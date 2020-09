IMPONERTE: Nate og Helene. Foto: Espen Solli / TV 2

Nate og Helene fikk to tiere: – Helt rått

Nathan «Nate» Kahungu og Helen Spilling fikk massiv ros og sikret seg sesongens høyeste poengsum så langt.

Lørdagens tema er showdans – og beskrivelsen «Årets villeste kveld» innebærer at deltagerne skal svinge seg til låter TV-seerne aldri tidligere har hørt i danseprogrammets historie.

Nathan «Nate» Kahungu (24) og Helen Spilling (24) har pleid å imponere dommerne. Det gjorde de også nå. Til og med publikum i salen reiste seg i applaus.

– Dette er fest og veldig gøy! mente Tore Petterson.

– Nå leverer du 110 prosent! Kjempebra! mente Trine Dehli Cleve.

– Helt rått! skrøt Egor Filipenko.

– Den beste festdansen jeg har sett, sa Merete Lingjærde og ga høstens første tier.

En tier fikk de også fra Petterson – og sikret seg med det totalt 38 poeng.

PÅ HJUL: Birgit og Philip. Foto: Espen Solli / TV 2

Birgit Skarstein (31) og Philip Raabe (20) har vært blant dommerfavorittene fra start. Denne gangen stilte begge med rullestol. Men begge var også ute av stolen.

Paret høstet trampeklapp fra salen.

– Jeg digget dere, dere var så synkrone. Jeg er eksepsjonelt imponert, hyllet Filipenko.

– Jeg ønsker litt mer variasjon, sa Lingjerde.

Tore Petterson var klar i sin talen til Birgit:

– Kroppen din viser sensualitet, ansiktet ditt bare smiler.

Paret fikk 33 poeng totalt og satte med det personlig rekord.

OL-DANS: Thomas og Rikke. Foto: Espen Solli / TV 2

Thomas Alsgaard (48) og Rikke Lund (24) danset til «Ol-Floka», noe Alsgaard uttalte til VG fredag var i overkant utfordrende.

– Traust og jovialt, mente Lingjærde, som likevel mentte det var den beste OL-floka hun hadde sett.

– Hvordan dømmer man dette på en måte? Dette er høy lavkultur, lo Petterson.

– Jeg skjønner Rikkes fortvilelse da hun fikk denne låten, sa Cleve.

– Jeg har hatt litt for mye innflytelse, mente Thomas om koreografien og la leende til: – Det skjer ikke igjen.

Paret fikk 29 poeng.

FØRST UT: Marte og Benjamin i sving. Foto: Espen Solli / TV 2

Marte Bratberg (31) og Benjamin Jayakoddi (26) var første par ut på parketten.

– Eksepsjonelt bra utvikling, skrøt Egor Filipenko.

– Jeg elsket dette, sa Merete Lingjærde.

– Du liker å være litt gæren, så det synes jeg du skal vise litt oftere, mente Tore Petterson.

Paret landet på 31 poeng fra dommerne.

I AKSJON: Agnete og Bjørn. Foto: Espen Solli / TV 2

Agnete «Agnetesh» Husebye (24) og Bjørn Wettre Holthe (39) sjarmerte dommerne, selv om de ikke høstet noen enorm poengsum.

– Du ble som en flaske champangne som bare sprutet ut over rommet her, mente Lingjærde om Agnetesh.

Petterson hadde litt av hvert å sette fingeren på, men konkluderte: – Festmessig - Oh Lord!

Danseparet fleipet selv om at de vil gifte seg hvis de vinner.

Agnetesh og Bjørn fikk 23 poeng til sammen.

HEFTIG: Kristin og Catalin. Foto: Espen Solli / TV 2

Kristin Gjelsvik (33) og dansepartner Catalin Mihu (26) havnet i faresonen sist lørdag og kjente på presset før kveldens sending.

– Det er ekstra nervepirrende i dag, for det var skikkelig kjipt å være på bunnen, forklarte Gjelsvik til VG lørdag formiddag, noen timer før neste ildprøve.

– Jeg vil jo aldri at dette magiske eventyret skal ta slutt! I kveld gir vi alt vi har pluss litt til. Så krysser vi fingrene for at både dommere og publikum liker showet vårt, la hun til.

– Dere har lagt listen veldig veldig høyt, mente Lingjærde.

– Du stresser litt, sa Petterson til Kristin.

– Du blir for bred i benføringen din, men er suveren i uttrykket, mente Trine Dehli Cleve.

Paret fikk 25 poeng.

GA JERNET: Synnøve og Santino. Foto: Espen Solli / TV 2

Synnøve Skarbø (49) og Santino Mirenna (27) viste seg fra en heftig side, og hun innrømmet på TV at hun ble litt svimmel og var redd for at partneren skulle miste henne.

– Fritt og lekent, mente Cleve.

– Nå «gønner» du på, sa Filipenko.

– Det beste jeg har sett av deg til nå, skrøt Lingjerde.

Paret fikk til sammen 29 poeng.

Rekkefølge og låter:

1. Marte Bratberg (31) og Benjamin Jayakoddi (26): «Who Let The Dogs Out» (Baha Men)

2. Agnete «Agnetesh» Husebye (24) og Bjørn Wettre Holthe (39): «Rosa Helikopter» (Peaches)

3. Kristin Gjelsvik (33) og Catalin Mihu (26): «Copacabana» (Barry Manilow)

4. Nathan «Nate» Kahungu (24) og Helen Spilling (24): «Crazy Frog» (Axel F)

5. Synnøve Skarbø (49) og Santino Mirenna (27): «Ooh Ah (Just A Little Bit» (Gina G)

6. Birgit Skarstein (31) og Philip Raabe (20): «Slave 4 U» (Britney Spears)

7. Thomas Alsgaard (48) og Rikke Lund (24): «OL-Floka» (Sven Jøran Michelsen)

8. Siri Kristiansen (42) og Tarjei Svalastog (22): «Fireball» (Pitbull)

9. Andreas Wahl (37) og Mai Mentzoni (26): «Baby Shark» (Breakbeat/Dede Sabunge)

10. Michael Andreassen (48) og Ewa Trela (41): «Sexy And I Know It» (LMFAO)

Publisert: 26.09.20 kl. 18:00 Oppdatert: 26.09.20 kl. 20:43

