OPERA NESTE: Sandra Lyng gikk likevel ikke ut av countrykvelden på «Stjernekamp» etter sist helgs stemmerot. Nå kan også hun forberede seg til å synge opera kommende lørdag. Foto: Julia Marie Nagelstad, NRK

Stemmeansvarlig skjerper rutinene etter «Stjernekamp»-trøbbel

Link Mobility, som samler inn «Stjernekamp»-stemmer for NRK, vil ha egne folk til stede under live-sendingen på lørdag.

For mindre enn 10 minutter siden

En forsinkelse i registreringen av SMS-stemmene sist lørdag gjorde at Sandra Lyng, som egentlig røk ut av konkurransen etter countrykvelden, likevel får en ny sjanse kommende lørdag.

Link Mobilitys daglige leder, Ina Rasmussen, opplyser overfor VG at de nå skjerper rutinene.

les også Sandra Lyng ikke ute av «Stjernekamp» likevel – NRK hadde trøbbel med sms-stemmene

– Vi har hatt et godt samarbeid med NRK i flere år og i en rekke konkurranser. Vi har gått grundig gjennom hendelsen med deres folk i dag og har pekt på en rekke tiltak for å styrke systemene og øke beredskapen inn mot resten av sesongen. Vi kommer for eksempel til å ha folk til stede under sendingene fra Nydalen, i tillegg til den faste overvåkningen som vi alltid har av våre systemer. Dette skal ikke skje igjen, lover Rasmussen.

les også NRK: – Kommer ikke til å avsløre resultatet fra lørdagens «Stjernekamp»

Prosjektredaktør i NRK, Mirja Minjares, har tidligere uttalt til VG at de fikk noen tilbakemeldinger om at enkelte som hadde stemt via SMS ikke fikk kvitteringsmelding.

– Vi så også at vi fikk inn veldig mange SMS-stemmer etter at avstemmingsperioden under sending var over, og derfor kunne vi ikke garantere ett hundre prosent at vi hadde et riktig resultat, uttalte Minjares etter sending.

les også Melodi Grand Prix: En avstemningstragedie

Ina Rasmussen i Link Mobility sier at hun både er stolt av og stoler på systemet som brukes i NRKs «Stjernekamp».

– I dette tilfellet ble forsinkelsen raskt oppdaget, og NRK valgte å ta grep umiddelbart for å sikre et rettferdig resultat for deltakerne. Alle som har stemt via SMS vil selvsagt få pengene tilbake.

les også NRK: Ser ut som 38 millioner emojis gjorde at det knakk sammen

Sandra Lyng selv ble naturlig nok overrasket over sist lørdags hendelser, men var takknemlig overfor NRK da de valgte å gi henne en sjanse til.

– Jeg tenkte «hææ ... er det sant?». Jeg ble jo så lettet, også ble jeg skikkelig rørt av at folk antageligvis ikke ville ha meg hjem likevel. Jeg ble så utrolig takknemlig for det, sa Sandra Lyng til VG etterpå.

Lørdag står det opera på programmet i «Stjernekamp».

Publisert: 14.09.20 kl. 22:31