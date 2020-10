PRIVAT: Komikeren vil ikke at hele Norge skal vite hvem kjæresten er. Han beskriver forholdet som et fristed. Foto: Maud Lervik

Herman Flesvig får ukelønn: – Jeg har null oversikt over hva jeg tjener

Det kan virke som alt Herman Flesvig (28) tar i blir suksess. Suksessen på hjemmebane vil han derimot holde privat.

Herman Flesvig setter rekorder med «Førstegangstjenesten». Først med pilotepisodene av TV-serien, og denne uken melder NRK at over 1,3 millioner så de to av de nye episodene som ble sluppet forrige fredag.

– Det er nok litt flaks også. Det er farlig om folk tror alt jeg tar i blir suksess. Kanskje jeg har vært veldig heldig, men jeg har jobbet hardt, sier Flesvig til VG.

I tillegg til suksesserien, leder han også en av Norges mest populære podkaster «Friminutt», sammen med kompisen Mikkel Niva.

– Av og til så synes jeg det er fortjent, og noen ganger tenker jeg: «Nå må folk slutte å tro at alt jeg gjør er så bra», sier han.

Selv om komikeren har opplevd stor suksess i voksen alder, sier han at han ikke får til alt. Han forteller om mye motgang da han gikk på skolen.

– Jeg har funnet min lille nisje, men det betyr ikke at jeg er god på alt mulig annet. Om du ser på skolesystemet, er det mye jeg ikke kan. Matte, det med tall og rettskrivning kan jeg ikke, sier han.

Flesvig har tidligere fortalt til VG at det av og til kan være skummelt med suksess og forventningene som følger.

Vil holde kjæresten privat

I et innlegg på Instagram tidligere denne uken, takket Flesvig kjæresten for støtten i forbindelsen med premieren av de nye episodene av «Førstegangstjensten».

Så langt har han valgt å holde henne borte fra rampelyset.

– Det handler om at den dama jeg er sammen med ikke ønsker å være i offentligheten, og at jeg tror det er sunt å holde private ting privat, sier Flesvig.

– Jeg skjønner at folk er nysgjerrige. Jeg er opptatt av å ha de nærmeste rundt meg, sier Flesvig til VG.

I sommer avslørte han overfor Reiseradioen på NRK at han hadde blitt samboer.

– Jeg har alltid vært veldig familiekjær, så dette er ikke en veldig stor overgang i livet mitt, sier Flesvig.

Veldig glad i barn

Flesvig kjøpte seg leilighet tidligere i sommer, og i september tok han MC-lappen.

Han synes det har vært hyggelig å kunne slappe av hjemme under coronatiden, men han skulle ønske at han kunne hatt en innflytningsfest i den nye leiligheten.

– Hvorfor røper du så lite om kjæresten din?

– Jeg er såpass påskrudd hele dagen, og blottlegger meg egentlig veldig foran kamera og i arbeidet generelt. Med kjæresten min har jeg et sted der jeg ikke er på jobb, men kan puste og være en Herman som ikke trenger å fange alle andres oppmerksomhet, eller lure på hva publikum syns. Dette er fristedet mitt.

– Hva er det beste med å holde kjæresten skjult?

– Det beste er så klart det ekstra laget med mystikk dette tilfører min allerede James Dean-aktige offentlige profil.

I programmet «På tur med Lars Monsen» røpte komikeren at han hadde hatt lyst på barn siden han var 16 år.

– Hvis man kan få en familie så er jo det veldig herlig. Det er ikke sånn at jeg skal ha det snart, det er lenge til, sier han til VG og legger til:

– Jeg har alltid vært veldig glad i barn. De er de mest fantastiske individene som finnes. De tar ikke så mye hensyn, og snakker rett ut. Og det synes jeg er en veldig sjarmerende måte å kommunisere på.

Regnskapsføreren gir ukelønn

Den populære komikeren økte omsetningen i 2019, og tok ut 1,2 millioner i lønn. Han trives med at noen andre har kontroll, slik at han bare kan jobbe med humor.

– Jeg har null oversikt over hva jeg tjener. Jeg ønsker heller ikke å bli styrt av penger, sier han.

Han avslører at han har en regnskapsfører som gir ham ukelønn hver uke.

– Jeg får den samme ukelønnen uavhengig over hvor mye jeg jobber. Det er faktisk akkurat som en ukelønn.

– Blir man rik av å lage en seersuksess på NRK?

– Rik har jeg ikke blitt. Jeg er på kontrakt i NRK, og trives bra her. Folkene her er en av grunn til at jeg liker meg her, sier Flesvig.

