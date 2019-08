COMEBACK: Emilie Nereng, her på Vixen Blog Awards i 2017, er nå tilbake i rampelyset. Foto: Frode Hansen, VG

Eks-blogger Emilie Nereng i «Skal vi danse»: Derfor gjør hun comeback i rampelyset

OPERAEN OSLO (VG) Tidligere toppblogger Emilie Nereng (23) la ned bloggen og trakk seg ut av rampelyset. Nå er hun tilbake, men tar sine forholdsregler.

Allerede i juni i år kunne VG presentere flere navn som er aktuelle i høstens «Skal vi danse». På en pressekonferanse i Operaen tirsdag formiddag presenterer nå TV 2 alle kjendisene som har takket ja til dansekamp (se hele listen nederst i artikkelen). Emilie Nereng er en av deltakerne som skal prøve seg på parketten.

23-åringen fra Hønefoss var toppblogger fra hun var 13 år gammel. For to år siden la hun ned bloggen, men gjorde et slags medie-comeback i april, da hun ble fast spaltist i motemagasinet Elle.

Denne høsten er hun imidlertid virkelig tilbake i rampelyset.

– Du trakk deg tilbake, hvorfor gjør du dette nå?

– Det er mye for å få være med på dette. Jeg har alltid hatt lyst. Jeg gikk mange runder på om jeg ville det, og håper eventyret blir verdt det. Jeg er ikke så glad i oppmerksomheten fra media, jeg blir veldig stresset av det. Men jeg har tatt mine forholdsregler, sier hun, og fortsetter:

– Jeg driver en instagramkonto med fokus på ernæring, og hvis jeg kan spre det føler jeg at jeg får gjort noe viktig. Det følte jeg ikke da jeg bare postet bilder av meg selv. Det har vært viktig å skille personen Emilie fra dette.

PRESENTERT: Emilie Nereng i Operaen, hvor årets «Skal vi danse»-deltagere ble vist frem tirsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen

les også Her er alle «Skal vi danse»-deltakerne: Jo da, Per Sandberg og Bahareh Letnes blir rivaler

– Hva mener du med forholdsregler?

– Jeg prøver å holde ting litt på avstand. Hvis jeg blir veldig oppskaket, redd eller stresset, må jeg bare si til meg selv at det ikke er så farlig. Jeg må ikke stresse med å legge ut så mye bilder av meg selv, selv om jeg føler at jeg må det. Men jeg må jo ingenting. Det er veldig godt for meg å være bevisst på det.

Hun svarer bekreftende på om hun blir stresset av fokuset på henne selv, og om hva folk mener om henne.

– Jeg vet hva det innebærer å være i søkelyset, og jeg er ikke så glad i det. Men det er prisen å betale for å være med, sier hun.

– Kommer du til å trekke deg tilbake igjen etter deltakelsen?

– Det er umulig å si. Hvis det åpner noen dører innenfor ernæring, helse eller livsstil, så er det et sted jeg trives. Jeg tar det som det kommer. Men en personlig blogg kommer jeg ikke til å starte igjen, ler hun.

Nereng skal danse seg inn på parketten og ut i rampelyset, iført en splitter ny forlovelsesring. I sommer ble det nemlig offisielt - Emilie Nereng er forlovet med samboeren Torgeir Glomnes Johansen (30).

FORLOVET: Emilie «Voe» Nereng med forlovede Torgeir Glomnes Johansen, på Elle-festen i juni. Foto: Trond Solberg

les også Nadya Khamitskaya gjør comeback i «Skal vi danse»: – Uten foreldrene mine ville det ikke vært mulig

– Hva tenker du om å danse intimt med noen som ikke er forloveden?

– Det blir veldig rart, men jeg ser jo på dette som en konkurranse. Kjæresten har jo satt ring på fingeren min, så han vet at han har meg. Men jeg vet at han tenkte på det lenge, før jeg fikk spørsmål om «Skal vi danse», ler hun.

Hun understreker at de venter med bryllup for å ta seg tid og nyte forberedelsene. Og, om noen skulle være i tvil:

– Livet smiler nå.

Nereng, også kjent som «Voe», har har studert helse og ernæring de siste årene. På Instagram har hun også en egen ernæringskonto med over 29 000 følgere.

Hun har også bakgrunn som cheerdanser, noe hun ser på som en liten fordel.

– Det er en fordel å like dans, men cheerdans er noe ganske annet enn dette. Det er ingen hofter, stivt og en form for lagdans, sier hun.

les også Martine Lunde (23) har fremtidsplanene klare: – Jeg skal gifte meg om fire år

Det er to år siden Nereng la ned toppbloggen. Da hun annonserte avgjørelsen på bloggen, skrev hun at hun ønsket å være ernæringsstudent, samboer, venninne og datter på vanlige premisser.

Fått med deg? Emilie «Voe» Nereng legger ned bloggen

Det var først da hun fikk spalten i Elle at ryktene om «medie-comeback» begynte å ta form. Likevel har det ikke vært stort å se av Nereng i rampelyset den siste tiden, med unntak av den ferske forlovelsen.

–Jeg er veldig lykkelig. Helt i lykkerus rett og slett, sa en sprudlende Nereng til VG om samboerens frieri.

Disse skal også svinge seg på parketten i høst:

Sandra Borch (31), Sp-politiker

Christian Strand (39), journalist og programleder

Aleksander Hetland (36), svømmer

Isabel Raad (25), influencer

Jan Tore Kjær (50), tidligere ishockeyspiller

Bahareh Letnes (29), selvstendig næringsdrivende og Per Sandbergs kjæreste

Per Sandberg (59), Frp-politiker og tidligere minister

Adrian Sellevoll (21), realitykjendis og musiker

Trine Haltvik (54), tidligere håndballspiller, nå trener

Jørgine «Funkygine» Vasstrand (30), treningsblogger

Victor Sotberg (28), programleder og YouTuber

Publisert: 06.08.19 kl. 12:25