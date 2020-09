UFRISK SYKEPLEIER: Sarah Paulson som Mildred Ratched i «Ratched». Foto: Netflix

TV-anmeldelse «Ratched»: Stilig tøv

Mer veldesignet ingenting fra seriemaskinen Ryan Murphy.

Nå nettopp

«Ratched»

Amerikansk krimdrama i åtte episoder, premiere på Netflix 18. september

Serieskapere: Ryan Murphy, Evan Romansky

Regi: Ryan Murphy, Michael Uppendahl, Nelson Cragg, Jennifer Lynch, Daniel Minahan, Jessica Yu

Med: Sarah Paulson, Judy Davis, Cynthia Nixon, Hunter Parrish, Sharon Stone

Ryan Murphy er på mange måter den perfekte serieskaperen for strømmeæraen.

Han er vanvittig produktiv («Glee», «American Horror Story», «Pose», «The Politician», «Nip/Tuck»). Han er forelsket i sin adopterte hjemstat California («Hollywood», «Feud»), heri opptatt en bransje som elsker å se mytologiserende fortellinger om seg selv på skjermen: Film- og TV-industrien.

Sist – og kanskje viktigst: Det han lager er så estetisk gjennomført – alt ser så proft og kostbart ut – at det er en fare for at man blir sittende og se på tullballet lenge etter at man har gjennomskuet at det er det det er: Tullball. Netflix elsker når det skjer!

PÅ INSTITUSJON: Sarah Paulson og et utvalg innlagte i «Ratched». Foto: Saeed Adyani / Netflix

Aldri har dette siste poenget vært tydeligere enn i «Ratched». Som på papiret skal være «opprinnelseshistorien» til Ken Keseys karakter fra romanen «Gjøkeredet» (1962), den reddsomt følelseskalde sykepleieren Mildred Ratched. Helt uforglemmelig gestaltet av Louise Fletcher i filmen med samme navn fra 1975.

Det begynner med et bestialsk kvadruppeldrap, begått av en forstyrret ung mann, Edmund Tolleson (Parrish), som vi snart skal forstå har en historie med vår antiheltinne. Hun blir spilt av den sympatiske, sørgmodig utseende Paulson, som lenge har fortjent en tyngre rolle enn «alltid brudepike, aldri brud»-birollene hun som regel blir tilgodesett med.

KVADRUPPELDRAPSMANN: Hunter Parrish (i midten) i «Ratched». Foto: Saeed Adyani / Netflix

Ratched ankommer den vesle byen Lucia på den amerikanske vestkysten en gang i andre halvdel av 1940-tallet, bærende på en fabelaktig garderobe som ingen sykepleier ville hatt råd til. Der setter hun i gang med å utmanøvrere de andre ansatte på den «toppmoderne» psykiatriske institusjonen hun tar seg jobb på.

Ratched har andre ting med seg i kofferten også. Mørke hemmeligheter om en vondt oppvekst og en forknytt seksualitet, med mer. Men det er ingen ting å si på ambisjonene. Heller ikke på den dronningaktige frisyren vi husker fra filmen.

Det som følger, er et «mysterium» som aldri føles mystisk, et melodrama som hverken ryster eller rører, samt sjenerøse mengder sex, vold og produksjonsdesign.

CAMP: Sharon Stone – og en ape - i «Ratched». Foto: Netflix

Det ligger som alltid et frigjøringspoeng i bunn for Murphys omgang med det førstnevnte. Volden er på sin side grov og nokså idiotisk – stygg nok til at serien har fått 16-årsgrense. Krimelementene er camp komiske, ikke en gang ment å skulle bli tatt på alvor (håper jeg?).

Det er scenografien som – eventuelt – gjør at man holder det ut. Den er lekker langt over grensen til det glorete, preget av en slags sørcalifornisk idé om «god smak». Stilrent, i hvert fall. Og skal si at Murphy gasser seg med de lyseblå og mintgrønne pleieruniformene.

MEN UNIFORMENE ER FLOTTE: Judy Davis i «Ratched». Foto: Saeed Adyani / Netflix

Men igjen – under det: Fint lite, mer eller mindre ingenting. Som et «psykologisk portrett» av en av film- og litteraturhistoriens mest minneverdige karakterer, er «Ratched» verdiløs – bare tøv. Som krimfortelling henger den knapt sammen.

Pene, elegante mennesker. Luksuriøse art deco-omgivelser. Jepp. Det er mulig å komme seg gjennom «Ratched». Det er bare det at det ikke er noen vits. Som krimdrama er dette rett og slett dårlig.

Publisert: 18.09.20 kl. 20:26

