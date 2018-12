Bitter bismak for «Farmen»-vinneren Tonje: – Jeg vet at Kjetil lyver

Tonje Frøystad Garvik svarte rett på åtte av åtte teoretiske spørsmål, og blir beskyldt for å ha jukset seg til seier. – Ekstremt sårende, sier hun.

Søndag ble det klart at det er Tonje Frøystad Garvik (29) som er vinneren av høsten «Farmen». Etter en dramatisk kunnskapskonkurranse vant hun etter å ha svart rett på åtte av åtte teoretiske spørsmål.

Finalemotstander Kjetil Nørstebø mener det ble jukset i finalen , og at hun har fått «servert» spørsmålene fra en utro tjener i produksjonen i forkant - som han mener hun hadde et ekstra godt forhold til.

Det får «Farmen»-vinneren til å reagere.

– Jeg ble sjokkert. Jeg og Kjetil har vært bestevenner på gården, og han har vært den, sammen med Lene, som jeg har gått til om det har vært noe. Så jeg ble ekstremt såret og lei meg. Kjetil var en venn jeg skulle ha livet ut, trodde jeg. Han ringte meg ikke engang for å spørre om min side av saken, han gikk bare bak ryggen min og startet en prosess for å svartmale meg før han i det hele tatt spurte om min side av saken, sier hun til VG.

Tonje og kjæresten Lene feiret etter seieren var et faktum:

– Helt forferdelig

VG møter Tonje sammen med kjæresten Lene Sleperud (29) bare noen dager etter det ble kjent at Kjetil påstår det ble jukset i finalen. Ifølge kjæresten var det tøft å se hvordan Tonje hadde det den dagen TV 2 ringte å sa at anklagene lå på bordet.

Det skjedde drøye to uker etter at innspillingen var avsluttet - i oktober.

– Det var helt forferdelig. Som både kjæreste og venn. Han har tatt vekk den seiersfølelsen som Tonje burde ha sittet med. Jeg blir lei meg når jeg tenker på det, det var iskaldt! At hun må sitte der og forsvare seg etter å ha vunnet, det er bare helt utrolig. Og det skal han vite: Han har klart å ødelegge alt. Han har skapt splid i hele «Farmen»-gruppa. Å sitte å se på dette som kjæresten hennes... Det er utrolig trist, mener hun.

Mener mye handler om følelser

Tonje er sjokkert over de anklagene som har kommet.

–Jeg visste, før vi gikk inn i finalen, at hvis han tapte, så kom han til å ta det tungt. Men jeg hadde ikke i min villeste fantasi trodd at dette skulle komme.

Slik stiller det seg også for Lene. Hun mener at Kjetil trodde at han ikke hadde noen skikkelige motstandere etter at Nikolai Aspen (23) forsvant ut av bildet.

– Tanken på at en i hønseflokken skulle vinne, den var ikke til stede. Jeg tror de faktorene at han trodde seieren var hans og at han hadde følelser for Tonje, var det som gjorde at han gikk ut med dette nå.

– Så du mener at Kjetils følelser for Tonje også er skyld i at han gjør dette?

– Ja.

– Han har det tøft

– Er du enig i det, Tonje?

– Når han kommer med en sånn kraftig påstand mot meg, så håper jeg det er derfor - at han ikke bare er en kynisk person som angriper vilt rundt seg. Den eneste måten jeg kan unnskylde ham på er hvis han har vært såret eller at det har vært følelser inne i bildet. Han har gjort dette til et levende mareritt for meg.

Kjetil selv avfeier påstandene om at det var følelser inne i bildet.

– Det handler selvsagt ikke om det. Tonje er en kul dame som jeg syntes det var artig å være med, men jeg har aldri hatt følelser for henne. Dette handler om noe helt annet, nemlig det som skjedde på gården og måten TV 2 har håndtert situasjonen etterpå, sier han til VG.

Den 29 år gamle «Farmen»-vinneren bruker sterke ord i beskrivelsen av hvordan den siste tiden har vært.

– Det føles som at Kjetil prøver å ødelegge livet mitt. Når jeg ser påstandene hans, er det 3.000 ord jeg ikke kjenner meg igjen i. Det er så mye som er hentet fra alle kanter, og som er løgn. Men jeg tror helt ærlig at Kjetil ikke ser det, at han har det tøft akkurat nå, og at han har gått i en lås som gjør at han gjør det her.

Skrev notater under «Farmen»-oppholdet

– Men du klarte åtte av åtte teoretiske spørsmål. Hvordan klarte du det?

– For det første har jeg tatt notater fra gårdsboka. Kjetil svarte mye riktig selv, og det han reagerer mest på er det geitespørsmålet. Men det er det mulig å resonnere seg fram til. Jeg gjør hjemmeleksa mi, og har lest hele gårdsboka flere ganger og har skrevet notater.

VG har sett notatene Tonje refererer til, og som hun mener hun skrev under oppholdet på «Farmen». De viser bildet av en hjort, og de forskjellige stykningsdelene på dyret. Dette er noe hun selv har tegnet.

Søndag kveld er det finalefest på et utested i Oslo, der deltagerne skal se programmet og hylle vinneren. Kjetil har nektet å delta på festen.

– Det kommer til å bli veldig, veldig rart. Etter alt dette, så skal man gå inn der og juble for å ha vunnet? Å tenke på hva hele Norge sitter og tenker er veldig tøft. Det ødelegger mye av kvelden. Men bevisene for at det ikke har vært jukset i finalen, de vil komme.

Lenes kjæreste mener Kjetil har ødelagt seiersfølelsen

Kjetil hevder at han allerede på spørsmål ni i finalen huket tak i produsenten og sa at noe var galt, og at motstanderen må ha fått vite spørsmålene i forkant.

– Registrerte du det?

– Nei, det fikk jeg ikke med meg. For meg var det en kjempeoverraskelse å høre om hele situasjonen.

Tilbakeviser nært forhold

Den tapende «Farmen»-finalisten mener samtidig at Tonje hadde et svært nært forhold til en i produksjonen, den han mener «serverte» henne spørsmålene på finaledagen.

– Hvor nært var dette forholdet mellom deg og denne personen?

– Det var på ingen måte så nært som det Kjetil skal ha det til. Man går jo oppå personer i produksjonen 24–7, og man blir selvfølgelig kjent med folk. Men for min del føler jeg ikke at jeg har hatt noe mer nært forhold til denne personen enn noen andre.

– Så det er bare tull?

– Ja, han sier det for å underbygge sin påstand om at dette var juks.

Ifølge Tonje var det ikke engang mulig å få spørsmålene servert av vedkommende i produksjonen på finaledagen.

– Personen var på daværende tidspunkt ikke klar over spørsmålene. Vedkommende var inne på gården én gang i løpet av hele uka, to minutter den dagen - og da var det også andre crewmedlemmer til stede. Det finnes ikke et eneste tidspunkt der personen kunne gitt meg spørsmålene.

– Jeg vet at Kjetil lyver

– Hva tenker du om at Kjetil anklager deg for juks i ettertid?

– Det er ekstremt sårende. Vi snakker om en god og nær kompis. At han kan dra navnet mitt gjennom gjørma på denne måten hadde jeg ikke i min villeste fantasi sett for meg.

Kjetil mener at han selv fikk vite ett spørsmål og temaet på to andre på finaledagen - av en annen i produksjonen. Det tror ikke Tonje noe på.

– Jeg tror han bruker det for å underbygge sine egne påstander.

– Så du mener Kjetil lyver?

– Jeg vet at Kjetil lyver om ting i denne saken. Basert på bevisene jeg har vet du også at han lyver om ting. Og hvis det er tilfelle at han har fått servert tre spørsmål, synes jeg det er veldig feigt. Nå ser man jo hva han har gjort i ettertid, men der og da ville jeg aldri trodd at han ville gjort det, sier hun til VG.