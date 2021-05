TV-KJENDIS: Carole Baskin – omstridt skikkelse i TV-dokumentaren «Tiger King» Foto: Netflix

Stjerneadvokat skal etterforske mystisk «Tiger King»-forsvinning

Ingen har sett Carole Baskins ektemann siden han forsvant sporløst for snart 25 år siden. Nå tar familien nytt grep.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Alle som har sett Netflix-dokumentaren «Tiger King», er blitt kjent med Carole Baskin (59). Dyrevernsforkjemperen og kvinnen bak organisasjonen Big Cat Rescue, står sentralt i serien som i hovedsak handler om Joseph Maldonado-Passage (58), kjent som Joe Exotic.

Sistnevnte soner en 22 år lang fengselsstraff etter at han ble dømt for å ha forsøkt å hyre en leiemorder til å ta livet av nettopp Baskin.

les også Politiet ber TV-seerne om tips etter «Tiger King»

Baskins første ektemann, mangemillionæren Jack Donald «Don» Lewis, forsvant sporløst 8. august 1997.

Politiet i Hillsborough County har aldri henlagt saken, men ingen har lykkes i å oppklare mysteriet. Nå melder TMZ at stjerneadvokat og tidligere aktor Alex Spiro skal starte privat etterforskning.

Spiro, som har klienter som Jay-Z, Mick Jagger og Robert Kraft på kundelisten, bekrefter overfor Fox News at det stemmer.

PÅ SAKEN: Alex Spiro, her i forbindelse med en rettssak i Florida i 2019. Foto: Patrick Dove / AP

Det er Lewis’ øvrige pårørende som har hyret advokaten, i håp om å skaffe holdepunkter for det de mener kan være et drap utført eller bestilt av Carole Baskin.

Carole Baskin har aldri klart å riste av seg mistanken om å ha noe med saken å gjøre. I Netflix-dokumentaren ble det fremsatt heftige spekulasjoner om hun hadde drept ham og fôret ham til tigrene sine.

ETTERLYSNING: Politiet publiserte denne på Twitter i fjor. Foto: Hillsborough County Sheriff Chad

Lewis ble erklært død fem år etter at han forsvant. Mangemillionæren ville vært 82 år i dag om han var i live. Det regnes som lite sannsynlig.

Baskin, som er gift på nytt med Howard Baskin (70), har vært i politiets søkelys, men aldri blitt siktet. Hun arvet sin ektemann da han ble erklært død, noe hans øvrige pårørende har forsøkt å bestride.

Lewis’ slekt er ikke på talefot med Baskin. De håper nå at Spiro skal kunne kaste lys over hva som skjedde, og sørge for at politiet får mer å jobbe ut fra.

Baskin har alltid konsekvent nektet for å ha noe med ektemannens forsvinning å gjøre. Etter at serien gikk på lufta,uttalte 59-åringen at hun føler seg dårlig fremstilt. Ikke minst reagerer hun på stempelet som mulig drapskvinne.

Så sent som i januar uttalte Baskin til Fox News at om Lewis skulle bli funnet i live, så vil hun ta seg av ham resten av livet.

– Min ektemann Howie er en sånn type person som ville ha forståelse for det, hevdet hun.

Baskin forsikrer også at dusøren på nærmere én million kroner, som hun skal ha utlovet i 1997, fortsatt gjelder.

Etter at TV-dokumentaren gikk på lufta i fjor vår, gikk politiet ut på nytt og oppfordret tipsere til å komme med opplysninger.

– Hvert eneste tips blir studert grundig. Vi håper å oppklare denne «cold case»-saken raskt ved hjelp av offentligheten, uttalte sheriff Chad Chronister.