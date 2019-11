KJÆRESTER: Aleksander Hetland og Kristina Eriksen (innfelt), og Hetland med danseparter Nadya Khamitskaya. Foto: Privat, Ola Vatn / VG

Bryllupsklare Aleksander Hetland: – Det er klart «Skal vi danse» påvirker forholdet

Finalisten utsatte bryllupet da han takket ja til dansekonkurransen.

– Ja, det er klart «Skal vi danse» påvirker forholdet vårt. I hvert fall i den perioden her. Ikke med tanke på sjalusi og intimitet, for det er en «performance» som vi gjør sammen - det går mer på tid, sier Hetland til VG og legger til:

– Man holder jo pusten i en sånn periode. Jeg får backing hjemme og det er greit. Men om dette hadde vært min nye arbeidshverdag, ville det ikke gått i lengden. Men det er én gang i livet.

Denne høsten har han tilbragt ekstremt mye tid på parketten med treningspartner Nadya Khamitskaya.

– Jeg har ikke har vært hjemme noen søndager, mens lørdagene er jeg opptatt, og hver kveld etter jobb er det dans. Det blir lite tid til det som tidligere var kjærestetid. Og sånn er det jo for Nadya òg, legger han til.

– Det er veldig fint, for «Skal vi danse» er en reise og en opplevelse for livet. At familiene våre unner oss å skape de minnene for livet, det er det som har gjort det mulig, sier Nadya til VG.

FINALISTENE: Nadya Khamitskaya, Aleksander Hetland, Jørgine Massa Vasstrand og Jørgen Nilsen. Foto: Thomas Andreassen, VG

På spørsmål om kjærestene blir sjalu, svarer de:

– Nei, det handler om tillit, sier Nadya.

– Ja, det gjør det. Og så handler det også om at min kjæreste føler seg inkludert. At hun kan komme på treninger, være på sendinger og bli kjent med Nadya - at ikke «Skal vi danse» blir en ukjent greie som jeg går til og som hun ikke skjønner hva er. Det har gjort at hun blir mer komfortabel med det, sier han og legger til:

– Men det er vanskelig å bli komfortabel over tid med en kjæreste som aldri er hjemme. Så jeg har litt å ta igjen når dette er over. Det blir ikke noe guttetur med det første.

Svømmeren har vært sammen med Kristina Eriksen siden 2015, og de planlegger bryllup.

– Vi skal jo gifte oss, ja. Jeg tror ikke at det ikke blir bryllup om ikke jeg vinner, men jo da, vi har jo ikke rukket å planlegge så mye - så jeg er usikker på når det blir. Men brudevalsen skal jeg fikse i hvert fall. Vi får finne ut av når, men det er på blokka, sier Hetland.

DANS: Aleksander Hetland og Nadya Khamitskaya i aksjon 9. november. Foto: Ola Vatn / VG

Han forsikrer at Nadya og ektemannen Mads A. Andersen er på gjestelista.

– Blir bryllupet i Norge?

– Nei, jeg tror nok det blir i utlandet. Det kan bli neste år, men det kan også bli året etter. Vi tenkte neste år helt til jeg sa ja til «Skal vi danse». Og så har vi ikke snakket så mye om det de siste månedene.

– Plutselig er du med i «Farmen kjendis»?

– Ha ha, jeg håper bryllupet kommer før Farmen kjendis.

