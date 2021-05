SISTE SENDING: Helene Olafsen og Stian Blipp har ledet «Senkveld» de tre siste årene. Foto: Helene Kjærgaard/TV 2

Tårevåt «Senkveld»-avskjed: − Klarte ikke å forberede meg på denne situasjonen

Etter 20 år på skjermen ble den aller siste episoden av «Senkveld» spilt inn torsdag kveld.

Av Synne Nielsen Solbakken

«Senkveld»-eventyret er slutt og etter tre år som programledere takket radarparet Stian Blipp og Helene Olafsen for seg.

– Vi gikk ut derfra for få sekunder siden med tårer i øynene, det er trist, sier Stian Blipp om sin siste Senkveld-innspilling.

– Vi har visst det lenge, men jeg klarte ikke å forberede meg på denne situasjonen, være her for siste gang, og si hade til alle, sier Helene Olafsen med gråten i halsen.

Det har skjedd mye i livene til duoen de siste årene. Olafsen forteller at mye av grunnen til at den siste sendingen gjorde så inntrykk var et klipp fra første sending.

– Herregud, vi var jo barn. Jeg var livredd, og vi var to helt andre folk enn de som kommer ut her i dag, ler Olafsen. Det har vært voldsomt.

– Vi har laget en time show hver uke, og man får et veldig sterkt bånd når man jobber på denne måten. Vi kommer til å savne alle menneskene vi jobber med, sier Blipp.

TAKKER FOR SEG: Helene Olafsen og Stian Blipp. Foto: Helene Kjærgaard/TV 2

– Corona har vært trist

Som så mange andre i Norges land har også «Senkveld»-programlederne hatt mye hjemmekontor under pandemien.

– Vi har jo nesten ikke sett vår egen redaksjon, eller sett trynet på hverandre det siste året. Det er litt trist å gi seg når det er sånn, sier Olafsen.

De siste årene har likevel vært en reise for dem begge.

– Da vi kom var vi to spirrevipper, som ikke visste hva vi skulle gjøre med livet. Men nå har noen blitt gift, andre har fått unger, sier Blipp.

– Og nå skal du ha en til?

– Og enda en unge snart til og med. Jeg klarte å presse det inn på tre år.

For Olafsen har det vært fint å kombinere småbarnslivet med «Senkveld»-karrieren. Men nå ser hun fram til å ta seg en ferie.

– Det har gått i ett i nå fire-fem år, så jeg kjenner jeg har godt av litt luft i hodet. Så skal jeg prøve å lage noe gøy etter det.

Blipp på sin side skal sette opp sitt første soloshow «Cirque du Blipp» i Bergen.

– Jeg skal rundt å klovne meg, men etter det har jeg ingen konkret plan.

I løpet av de tyve årene «Senkveld» har rullet på skjermet har det oppstått mange minneverdige øyeblikk. Programmet har hatt mange humoristiske innslag som Harald gjør ting han ikke kan, Thomas vs. Harald, Senkveldduellen, Camp Senkveld, Senkveld Surprise og Team Senkveld.

Under Gullruten i 2010 ble programmet kåret til beste underholdningsprogram.

SENKVELD-DUELLEN: Thomas Numme og Harald Rønneberg har hatt mange konkurranser under årene med Senkveld. Foto: Espen Sjølingstad Hoen

Mange minner

Mange kjente fjes har gjestet sofaen hos Helene Olafsen og Stian Blipp de tre siste årene, og noen intervjuer er vanskelig for programlederne å glemme.

– Jeg klarer ikke å la være trekke frem Wyclef Jean, fordi det var det første intervjuet jeg gjorde på engelsk. Jeg hang meg helt opp i hodet, og hadde glemt at jeg ikke hadde snakket engelsk på en stund. Det var ikke bra. Men han gjorde skikkelig inntrykk på meg, fordi han var en så stor stjerne, samtidig tok han seg tid til å gå rundt å snakke med alle sammen, sier Olafsen.

For Blipp sin del var det intervjuet med Kasper Wikestad han husker best.

– Han kom på besøk rett etter han hadde vært skikkelig syk, og ville fortelle historien sin hos oss. Det var en av de øyeblikkene som har boret seg langt inn i sjelen mi, og som fortsatt sitter der, sier Blipp.

Spranget av gjester og intervjuer er noe av det han har satt størst pris på i løpet av årene i «Senkveld».

– Du har fått de helt lette galimatias-intervjuene hvor noen har endt opp i hang-ups-konkurranse med Wyclef Jean, sier Blipp og nikker til Olafsen.

– Og så har du fått de skikkelig, tette, nære og gode historiene.

STARTET BALLET: Tommy Steine og Hans Christian Andersen var programledere fra 2001 til 2003. Foto: Magnar Kirknes

20 års historie

«Senkveld» hadde premiere på TV 2 i 2001 og har siden den gang vært en stor del av folkets fredagsunderholdning. Fra 2003 ledet Thomas Numme og Harald Rønneberg programmet i 15, før Helene Olafsen og Stian Blipp overtok stafettpinnen i 2018.

Mange kjente norske fjes har gjestet programmet hos de ulike duoene opp gjennom årene, men talkshowet har også hatt flere internasjonale stjerner som gjester.

Blant annet har Justin Bieber, Robbie Williams, John Cleese, Demi Lovato og Tinie Tempah sittet i Senkveld-sofaen.

– Hva tror du seerne synes om at det som har vært en så stor del av fredagsunderholdningen nå går av skjermen?

– Jeg tror seerne føler på mye av det samme. Noe av grunnen til at vi er triste i dag, er jo at «Senkveld» har vært til stede da vi var barn også, sier Blipp.

SLUTT: Thomas Numme og Harald Rønneberg under sin siste sending av Senkveld i 2018. Foto: Hallgeir Vågenes

TV2-sjef Olav Sandnes synes også «Senkveld»-exiten er vemodig, men mener at alt har sin tid.

– Jeg synes det er kult at Stian og Helene i dag har levert en sending som er full av energi, masse humor, og null selvhøytidelighet. Det har kjennetegnet Senkveld gjennom 20 år, sier Sandnes.

– Flere talkshow, som «Senkveld» og Skavlan, har jo fått færre seere de siste årene, hva tror du om fremtiden til talkshow-konseptet?

– Som sagt, alt har sin tid, og vi kommer til å lete etter nye konsepter og formater, som skal ta over. Men sånn umiddelbart kommer det ikke noe talkshow til høsten som skal erstatte «Senkveld».

– Har dere noen plan for hva som skal erstatte «Senkveld» sin sendetid på fredagskveldene fremover?

– Vi har en plan og det kommer vi mer med senere, men det er fortsatt hemmelig, sier Sandnes.