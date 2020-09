UTE: Kristin Gjelsvik og Catalin Mihu etter nederlaget. Foto: Espen Solli / TV 2

Kristin Gjelsvik om dansenederlaget: – Sykt kjipt

Kristin Gjelsvik (33) ga jernet, men røk likevel ut av «Skal vi danse» lørdag.

Oppdatert nå nettopp

– Det beste er alle de fine menneskene jeg har blitt kjent med. Utrolig leit, sa en skuffet Gjelsvik til programlederne etter opplesningen av resultatet.

Når VG får 33-åringen i tale, innrømmer hun at det er «sykt kjipt» å måtte gi seg.

– Det er så leit, men man må jo prøve å bevare fatningen. Herregud, det er jo «bare» en konkurranse, sier influenceren.

Gjelsvik føler seg heldig som har fått «leke seg» på parketten i flere uker.

– Jeg har ingenting jeg skal klage på – overhodet. Det har vært et eventyr, og jeg er takknemlig. Målet var ikke å ryke ut først, og det klarte jeg jo.

Fikk du med deg? Denne deltageren var den første til å ryke

AVSKJED: Kristin Gjelsvik må forlate rivalene. Foto: Espen Solli / TV 2

– Hvorfor tror du det endte som det gjorde i kveld?

– Det handler om smak og behag. I kveld gikk vi ikke hjem hverken hos dommerne eller seerne. Det må jeg ta som en kvinne, svarer Gjelsvik.

– Hva skal du gjøre i morgen?

– I morgen skal jeg bare være med familie. Ha kvalitetstid med guttene mine. Så det er er ikke synd på meg, sier bloggkjendisen, som er samboer med Dennis Poppe (som hun ble kjæreste med under «Paradise Hotel» i 2012) og har en sønn på halvannet år med ham.

UTE: Kristin Gjelsvik og Catalin Mihu i kveldens fremføring. Foto: Espen Solli / TV 2

De andre kjendisdanserne som havnet blant de tre med lavest poengsum, var programleder Synnøve Skarbø (49) og YouTuber Agnete «Agnetesh» Husebye (24).

Kristin og dansepartner Catalin Mihu (26) havnet i faresonen også sist lørdag og kjente på presset før kveldens sending.

– Det er ekstra nervepirrende i dag, for det var skikkelig kjipt å være på bunnen, forklarte Gjelsvik til VG lørdag formiddag, noen timer før sending.

Lørdagens tema var showdans – og beskrivelsen «Årets villeste kveld» innebar at deltagerne skulle svinge seg til låter TV-seerne aldri tidligere har hørt i danseprogrammets historie. Men så fornøyd var dommerne at det vanket hele tre tiere.

Se hvilke låter parene danset til nederst i artikkelen.

SHOWDANS: Nate og Helene i sving. Foto: Espen Solli / TV 2

Nathan «Nate» Kahungu (24) og Helen Spilling (24) har pleid å imponere dommerne. Det gjorde de også nå. Til og med publikum i salen reiste seg i applaus.

– Dette er fest og veldig gøy! mente Tore Petterson.

– Nå leverer du 110 prosent! Kjempebra! mente Trine Dehli Cleve.

– Helt rått! skrøt Egor Filipenko.

– Den beste festdansen jeg har sett, sa Merete Lingjærde og ga høstens første tier.

En tier fikk de også fra Petterson – og sikret seg med det totalt 38 poeng.

Dette er den høyeste poengsummen så langt i høst.

Skremt av favorittstempel

I pausen sier Nate på FaceTime til VG at koreografien ikke satt som den skulle før fredag.

– Men vi har øvd utrolig mye. Nå er alt bare fryd og glede. Jeg er i ekstase, sier «Love Island»-kjendisen om poengtriumfen.

Men favorittstempelet skremmer ham.

– Det legger press på meg, og jeg får prestasjonsangst. Det er jo ikke den som holder seg på samme nivå gjennom konkurransen som er den beste, men den som viser mest progresjon. Jeg ønsker jo å forbedre meg, sier han.

Nate håper seerne er enige med dommerne.

– Man vet aldri med dem der hjemme, men bank i bordet, sier 24-åringen, som tror Thomas Alsgaard sanker TV-stemmer til tross for lunken dommerrespons.

– Jeg vet at Thomas smeltet mange hjerter med sin dans, ler Nate.

OL-DANS: Thomas og Rikke. Foto: Espen Solli / TV 2

Thomas Alsgaard (48) og Rikke Lund (24) danset til «Ol-Floka», noe Alsgaard uttalte til VG fredag var i overkant utfordrende.

Bakgrunn: Håper folk forstår at vi ikke har valgt selv

– Traust og jovialt, mente Lingjærde, som likevel mente det var den beste OL-floka hun hadde sett.

– Hvordan dømmer man dette på en måte? Dette er høy lavkultur, lo Petterson.

– Jeg skjønner Rikkes fortvilelse da hun fikk denne låten, sa Cleve.

– Jeg har hatt litt for mye innflytelse, mente Thomas om koreografien og la leende til: – Det skjer ikke igjen.

Paret fikk 29 poeng.

LØFT: Andreas og Mai. Foto: Espen Solli / TV 2

Andreas Wahl (37) og Mai Mentzoni (26) har alltid plassert seg høyt på dommernes poengliste. De scoret høyt også denne gangen.

– Nå tenkte jeg på alle de foreldrene som endelig hadde lagt ungene sine som nå våknet igjen, sa Cleve etter dansen til tonene fra «Baby Shark».

– Legende-kult. Gjennomført. Knallbra, mente Filipenko.

– Jeg har hørt denne låten 37 ganger om dagen nå, så jeg er helt koko, sa Andreas etter gjennomføringen.

Paret fikk til sammen 35 poeng.

SEXY DANS: Michael og Ewa. Foto: Espen Solli / TV 2

Michael Andreassen (48) og Ewa Trela (41) har til nå fått blandet mottagelse fra juryen. I dag sjarmerte de.

– Jeg håper at de ungene som så på «Baby Shark» har lagt seg, sa Lingjærde om den sexy fremføringen til låte «Sexy And I Know It».

– For en fantastisk energi. Jeg er imponert, hyllet Petterson.

Michael og Ewa fikk totalt 31 poeng.

PÅ HJUL: Birgit og Philip. Foto: Espen Solli / TV 2

Birgit Skarstein (31) og Philip Raabe (20) har vært blant dommerfavorittene fra start. Denne gangen stilte begge med rullestol. Men begge var også ute av stolen.

Paret høstet trampeklapp fra salen.

– Jeg digget dere, dere var så synkrone. Jeg er eksepsjonelt imponert, hyllet Filipenko.

– Jeg ønsker litt mer variasjon, sa Lingjerde.

Tore Petterson var klar i sin talen til Birgit:

– Kroppen din viser sensualitet, ansiktet ditt bare smiler.

Paret fikk 33 poeng totalt og satte med det personlig rekord.

BLIDE: Siri og Tarjei på parketten. Foto: Espen Solli / TV 2

Siri Kristiansen (42) og Tarjei Svalastog (22) smeltet dommerpanelet.

– Du er med hele veien, du er påskrudd. Skulle bare ønske du hadde høye hæler, sa Petterson til Siri.

Fikk ti poeng fra Tore

Så fornøyd var Petterson at han serverte Siri en tier.

– Du byr så på deg selv, mente Cleve og konkluderte med at «dette var en fornøyelse».

– Så gøy har ikke vi hatt det før, sa en leende Siri etter dansen.

Paret fikk til sammen 32 poeng.

FØRST UT: Marte og Benjamin i sving. Foto: Espen Solli / TV 2

les også Thomas Alsgaard: – Håper folk forstår at vi ikke har valgt selv

Marte Bratberg (31) og Benjamin Jayakoddi (26) var første par ut på parketten.

– Eksepsjonelt bra utvikling, skrøt Filipenko.

– Jeg elsket dette, sa Lingjærde.

– Du liker å være litt gæren, så det synes jeg du skal vise litt oftere, mente Petterson.

Paret landet på 31 poeng fra dommerne.

I AKSJON: Agnete og Bjørn. Foto: Espen Solli / TV 2

Agnete «Agnetesh» Husebye (24) og Bjørn Wettre Holthe (39) sjarmerte dommerne, selv om de ikke høstet noen enorm poengsum.

– Du ble som en flaske champagne som bare sprutet ut over rommet her, mente Lingjærde om Agnetesh.

Petterson hadde litt av hvert å sette fingeren på, men konkluderte: – Festmessig – Oh Lord!

Danseparet fleipet selv om at de vil gifte seg hvis de vinner.

Agnetesh og Bjørn fikk 23 poeng til sammen.

HEFTIG: Kristin og Catalin. Foto: Espen Solli / TV 2

Kristin Gjelsvik (33) og dansepartner Catalin Mihu (26) ga det de kunne.

– Dere har lagt listen veldig, veldig høyt, mente Lingjærde.

– Du stresser litt, sa Petterson til Kristin.

– Du blir for bred i benføringen din, men er suveren i uttrykket, mente Trine Dehli Cleve.

Paret fikk 25 poeng.

GA JERNET: Synnøve og Santino. Foto: Espen Solli / TV 2

Synnøve Skarbø (49) og Santino Mirenna (27) viste seg fra en heftig side, og hun innrømmet på TV at hun ble litt svimmel og var redd for at partneren skulle miste henne.

– Fritt og lekent, mente Cleve.

– Nå «gønner» du på, sa Filipenko.

– Det beste jeg har sett av deg til nå, skrøt Lingjerde.

Paret fikk til sammen 29 poeng.

Rekkefølge og låter:

1. Marte Bratberg (31) og Benjamin Jayakoddi (26): «Who Let The Dogs Out» (Baha Men)

2. Agnete «Agnetesh» Husebye (24) og Bjørn Wettre Holthe (39): «Rosa Helikopter» (Peaches)

3. Kristin Gjelsvik (33) og Catalin Mihu (26): «Copacabana» (Barry Manilow)

4. Nathan «Nate» Kahungu (24) og Helen Spilling (24): «Crazy Frog» (Axel F)

5. Synnøve Skarbø (49) og Santino Mirenna (27): «Ooh Ah (Just A Little Bit» (Gina G)

6. Birgit Skarstein (31) og Philip Raabe (20): «Slave 4 U» (Britney Spears)

7. Thomas Alsgaard (48) og Rikke Lund (24): «OL-Floka» (Sven Jøran Michelsen)

8. Siri Kristiansen (42) og Tarjei Svalastog (22): «Fireball» (Pitbull)

9. Andreas Wahl (37) og Mai Mentzoni (26): «Baby Shark» (Breakbeat/Dede Sabunge)

10. Michael Andreassen (48) og Ewa Trela (41): «Sexy And I Know It» (LMFAO)

Publisert: 26.09.20 kl. 18:00 Oppdatert: 26.09.20 kl. 22:27

Les også