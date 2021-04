ALPAKKA- OG HESTEBONDE: Lene Grønnæss, her på gården hun leier i Minnesund. Foto: PRIVAT

Skilt etter «Gift ved første blikk» – prøver seg som «Jakten»-bonde

Lene Grønnæss (40) gikk mange runder i tenkeboksen før hun sa ja til «Jakten på kjærligheten».

– Jeg vil jo ikke bli sett på som hun som ikke får det til, og som bare vil være på TV for å finne kjærligheten, sier en leende Grønnæss.

Det er nemlig ikke første gang 40-åringen prøver lykken foran TV-kamera. I 2014 giftet hun seg med Anders Botnen (42) i «Gift ved første blikk» på TV Norge. Det endte i brudd etter kun én måned.

Nå venter altså nytt program på ny kanal. Klarer Grønnæss å lokke nok friere til å sende brev, så dukker hun opp i «Jakten på kjærligheten» på TV 2 til høsten.

Men det var altså ikke hennes egen idé. Hun ble spurt av produksjonen.

– Jeg fikk tilbudet dagen etter at jeg fylte 40. Men selv om det var kjempehyggelig å bli spurt, måtte jeg be om betenkningstid – før jeg landet på at dette er en gyllen mulighet som jeg ikke kan si nei til.

Selv om Grønnæss har erfaring fra TV-sjekking tidligere, vet hun at det blir tøft.

– Det handler jo om følelser, så da er det ikke til å unngå.

EKSPAR: Lene Grønnæss og Anders Botnen i «Gift ved første blikk» for syv år siden. Foto: Renate Madsen/TVN

Hun har aldri angret på at hun ble med i «Gift ved første blikk», selv om det endte i brudd. Men det ble vanskeligere å date etterpå. Oppstandelsen rundt serien var stor, og mange viste interesse nettopp fordi de var nysgjerrige, mener Grønnæss.

– Folk ville treffe meg fordi jeg hadde vært på TV.

Hun er likevel ikke redd for at brevskriverne skal ha samme motivasjon.

– Nei, det er ikke sånn at jeg tror alle har det som hensikt.

Grønnæss takket også ja til TV3 og «Hvem bor her» i 2017, men presiserer at hun aldri har hatt noe ønske om å bli kjendis.

– Jeg er ikke komfortabel med å være midtpunkt. Til og med det å stå og snakke foran folk jeg kjenner, kan være vanskelig. Men som sagt – muligheten for å prøve lykken i «Jakten» kommer bare én gang i livet, og derfor sa jeg ja.

HESTEJENTE: Lene Grønnæss har drømt å drive hestegård siden hun var småjente. Her på gården. Foto: Nina Therese Agerup

40-åringen er selv fersk bonde. Hun flyttet fra leiligheten i Oslo for å leie gården i Minnesund i Eidsvoll i september i fjor. Hun har drømt å bli «gårdskjerring» med egen hest hele livet.

Nå har hun ansvar for ikke bare syv hester, men også ti alpakkaer og noen katter.

– Jeg mangler bare mannen, sier hun og opplyser at den rette bør være en «med litt tak i», helst en «handyman».

– Og så må han være snill og omsorgsfull – og like dyr og livet på landet. Har han barn, er det bare en bonus, for jeg har ingen barn selv. Dette må være et perfekt sted for barn å vokse opp, sier hun om gården.

SINGEL: Lene Grønnæss, her avbildet i Syden for noen år siden, håper den rette skal melde seg. Foto: PRIVAT

VG har tidligere omtalt Peter Theolin (43) som også giftet seg ved første blikk på TV, men som ble skilt og siden fant lykken med Else Strøm-Larsen (39) fra «Jakten» og «Kjærlighet til alle». Nylig ble de foreldre.

– Det er jo en lykkehistorie, sier en håpefull Grønnæss.

Hun kjenner imidlertid ikke på noe press om at hun må lykkes denne gangen.

– Man har aldri noen garanti i livet, svarer bonden, som har planer om å drive besøksgård med turridning og alpakkaopplevelser.

– Hvor sikker er du på at du får nok brev til å bli med videre?

– Hensikten med å bli med, er jo å finne en mann. Så jeg går «all in» og blir skuffet om jeg ikke får være med. Uansett får jeg beholde brevene, så muligheten er der uansett, svarer hun.

TV 2 opplyser om at de får flere hundre søknader hvert år, og at det er en god kombinasjon av mennesker som søker selv, og at andre søker for dem.

– Vi får ofte tips om bønder som er blitt single, og om folk som i senere tid har valgt å bli bonde. I den sammenhengen dukket Lene opp. Hun er en veldig interessant deltager, sier Jan-Petter Dahl, pressesjef i TV 2.

Han benekter at det er spesielt vanskelig å få kvinnelige bønder til å stille.

– Vi har hvert år et bredt utvalg av kvinnelige bønder som er aktuelle. At bøndene har en oppriktig interesse av å finne kjærligheten, er uansett det viktigste, ikke hvor mange som faktisk søker.

Her er de andre fem håpefulle bøndene:

KORN- OG HESTEBONDE: Ole-Johan Dyste (47) fra Kolbu i Oppland. Foto: PRIVAT

KORN- OG HESTEBONDE: Tina Kristiansen (26) fra Tolsrød i Vestfold. Foto: PRIVAT

BONDE: Stefan Gundersen (50) fra Rømskog i Østfold driver med sau, lama, ullgris, høner og honningproduksjon. Foto: Espen Glomsvoll/TV 2

KORNBONDE: Ola Sørby Bråten (28) fra Sørumsand i Akershus. Foto: Espen Glomsvoll/TV 2

MELKEBONDE: Sebastian Muth Johansen (28) fra Leknes i Nordland. Foto: Sondre Lauritsen

