FJELLVEGG: Per Heimly får kjørt seg. Foto: Haakon Lundkvist

Per Heimly om «71 grader nord»: − Gikk i katastrofemodus

Per Heimly (48) hadde lovet seg selv at han aldri skulle kjempe om å bli Norges tøffeste kjendis. Plutselig var det for sent å snu.

Publisert: Nå nettopp

Kunstnerfotografen er blant deltagerne som søndag dukker opp i den 12. sesongen av «71 grader nord: Norges tøffeste kjendis». Allerede tidlig i første episode blir det tydelig at han sliter.

– Jeg må innrømme at jeg angret meg fælt helt frem til siste kveld før innspilling. Da tvilte jeg på at dette kom til å gå, sier Heimly til VG.

Han hadde derfor en «peptalk» med produksjonen, som klarte å berolige.

– De sa blant annet at det ikke kom til å bli høyder første dagen, noe som var et lurt psykologisk grep. Jeg bestemte meg nemlig for å kose meg og gi jernet.

At det ikke var så enkelt, innså han raskt. For høyder ble det.

– Da var det bare å traske i vei det remmer og knær klarte.

Disse er med: Isabel Raad (26) – influencer

Astrid Uhrenholdt Jacobsen (33) – tidligere langrennsløper

Vår Staude (54) – TV 2-programleder

Fay Wildhagen (27) – artist

Iselin Guttormsen (33) – influencer og TV-profil

Steffen Iversen (44) – tidligere fotballspiller

Victor Sotberg (29) – programleder og Youtuber

Henrik Elvestad (47) – komiker, skuespiller og programleder

Per Heimly (48) – fotograf og TV – profil

Adrian Sellevoll (22) – musiker og TV-profil Vis mer

Heimly har gjort mange sprell på TV i årenes løp, men «71 grader nord» sto aldri på ønskelisten – ikke minst fordi han har enorm høydeskrekk.

– Og da jeg så OnklP i den fjellsprekken i fjor, lovet jeg meg selv at jeg aldri noensinne skulle takke ja. Dagen etter fikk jeg forespørsel. Snakk om «slap in the face».

Det ble nemlig svært vanskelig for Heimly å si nei til utfordringen, ikke minst fordi han har en far som han beskriver som «villmarkens store sønn».

– Selv har jeg aldri klart å følge opp det der. Derfor sa jeg ja, for å gjøre stas på min far, og for å bevise at jeg ikke er helt håpløs. Så nå gjenstår det å se. Norges feigeste kjendis er med i «Norges tøffeste kjendis», humrer han.

HØYDESKREKK: Per Heimly måtte trosse egen angst. Foto: TVNorge

Heimly tror han kommer til å få hetta når han ser seg selv på TV.

– Jeg grugleder meg. Det blir utfordrende å se hva slags fyr jeg egentlig er. Man blir filmet i situasjoner man ikke har kontroll på – og lirer av seg groteske ting i hytt og pine, som kanskje ikke høres så råflott ut på TV.

Om det ser strabasiøst ut på TV, forsikrer Heimly at det er verre i virkeligheten.

– Særlig tøft psykisk var det for en individualist som meg å fungere i en gruppe.

FOTOGRAF: Per Heimly i sitt rette element i 2019. Foto: Frode Hansen, VG

48-åringen spøker med at deltagerne blir som menneskelige forsøkskaniner som kan fås til å gjøre alt.

– I et TV-program som dette blir man på en måte fanget. Man våkner med kamera i fjeset, og det siste man se før man legger seg, er kamera. Man blir litt gradvis hjernevasket. Jeg spurte meg selv underveis om hvilken sadist som har laget dette, sier han og ler.

ALLE: F.v.: Vår Staude, Steffen Iversen, Iselin Guttormsen, Henrik Elvestad, Per Heimly, Victor Sotberg, Isabel Raad, Fay Wildhagen, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Adrian Sellevoll. Foto: Haakon F. Lundkvist

Når Heimly strever som hardest, sier han til kamera at han «nesten går ut av kroppen sin og blir en psykopat».

– Hva mente du med det?

– Jeg forsøkte vel å uttrykke at man må begrense sitt eget følelsesliv for ikke å frike helt ut, og at man må bli ufølsom ved å kontrollere angsten og frykten. Friker man ut, blir det enda mer farlig, så jeg gikk i et slags katastrofemodus.

KONTRASTER: Topptrente Astrid Uhrenholdt Jacobsen og mindre trente Per Heimly. Foto: TVNorge

Kjendisfotografen tenkte underveis på risikoen for å dø.

– Ja, altså ... Det var veldig godt sikret, men man vet jo ikke hvordan det fungerer før man faller eller sklir. Samtidig er det mye gåing på kanten av stup, der man ikke er sikret, og da er det verre. Man kan faktisk klumse og falle utenfor.

Han berømmer imidlertid produksjonen og TVNorge, både for sikkerhet og innsats.

– Kamerafolk og regissør løper og klatrer ved siden av oss hele tiden med tungt utstyr. Det er utrolig imponerende. Og man må jo stole på at de vet hva vi kan klare.

HØYT: Her ser vi Astrid Uhrenholdt Jacobsen klatre på Store Brekketind, 1579 meter over havet. Foto: TVNORGE

For Heimly var det ekstra tungt å være på tur med fysisk sterke folk.

– Vi snakker om unge, spreke fjellrever og toppidrettsutøvere. Da måtte jeg kompensere med å ligge litt foran. Henger man bak hele tiden, blir man tung. Men risikoen er at man kan møte veggen, og da er det i hvert fall tungt.

Selv om hovedmålet var å vinne over seg selv og egne fobier, ble Heimly dratt med på konkurransekjøret.

– Jeg liker ikke å tape. Når man først setter i gang, har man jo vinnerskalle.

KJEMPER: F.v.: Steffen Iversen, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Fay Wildhagen, Per Heimly og Adrian Sellevoll. Foto: TVNorge

Fortvilelsen var stor, men mestringsfølelsen kanskje enda større.

– Det er jo som en forelskelse egentlig – en helt fantastisk følelse. Som å få en ekstra fjær i hatten, sier Heimly og legger til:

– Og den følelsen må man kose seg med så lenge man kan, for plutselig får man en ny trøkk i trynet. Det er alltid noe jævligere på lur.

LIVREDD: Isabel Raad får bryne seg kraftig. Foto: TVNORGE

En annen som sliter voldsomt i de første to episodene, er influencer Isabel Raad (26). Hun får panikk og brister i gråt flere ganger, mens hun er usikker på i hvor stor grad det er riktig å pushe seg så sterkt.

Raad avstår fra å kommentere premieren. Hun skriver i en SMS til VG at det er vanskelig å bli intervjuet om noe hun selv ikke har sett på TV.

Heimly beskriver Raad og seg selv som «wild cards».

– Vi fikk testet grensene våre til gagns. Selv gleder jeg meg nå veldig til å se den flotte utsikten på TV, for den torde jeg ikke å studere mens jeg hang i fjellveggen, ler han.

TVNorge sender de to første episodene søndag.

