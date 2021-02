POPIKON: Britney Spears her på scenen i Las Vegas i 2018. Foto: Raoul Gatchalian / Starmax

Netflix dykker ned i Britneys liv

Strømmegiganten lar seg angivelig ikke stoppe av at det allerede foreligger en fersk Britney-dokumentar.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dokumentaren «Framing Britney Spears», skapt av New York Times og distribuert på Hulu, har skapt voldsom oppstandelse. Netflix jobber i disse dager med et tilsvarende prosjekt, melder Bloomberg.

Nyheten gjengis av medier som NME, The independent og The Boston Globe.

TV-regissør Erin Lee Carr (32), som har spesialisert seg innen «true crime»-sjangeren, skal ha fått oppdraget om å granske popstjernens liv og sørge for at det blir TV av det.

les også Justin Timberlake sier unskyld til Britney Spears

Carr er tidligere nominert til Emmy for blant annet «I Love You, Now Die: The Commonwealth V. Michelle Carter» og «At the Heart of Gold: Inside the USA Gymnastics Scandal».

Hverken Carr eller Netflix har uttalt seg om Britney-prosjektet.

Ifølge Bloomberg skal Netflix allerede ha vært i gang med arbeidet før det ble kjent at «Framing Britney Spears» var på trappene.

Nysgjerrigheten, interessen og bekymringen rundt Britney Spears (39) har nådd nye høyder det siste året, i forbindelse med at popstjernen kjemper for å komme ut av det omstridte vergemålet hun har vært under i snart 15 år.

Spekulasjonene går ut på at Britney nærmest har mistet all frihet og kontroll over eget liv som følge av at hun styres av faren, Jamie Spears (68).

#FreeBritney-bevegelsen mener også at det kan stilles spørsmål ved hvorvidt Britney styrer sine egne sosiale kanaler. Britney opptrer hyppig med bilder og klipp på Instagram, men hun har aldri tatt direkte til orde om det som skjer rundt henne.

På valentinsdagen søndag postet Britneys kjæreste, Sam Asghari (26), bilde av seg og popstjernen med teksten «Nest etter sjokolade er jeg favoritten hennes»:

Asghari gikk nylig ut i samme forum og kritiserte Britneys far etter noter. Britney selv har ikke uttalt seg om hverken dokumentaren eller vergemålet.

Regissøren bak «Framing Britney Spears» lyktes aldri i å komme i direkte kontakt med popstjernene selv, og har snakket om det etiske dilemmaet knyttet til akkurat det.

Det har vært spekulert på om Britney selv går med planer om å lage en dokumentar om eget liv. TMZ skrev imidlertid i helgen at de hevder å vite at det ikke stemmer.