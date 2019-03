FAMILEN SØRGER: Datteren til Luke Perry, 18 år gamle Sophie, sørger over faren, men takker også moren for at hun er der for henne og broren i denne vanskelige tiden. Foto: Willy Sanjuan/Invision/AP

Luke Perrys datter takker moren for at hun holder familien sammen

Luke Perrys datter, Sophie, takker moren for at hun holder familien samlet i den vanskelige tiden etter farens død

Den populære skuespilleren fra «Beverly Hills 90210» ble bare 52 år. Han sovnet inn mandag morgen på sykehuset i Burbank i California etter at han fikk et et massivt hjerneslag i sitt eget hjem forrige onsdag.

– Alle vet at faren min er en superstjerne, men jeg vil gjerne benytte anledningen til å fortelle dere at jeg har vært utrolig heldig når det gjelder foreldre. Dette er min mor - og hun er også min beste venn, som holder familien sammen nå, skriver 18 år gamle Sophie i en oppdatering på Instagram fredag.

Perry giftet seg med Rachel Sharp i 1993. Da hadde de vært sammen i to år. Hun hadde en bagrunn som møbelselger, og det faktum at hun hadde et liv utenfor Hollywood gjorde at mange mente at hun var den rette for Luke.

– Hun vil være bra for Luke. Hun er ikke i show-biz og hun har hodet på rett plass, uttalte den da så profilerte TV-produsenten og mannen bak TV-serien «Beverly Hills», Aron Spelling til USA Today den gangen. Men ekteskapet varte bare til 2003. Luke og Rachel fikk foruten Sophie også sønnen Jack. Han er nå 21 og livnærer seg som bryter.

Tre dager tidligere hadde Sophie også takket de mange tilhengerne av faren for at de hadde sendt henne så mange varme ord etter faren bortgang.

– Jeg klarer ikke å takke alle sammen, men vit at jeg leser dem og er utrolig takknemlig, skriver Sophie på Instagram.