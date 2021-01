IGNORANT: Ritcihe (Olly Alexander) er ikke så sikker på om Aids egentlig er så farlig. Foto: HBO

TV-anmeldelse «It’s a sin»: Kjærlighet i åttitallets tid

Smertelig, men mest underholdende godt om aidsepidemien.

Publisert: Nå nettopp

«It’s a sin»

Britisk dramakomedie i fem deler

Med: Olly Alexander, Omari Douglas, Callum Scott Howells, Lydia West m. fl.

Serieskaper: Russell T. Davies

Alle episodene hadde premiere på HBO Nordic 23. januar.

Tre unge menn, med hvert sitt ulike utgangspunkt, starter livet i «syndens» London tidlig på åttitallet. Historien følger konsekvensene av deres ulike tilnærminger til å være homofil i en periode som ble mye vanskeligere enn noen skulle ha trodd på forhånd. En historie som begynner med en nærmest uvirkelig og utømmelig frihet, og ender i sykdom, forbud og død.

Roscoe (Omari Douglas) kommer ut av skapet for sin nigerianske familie i en hysterisk morsom tidlig sekvens. Ritchie (Olly Alexander) tar aldri diskusjonen med sine konservative foreldre på Isle of Wight, mens Colin (Callum Scott Howells) framstår ganske underforstått om sin legning med moren i Wales.

Ved slike tilfeldigheter som bare skjer når man er ung, havner de i et pulserende kollektiv sammen med Jill (Lydia West).

INFORMASJON: Jill (Lydia West) søker informasjon for å redde venner og bekjente. Foto: HBO

Hun er den egentlige hovedpersonen i denne både morsomme og rørende sanntidsfortellingen om da HIV og aids tok over verden generelt og London spesielt. Selv om «drama» står først i sjangerbenevnelsen øverst her, er dette vel så mye en gledelig fortelling som en tragisk beskrivelse av tingenes tilstand både før og nå. Til og med når en av karakterene skal fjerne all usømmelig litteratur fra et skolebibliotek, gjøres morsomt og intelligent.

Hver episode hopper flere år fram i tid. Slik unngår «It’s a sin» dveling og konkrete forklaringer på sykdomsforløp og sosiale endringer, både privat og i Thatchers homofobe Storbritannia. Og gjør at man kan rote med kronologien for senere avsløringer.

Olly Alexander, vokalist i trioen Years and Years - for øvrig tittelen på Russel T. Davies solide og dysptopiske forrige serie (2019), der også Lydia West hadde en sentral rolle (puh) - viser at han kan mye mer enn å lage grom synthpop. Heller ukjente Omari Douglas og ikke minst Callum Scott Howells kanondebuterer i HBO-offentligheten med imponerende troverdige og sjarmerende tolkninger.

WALES: Colin (Callum Scott Howells) framstår ganske underforstått om sin legning med moren. Foto: HBO

Alle fire skuespillere kommer man garantert til å se mye mer av når verden er tilbake i vater. De spiller karakterer man blir oppriktig glad i, på de knappe fem episodene man får lov til å kjenne dem.

Serieskaper Russell T. Davies («Queer as Folk», «Cucumber») viser en utsøkt finfølelse i å gjenfortelle en viktig del av sitt eget åttitall. At han for de fleste er mer kjent som den som gjenopprettet «Doctor Who» sitt rykte nikkes fint til et stykke uti. Neil Patrick Harris og Stephen Fry kaster minneverdig glans. Begge holder seg passe tilbaketrukket for stjernene i front.

Musikken, fra OMD-åpneren «Enola Gay» til R.E.M. avsluttende «Everybody Hurts», via tittelens Pet Shop Boys-monsterhit er perfekt disponert gjennom de fem episodene. Som er betydelig lettere i grunnrytmen enn franske «120 slag i minuttet» (2018). Det betyr ikke at historien er mindre sann. Bare lettere å ta innover seg.

Anmelderen har sett hele serien