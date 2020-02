PÅ PLAKATEN: Jon Øigarden og hans rollefigur, den onde Jarl Varg på reklameplakaten for den nye sesongen av «Vikingane» sammen med Thorbjørn Harr som Jarl Bjørn Foto: Jørn Pettersen

Kynisk og ond på TV: - Snill, god og varm privat

I «Exit» i fjor høst sjokkerte Jon Øigarden TV-seerne i rollen som kynisk og hensynsløs forretningmann. Nå er han tilbake som Jarl Varg i «Vikingane» som bare er ond tvers igjennom. - Men privat er jeg en snill, god, varm og fin fyr, sier Jon Øigarden til VG.

Neste fredag legger NRK ut alle seks episodene av den nye sesongen av «Vikingane». Men sesong tre er i virkeligheten ikke sesong tre, men sesong null. Denne sesongen prøver å gi svar på hva som skjedde i tiden før de to første sesongene.

– Hva har formet Jarl Varg til å bli så ondskapsfull?

Det er et av spørsmålene som stilles i den nye sesongen av den episke og humoristiske dramaserien fra vikingtiden hvor vi skal ta del i forhistorien om maktspillet, romansene og fjolsene i Norheim.

DE ER «VIKINGANE»: Fra venstre: Jon Øigarden, Trond Fausa Aurvåg, Marian Saastad Ottesen, Nils Jørgen Kaalstad, Kåre Conradi, Pia Tjelta, Henrik Mestad, Jan Sælid og Mikkel Bratt Silse Foto: Annika Byrde

– Jarl Varg er er en tegneseriefigur, mens «Exit» er basert på virkelige personer. Dette er en komedie, det er ingen som går rundt og er som Jarl Varg i det virkelige liv. Han er bare ond og ikke noe annet enn ond. Han er selve klisjeen av alle Hollywood-figurer i alle typer filmer som er litt «larger than life». Her er det bare pakket inn. Jo mer ondt, jo mer blir det klisjeen av det onde. Men det er en balansegang. Hvordan være skummel og samtidig morsom. Da blir det onde ekstra ondt. Slik er Jarl Varg og som skuespiller elsker jeg det, sier Jon Øigarden.

NY EXIT-SESONG: Jon Øigarden spiller Jeppe i «Exit» - nå er han i gang med forberedelsene til sesong to. Her sammen med: Henrik (Tobias Santelmann), Adam (Simon Berger) og William (Pål Sverre Hagen). Foto: Ingeborg Klyve

Han er ansatt ved Nationaltheatret og kjent fra en rekke filmer, TV-serier og teateroppsetninger. Flere av rollene har gitt ham priser og overstrømmende kritikker.

– Jeg har vært med i serier som «Mammon», «Berlinerpoplene», «Halvbroren» og «Vikingane». Det ene utelukker ikke det andre. Jeg stortrives med å gjøre forskjellige ting. Jeg blir bedre av å være Geir Lippestad i 22. juli-filmen den ene dagen og Jarl Varg den neste, sier Jon Øigarden.

Mens den nye sesongen av «Vikingane» er ferdig innspilt og klar for visning, er han i full gang med forberedelsene til sesong to av «Exit».

– Jeg leser manus nå. Det er spennende å se hvordan man tar denne serien videre. Hva gjør man nå? Hvilke forventninger har man til serien. Vi har jo sett alle de tingene som er så ekstreme, sier Jon Øigarden.

Han har også sett intervjuet med de fire mennene fra finansbransjen som serien er basert på.

– Jeg vet at de finnes. De er kyniske, de er grenseløse - men de er også morsomme. For meg som skuespiller er det også viktig å dyrke de gode egenskapene deres. Det tenker jeg alltid er viktig. La meg si at jeg skulle spille Hitler - eller en annen karakter som man ser på som bare ond. Hva kan man finne av positive ting om vedkommende. Hvordan var han mot sine nærmeste, mot dyrene sine? Var han glad i noe, tok han vare på noe, noe som har varme i seg. Dyrk det - fordi alt det andre er der, sier Jon Øigarden.

Publisert: 13.02.20 kl. 19:26

