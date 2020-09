HJERTESKJÆRENDE: Ellen DeGeneres har beskrevet det som har kommet frem om arbeidsforholdene på TV-showet som hjerteskjærende. Nå lover hun å snakke om dette når showet hennes har sesongpremiere. Foto: Chris Pizzello / Invision

DeGeneres: - Ja, vi skal snakke om det

Lover å snakke ut om den tøffe tiden.

21. september er Ellen DeGeneres tilbake med en ny sesong av «The Ellen DeGeneres Show». Da lover hun å snakke om de mange anklagene om usunt arbeidsmiljø, som blant annet førte til at flere ledere i produksjonen ble sparket.

– Jeg gleder meg til å komme tilbake til studio - og ja, vi skal snakke om det, heter det i en pressemelding fra DeGeneres, ifølge nyhetsbyrået AP.

Første gjest er Tiffany Haddish som blir etterfulgt av kjente og profilerte gjester på rekke rad: Kerry Washington, Alec Baldwin and Chrissy Teigen er på plass den første uken. Deretter står folk som Chris Rock, Amy Schumer, Adam Sandler og Orlando Bloom på gjestelisten.

Ifølge AP blir denne gjestelisten tolket som et svar på hvordan Ellen DeGeneres og hennes show skal komme seg på offensiven igjen etter en vanskelig og turbulent sommer.

Så sent som i midten av august ble tre ledere i produksjonen av «The Ellen DeGeneres Show» sparket. I digitalt allmøte med de ansatte i produksjonen skal DeGeneres selv ifølge Variety sagt at heller ikke hun «er perfekt». På det samme møtet skal DeGeneres ifølge AP sagt at hun opplevde det som var kommet frem om arbeidsforholdene som «hjerteskjærende».

Det hele startet da Buzzfeed i juli publiserte en artikkel der flere ansatte og tidligere ansatte skal ha uttrykket sin misnøye med arbeidsmiljøet.

Det førte til at Warner Bros. startet en intern gransking. I kjølvannet av granskingen gikk både Warner Bros. og Ellen DeGeneres ut og lovet at det ville bli iverksatt tiltak.

– Jeg forsikrer dere om at dette ikke vil skje igjen, skrev DeGeneres i et brev til de ansatte.

