Dansedommer om Marte: – Du liker å være litt gæren

Marte Bratberg (31) og Benjamin Jayakoddi (26) var første par ut på parketten lørdag.

Lørdagens tema er showdans – og beskrivelsen «Årets villeste kveld» innebærer at deltagerne skal svinge seg til låter TV-seerne aldri tidligere har hørt i danseprogrammets historie.

Marte Bratberg fikk ros fra dommerne, som konkluderte med «nydelig start»:

– Eksepsjonelt bra utvikling, sa Egor Filipenko.

– Jeg elsket dette, sa Merete Lingjærde.

– Du liker å være litt gæren, så det synes jeg du skal vise litt oftere, mente Tore Petterson.

Paret landet på 31 poeng fra dommerne.

I AKSJON: Agnete og Bjørn. Foto: Espen Solli / TV 2

Agnete «Agnetesh» Husebye (24) og Bjørn Wettre Holthe (39) sjarmerte dommerne, selv om de ikke høstet noen enorm poengsum.

– Du ble som en flaske champangne som bare sprutet ut over rommet her, mente Lingjærde om Agnetesh.

Petterson hadde litt av hvert å sette fingeren på, men konkluderte: – Festmessig - Oh Lord!

Agnetesh og Bjørn fikk 23 poeng til sammen.

HEFTIG: Kristin og Catalin. Foto: Espen Solli / TV 2

Kristin Gjelsvik (33) og dansepartner Catalin Mihu (26) havnet i faresonen sist lørdag og kjente på presset før kveldens sending.

– Det er ekstra nervepirrende i dag, for det var skikkelig kjipt å være på bunnen, forklarte Gjelsvik til VG lørdag formiddag, noen timer før neste ildprøve.

– Jeg vil jo aldri at dette magiske eventyret skal ta slutt! I kveld gir vi alt vi har pluss litt til. Så krysser vi fingrene for at både dommere og publikum liker showet vårt, la hun til.

– Dere har lagt listen veldig veldig høyt, mente Lingjærde.

– Du stresser litt, sa Petterson til Kristin.

– Du blir for bred i benføringen din, men er suveren i uttrykket, mente Trine Dehli Cleve.

Paret fikk 25 poeng.

Rekkefølge og låter:

1. Marte Bratberg (31) og Benjamin Jayakoddi (26): «Who Let The Dogs Out» (Baha Men)

2. Agnete «Agnetesh» Husebye (24) og Bjørn Wettre Holthe (39): «Rosa Helikopter» (Peaches)

3. Kristin Gjelsvik (33) og Catalin Mihu (26): «Copacabana» (Barry Manilow)

4. Nathan «Nate» Kahungu (24) og Helen Spilling (24): «Crazy Frog» (Axel F)

5. Synnøve Skarbø (49) og Santino Mirenna (27): «Ooh Ah (Just A Little Bit» (Gina G)

6. Birgit Skarstein (31) og Philip Raabe (20): «Slave 4 U» (Britney Spears)

7. Thomas Alsgaard (48) og Rikke Lund (24): «OL-Floka» (Sven Jøran Michelsen)

8. Siri Kristiansen (42) og Tarjei Svalastog (22): «Fireball» (Pitbull)

9. Andreas Wahl (37) og Mai Mentzoni (26): «Baby Shark» (Breakbeat/Dede Sabunge)

10. Michael Andreassen (48) og Ewa Trela (41): «Sexy And I Know It» (LMFAO)

