-kjendiseriet som ingen snakket om da de første deltagerne braste inn i offentligheten med «Big Brother» for lenge siden.

– Når man var realitykjendis tidligere, var man en slags glorifisert bygdetulling. Sånn er det ikke lenger, nå skaper man seg en karriere av det. Det er en økonomi i det som jeg ikke forstår som 48-åring. Vi møtte Martine Lunde som vant i fjor, hun tjener halvannen million i året bare ved å være online! Det har skjedd en del der.

Seltzer har blitt far siden forrige runde, og svarer bekreftende på at han har blitt litt «softere» av farskapet.

Det er noe kommers over å få unger, alle de følelsesmessige klisjeene viste seg å stemme! Man sitter med tårer i øynene og tenker «faen, dette er sterkt!».

– Gjør det noe med tematikken i «Trygdekontoret»?

– Nei, men det gjør at jeg jobber mer effektivt. Jeg er ukependler til Trondheim. Det går det altså. Jeg har en veldig hjelpsom forlovede, sier Seltzer som likevel innrømmer at han har fått øynene opp for noe som ikke interesserte ham særlig tidligere.

Har fulgt livet til tre kvinner som soner i fengsel:

– Jeg har blitt mer opptatt av klimaendringer og miljøspørsmål! Nå er jeg obs på det og tenker «huffameg hvordan skal dette gå!». Jeg så Rupert Murdoch fløy over Grønland, tok bilder av snø og spurte hvor det liksom var «global warming». Uken etter brant et av husene hans ned i skogbrann. Han fikk den midt i trynet!

Til den kjente «Trygdekontoret»-settingen kommer blant annet gjester for å diskutere «svenske tilstander», i forbindelse med valget. Programmet har gjerne gjester godt utenfor den faste talkshow-løypa. Seltzer sier han ikke trenger å ønske seg noen drømmegjest fordi de «får alle gjestene» de vil ha.

– Kunne du intervjuet Breivik?

– Jeg vet ikke. Narsissismen hans vil gjerne at jeg skal intervjue han, da har jeg en trass i meg som sier at jeg i hvert fall ikke skal bevilge han det. Det var mye av det som drev ugjerningene hans, så jeg vil ikke fôre dette. Men jeg ville nok vurdert det.

Søker man Thomas Seltzer på Google er det hans Turboneger alter ego Happy-Tom som dukker opp først. Sånn er det, og sånn skal det fortsette å være. Turboneger kommer han til å spille i til han er minst 70, utbasunerer han bestemt.

Og drar i gang en aldri så liten rocketirade:

Rocken stinker gammel gubbkuk, men vi tar på intimspray og fresher den opp! Jeg kommer aldri til å slutte å ta på meg matroslua, den billige H&M-sminken og dra ut og rocke. Jeg er fanga, og det er så deilig.

– Rocken er dau, sier alle. Men så var jeg på Telenor Arena og så AC/DC, og tusenvis av 16-åringer som spilte luftgitar. Greit, rocken er kanskje ikke så spennende lenger, det er ikke der den kunstneriske frontkampen står, men den har en tidløs appell. At alt skal være så transgressivt og grenseoverskridende, synes jeg er døvt. Folk må lære seg å tenke innenfor boksen før de begynner å tenke utenfor boksen! Folk må skjerpe seg!