TV-AKTUELL: Lisbeth Dørmænen prøver lykken i «Jakten på kjærligheten». Foto: Mats Sparby/TV 2

«Jakten»-frieren med hemmelighet for bonden

Lisbeth Dørmænen (24) har noe hun må fortelle til Christoffer Trøseid (28) i mandagens episode av «Jakten på kjærligheten».

Spoiler-advarsel: Ikke les videre hvis du ikke vil hva som skjer i episoden.

Frieren fra Vadsø i Troms og Finnmark trenger å lette hjertet overfor bonden fra Nord-Odal.

Dørmænen, som tidlig pekte seg ut som en av Trøseids favoritter, har nemlig unnlatt å fortelle bonden at det ikke var hun som skrev brevet, selv om brevet ga seg ut for å være fra henne.

I stedet var det bestevenninnen som satte seg ned og skrev til Trøseid da hun så ham i presentasjonsepisoden på TV 2 i vår.

– Jeg visste ikke selv heller at hun skrev brevet. Plutselig da jeg våknet en morgen fikk jeg en snap om at jeg måtte sjekke mailen. Da fikk jeg vite at det var sendt inn brev til «Jakten», forteller Dørmænen til VG.

– Hvordan reagerte du?

– Jeg måtte jo bare flire. Når man ikke går ut og dater selv, så begynner vennene etter hvert å ta grep, svarer 24-åringen.

OVERRASKET: Her får Christoffer Trøseid vite om hemmeligheten. Foto: TV 2

Mens venninnen har vært fast følger av «Jakten på kjærligheten» i mange år, har ikke Dørmænen vært like ivrig. Men etter at hun fikk vite at hun var «påmeldt» satte hun seg ned og så på presentasjonen med Trøseid og de andre bøndene.

– Jeg syntes han så likandes ut, og at han virket aktiv og målbevisst.

Dørmænen hadde tenkt å betro hemmeligheten til bonden da hun ble plukket ut til å være med. Planen var å fortelle det under den første speed-daten.

FØR VALGET: Lisbeth Dørmænen og Christoffer Trøseid i mandagens episode. Foto: TV 2

– Men vi hadde så fin flyt i samtalen at minuttene løp fra oss. Brevet var ikke tema i det hele tatt.

I mandagens episode skal bonden velge hvilke kvinner han vil ta med seg til gården. For Dørmænen var det viktig å legge alle kort på bordet før han gjorde det.

– Da ville jeg at han skulle vite det. Derfor forklarte jeg til produksjonen at jeg ville ha ham på tomannshånd.

Hun innrømmer at hun var nervøs.

– Christoffer hadde jo ikke peiling. Men han reagerte på en ærlig måte og sa at han var sjokkert. Han ble nok veldig betenkt, sier Dørmænen.

Bonden nekter ikke for at han ble overrasket.

– Jeg ble ikke sur, men ja, det forundret meg, sier Trøseid til VG.

Han var glad for at hun valgte å informere på det tidspunktet i innspillingen.

– Hun var blant de jeg likte best, så det var greit å få beskjed.

28-åringen forteller at også to av de andre frierne fikk hjelp til brevskrivingen.

– Men det visste jeg jo om hele veien, så det var litt annerledes, sier han.

Trøseid ser egentlig ikke på det som en veldig stor ulempe at ikke alle frierne har formulert egne brev.

– Ofte er det kanskje de rundt som kan gi et mer riktig inntrykk av en person. Men – det er jo en viss fare ved å skrive for andre. Det er jo ikke gitt at den de skriver brevet for er like ivrig på å date, sier Christoffer.

HJEMMESNEKRET: En kamerat av Christoffer Trøseid har laget og satt dette skiltet opp nedenfor bondens gård i Hedmark. Foto: PRIVAT

Faktisk ble han selv meldt på TV-serien av søskenbarna sine

– Jeg hadde jo aldri meldt meg selv, så et spark bak var nødvendig, flirer han.

Dørmænen synes det er rart å se seg selv sjekke på TV. Etter at hun deltok i programmet «Brille» på TVNorge i 2018, tenkte hun «aldri mer».

– TV var egentlig ikke noe for meg, mente jeg da. Så jeg var usikker nå. Når jeg er så dårlig på dating at vennene tar affære, sier det seg selv at det å sjekke foran TV-kamera, er langt utenfor komfortsonen, sier frieren – som de siste årene har hatt base i Lillehammer, der hun jobber innen helsesektoren og samtidig er student.

Hvilke friere som får være med på gården, skal ikke røpes. Men Trøseid informerer om at det var deilig å få dem med hjem.

– Da fikk vi mer tid, og settingen ble en helt annen.

ALLE: Christoffer Trøseid med (f.v.) Ingri-Eline Vik, Ingrid Stabell, Lisbeth Dørmænen, Hanne Prestegård, Julie Myhrer, Emilie Sørensen Fotland, Line Wisth og Line Gjengedal Kverneng. Foto: Mats Sparby/TV 2

Publisert: 30.11.20 kl. 09:12

