Fredrik Solvang opplevde så mange kritiske reaksjoner og hets etter sist ukes «Debatten» at han måtte deaktivere Twitter-kontoen sin.

Fredrik Solvang deaktiverte Twitter-profilen sin

Programleder Fredrik Solvang i NRKs «Debatten» forsvant brått fra Twitter lørdag.

Publisert:

VG har uten hell forsøkt å få Solvang i tale etter sist ukes «Debatten», men til Dagbladet lørdag kveld sier Fredrik Solvang at det er han selv som har deaktivert kontoen sin.

Solvang har opplevd sterk kritikk etter å ha invitert inn Resetts Helge Lurås i sist torsdags «Debatten».

– Jeg har brukt Twitter aktivt for å forklare redaksjonelle valg og være i kontakt med publikum, men etter «Debatten» torsdag, da vi inviterte Resett-redaktør Helge Lurås, ble jeg sittende nesten to døgn der jeg forsøkte å forklare og forsvare hvordan redaksjonen hadde tenkt, sier Solvang til avisen, og legger til;

– Jeg kom til et punkt der jeg innså at jeg befinner meg i en umulig posisjon.

Sist ukes «Debatten» handlet om en mann som også er borte fra Twitter, men fjernet av Twitter selv, nemlig Donald Trump, og hadde tittelen «Har vi tatt for lett på Trump?»

«De som har forsvart Trump i fire år møter, og de som hevder vi har hatt god tid til å forstå at mannen er en fascist», het det i underteksten. Bakgrunnen for temaet var naturligvis stormingen av den amerikanske kongressen dagen i forveien.

Det var invitasjonen av Helge Lurås i Resett - som debatterte mot Rødts Mímir Kristjánsson - som satte sinnene i kok på sosiale medier.

En poengtert kritiker på Twitter etter programmet var Utøya-overlevende Tore Sinding Bekkedal som - etter sine 22.juli-opplevelser - følte det svært ubehagelig at statskanalen hadde invitert Lurås til debatt.

I et opphetet meningsskifte med Fredrik Solvang på Twitter, brukte Solvang ordet «Utøya-kortet», noe som ga debatten et ekstra langt liv på plattformen.

Programredaktør i NRK, Knut Magnus Berge, stiller seg bak Solvangs beklagelse i et innlegg på Tore Sinding Bekkedals Twitter-konto lørdag ettermiddag. Berge gjentar overfor VG at begrepet «Utøya-kortet» ikke er gangbart i NRK.

– Fredrik har selv beklaget dette flere ganger, og jeg stiller meg bak den beklagelsen, sier han til VG.

– Det er ingen ukultur i NRK rundt dette begrepet, men jeg tenker at dette var en såpass spesiell situasjon at det var naturlig å gå inn for å klargjøre at vi beklager dette, sier Knut Magnus Berge.