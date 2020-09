FORRIGE UKE: Kristin Gjelsvik og Catalin Mihu på parketten for en uke siden. Foto: Espen Solli / TV 2

Kristin Gjelsvik: – Ekstra nervepirrende

Kristin Gjelsvik (33) sto i faresonen for å ryke ut av «Skal vi danse» forrige uke og kjenner på presset.

Nå nettopp

Lørdagens tema er showdans – og beskrivelsen «Årets villeste kveld» innebærer at deltagerne skal svinge seg til låter TV-seerne aldri tidligere har hørt i danseprogrammets historie.

Influencer og toppblogger Kristin Gjelsvik og dansepartner Catalin Mihu (26) skal danse til Barry Manilows «Copacabana». Se hva de andre skal danse til nederst i artikkelen.

Forrige lørdag havnet paret blant de tre med lavest poengsum, sammen med Synnøve Skarbø (49) og Santino Mirenna (27) samt Fred Buljo (32) og Lillian Aasebø (27).

Fikk du med deg? Fred Buljo ute av dansen

– Det er ekstra nervepirrende i dag, for det var skikkelig kjipt å være på bunnen, forklarte Gjelsvik til VG lørdag formiddag, noen timer før neste ildprøve.

– Jeg vil jo aldri at dette magiske eventyret skal ta slutt! I kveld gir vi alt vi har pluss litt til. Så krysser vi fingrene for at både dommere og publikum liker showet vårt, la hun til.

les også Thomas Alsgaard: – Håper folk forstår at vi ikke har valgt selv

Gjelsvik synes den største utfordringen med showdans er å lage et morsomt nok show, og samtidig by på dansetrinn og tekniske ferdigheter.

– At du får litt av alt, rett og slett. Men Catalin er råflink, så jeg stoler på at han har laget en spennende koreografi. Jeg elsker i hvert fall dansen vår. I kveld skal jeg virkelig vise det norske folk at jeg fortjener en uke til på parketten.

Rekkefølge og låter:

1. Marte Bratberg (31) og Benjamin Jayakoddi (26): «Who Let The Dogs Out» (Baha Men)

2. Agnete «Agnetesh» Husebye (24) og Bjørn Wettre Holthe (39): «Rosa Helikopter» (Peaches)

3. Kristin Gjelsvik (33) og Catalin Mihu (26): «Copacabana» (Barry Manilow)

4. Nathan «Nate» Kahungu (24) og Helen Spilling (24): «Crazy Frog» (Axel F)

5. Synnøve Skarbø (49) og Santino Mirenna (27): «Ooh Ah (Just A Little Bit» (Gina G)

6. Birgit Skarstein (31) og Philip Raabe (20): «Slave 4 U» (Britney Spears)

7. Thomas Alsgaard (48) og Rikke Lund (24): «OL-Floka» (Sven Jøran Michelsen)

8. Siri Kristiansen (42) og Tarjei Svalastog (22): «Fireball» (Pitbull)

9. Andreas Wahl (37) og Mai Mentzoni (26): «Baby Shark» (Breakbeat/Dede Sabunge)

10. Michael Andreassen (48) og Ewa Trela (41): «Sexy And I Know It» (LMFAO)

Publisert: 26.09.20 kl. 18:00

Les også