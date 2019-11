DØDE BRÅTT: Brian Tarantina, her på Screen Actors Guild Awards i Los Angeles i januar i år. Foto: PRESLEY ANN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

TV-stjernen Brian Tarantina er død

Skuespilleren, kjent fra blant annet «The Marvelous Mrs. Maisel», ble funnet død i sin leilighet lørdag – 60 år gammel.

Politiet i New York bekrefter dødsfallet overfor filmnettstedet Deadline.

De rykket ut til skuespillerveteranens leilighet etter å ha mottatt en nødtelefon fra en annen person som angivelig befant seg på stedet. Tarantina lå fullt påkledd, men livløs på sin egen sofa. Han ble erklært død på stedet.

Årsaken er foreløpig ikke kjent, men People siterer en ikke navngitt representant for 60-åringen, også kjent fra rollen som «Bootsy» i TV-serien «Gilmore Girls», skal ha vært på sykehus nylig i forbindelse med hjerteproblemer.

Tarantina og resten av skuespillerstaben i komieserien «The Marvelous Mrs. Maisel» ble i januar i år belønnet med prestisjetunge Screen Actors Guild Awards.

«The Gaslight vil ikke bli det samme uten deg. Tusen takk, Brian Tarantina, for all latteren vi har delt. Vi sender kjærlighet til familie og venner i denne tunge tiden», skriver kollegene på Twitter.

Han har også hatt gjesteroller i serier som »Law & Order», «The Black Donnellys», «The Sopranos», Heroes», Summer of Sam» og The Blacklist». Han startet karrieren i «One Life To Live» i 1968.

Politiet etterforsker det brå dødsfallet.

