FIRER-BANDE: Ravnen, Elgen, Trollet og Vikingen. Foto: JULIA MARIE NAGLESTAD/NRK

«Maskorama»: Her er alle hintene

Konkurransen tilspisser seg. Har du ikke fått med deg ledetrådene, finner du dem her.

Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Trollet, Ravnen, Elgen og Vikingen utgjør topp fire. Tre skal stå igjen i finalen om en uke. Under er alle hintene som har blitt servert så langt, oppsummert.

VGs anmelder skal også kaste terning på alle fremføringene, så følg med.

Ufordringer i kø for deltagerne: – Blir litt gal av det

Ulrikke uten kostyme

Noe som forvirrer mange før kveldens sending, er at Ulrikke Brandstorp (25) stiller opp som duettpartner til Vikingen. Brandstorp er nemlig den aller flest har gjettet befinner seg inni Trollet.

Uansett, når tidligere «Stjernekamp»-deltagere nå går på scenen sammen med de maskerte, kan det bety at Brandstorp selv ikke befinner seg bak noe kostyme. Eller er det mulig å få til likevel?

Dette sier Ulrikke Brandstorp selv (artikkelen fortsetter under videoen):

Uansett vet hverken ikke Brandstorp eller de andre «Stjernekamp»-deltagerne (Espen Grjotheim (44), Knut Anders Sørum (44) og Raylee (23)) hvem som befinner seg bak masken til den de synger med.

«Maskorama» er blitt en massiv seermagnet, med over én million seere i snitt. Og folk gjetter vilt. Nytt for kvelden er også at detektivpanelet får stille deltagerne spørsmål på direkten.

Kjør debatt i kommentarfeltet nederst i artikkelen rundt hvem du tror skjuler seg bak maskene.

Artikkelen oppdateres fortløpende gjennom sendingen under hver deltager med alle de nye hintene:

TROLLET: Hvem er bak kostymet? Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

Trollet:

Trollet er som oftest å finne på en lekeplass eller i et lekeland i sine introduksjonsvideoer.

– Jeg ser hva dere lurer på, og jeg lurer på det samme selv. Finnes det kjærlighet for sånne som meg? spurte hun hemmelighetsfullt i program to.

Trollet har alltid drømt om å gjøre det hun gjør akkurat nå.

Om dagen går det for det meste i jobbing og soving.

Trollet lever for applaus og jubelbrøl, og til vanlig jobber hun med å få deg i godt humør.

Hun var nokså ung da hun startet karrieren, og elsker å gjøre forskjellige ting.

Både venner, lek og jakten på kjærligheten, har måttet vike for at Trollet skulle nå sine drømmer.

Da hun var Trollbarn deltok hun både med ball og i vann, med dyr og bevegelser.

Å bli satt i en bås strider mot trollets natur.

Elsker konkurranser og drømmer alltid om å vinne. Men er også perfeksjonist og sin egen største kritiker.

Når hun starter på en reise, gjør hun alt for å fullføre best.

VGs lesere og TV-panelet har altså gjettet på nevnte Ulrikke Brandstorp, men også komiker Cecilie «Cess» Steinmann Neess samt artister som Lisa Børud, Nicoline Berg Kaasin, Sissel Kyrkjebø og Alexandra Rotan.

RAVNEN: Hvem skjuler seg bak kostymet? Foto: Julia Marie Naglestad, NRK

Ravnen:

Ravnen ønsker å vise sine skjulte sider, og det vises bilder av henne på toppen av Holmenkollen.

– Jeg har vunnet gull og vært med på flere OL enn mine nærmeste, hintet hun i program to.

Etter å ha bygget reir over hele verden og fått passet godt påskrevet, har Ravnen slått seg ned i norske skoger og bygget det siste redet med ravneflokken.

I familietreet til Ravnen flyr noen høyt og andre lavt.

Ravnen elsker ting som glitrer og flyr fra gren til gren for å få oversikt over hvor det glitrer. Hjemme i redet har de samlet glitter fra hele verden.

Ravnen har vært med lengre enn de fleste andre i denne grenen, uavhengig av kjønn.

Når Ravnen er omringet av de alle beste fuglene, er hun i sitt ess.

Hun elsker å komme tett inn på de større fuglene, og leker godt med dem.

Liker å være der det skjer og har vært med på mange konkurranser, også musikkonkurranser. Er blitt stemt frem som prisvinner.

Flere priser har kostet mye blod, svette og litt tårer, men prisen fra «de der hjemme» har minst like mye verdi.

Det å stå på scenen under disse forholdene er nytt for henne.

Detektivpanelet har gjettet på blant annet «Senkveld»-programleder Helene Olafsen, popartist Carola, skistjernen Marit Bjørgen, artist Tomine Harket, håndballspiller Gro Hammerseng og golfer Suzann «Tutta» Pettersen.

ELGEN: Hvem er bak kostymet? Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

Elgen:

Elgen elsker musikk og dans, og hadde med seg en fotball i program to. Har spilt både piano og gitar i tidligere runder, er det et hint?

– Det er ikke så lenge siden dere så meg på min hjemmebane, hintet han i program to.

Elgen innså da han var ung at han elsket å underholde, og har gjort mye forskjellig siden den gang. Beskriver seg som festglad. Drikker Baileys i en introvideo.

Etter å ha sett Elgen på «den grønne scenen», har statsministeren sagt at hun skulle ønske hun hadde Elgens selvtillit.

Han er en tam og sosial elg, som gjerne tar seg en tur til sentrum for å hilse på venner og kjente.

Han er en livsnyter, og er med på alt som er gøy. Trolig glad i kaffe.

Elgen tror at siden Mads Hansen og Nicolay Ramm har klart å få musikkarriere, kan også han klare det.

Har alltid likt å skille seg ut, en egenskap han kanskje har arvet fra foreldrene, som har skilt seg flere ganger.

Har noen i kikkerten, men den elgen har nesten flyttet inn i kikkerten. Dediserte sangen fra program fire til vedkommende.

Mange gjetter på fotballspillerne John Carew og Jan Gunnar Solli, men også på programledere som Stian Blipp, Markus Bailey og Einar Tørnquist.

VIKINGEN: Hvem er bak kostymet? Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

Vikingen:

Vikingen har alltid en vits på lager, og det kan virke som han har en stor kjærlighet til ostepop og Red Bull. Stiller ofte i ny jakke på scenen, kan det være et hint? Har også hatt med tryllestav i introvideo.

– Mine festlige toner er blitt strømmet ut i verden flere ganger enn det er innbyggere i Norge, hintet han i program to.

Som liten viking ble han hjemme mens hans landsmenn dro på tokt. Han måtte finne sin egen måte å oppdage nye verdener på, og da fant han et vindu til et annet univers.

Vikingen drar ofte tilbake til røttene for å ta del i mer tradisjonelle tradisjoner.

Selv om han er vant til å underholde tusenvis av mennesker, er det litt uvant å gjøre det på denne måten.

Vikingen har vært med på mye de siste årene. «Maskorama» er en barndomsdrøm som har gått i oppfyllelse.

Elsker denne muligheten til å eksperimentere med sang og lek.

Vil ikke beskrive seg som konkurransemenneske, selv om andre har den oppfatningen.

Flere av VGs lesere tipper på YouTuber Herman Dahl eller programleder Victor Sotberg. Detektivpanelet har gjettet på blant andre YouTuber Sander «Randulle» Austad Dale, «Skam»-skuespiller Cengiz Al, artist Alexander Rybak, eventyrer Samuel Massie og YouTuber Dennis Vareide.

Publisert: 05.12.20 kl. 19:11 Oppdatert: 05.12.20 kl. 19:23

Les også

Mer om Maskorama