DYRT BRUDD: Camille og Kelsey Grammer på en basketkamp i 2009, da de fremdeles var gift. Foto: Kevork Djansezian/Getty Images/AFP

Grammer forsvarer skilsmisseoppgjør på 260 millioner: – Jeg jobbet hardt

Camille Grammer forsvarte kravet om halvparten av Kelsey Grammers formue da hun ble sammenlignet med Denise Richards som ikke ville be om det fra Charlie Sheen.

Oppdatert nå nettopp

Det var på realityserien «Real Housewives of Beverly Hills», der både Grammer og Richards er med, at kvinnene ble satt opp mot hverandre.

les også Kelsey Grammers ekskone får halve pensjonen hans

I en sesong-oppsummeringsepisode som ble sendt i USA tirsdag, kalt «Gjenforening, del 1», ble begge kvinnene intervjuet av «RHOBH»-vert Andy Cohen.

HOLLYWOOD-HUSFRUER: Denise Richards, Dorit Kemsley, Camille Grammer, Teddi Mellencamp og Erika Jayne på et arrangement i Los Angeles i september 2018. Foto: Majil / AFF

Denise Richards, som var gift med skuespiller Charlie Sheen fra 2002 til 2006 og har døtrene Lola (14) og Sam (15) sammen med ham, ble intervjuet om skilsmissen og forholdet til eksen.

Hun har tidligere fortalt at de ikke hadde noen avtale om særeie før ekteskapet.

– Da vi ble skilt kunne jeg ha bedt om halvparten av hva han tjente. Men det gjorde jeg ikke, for jeg er ingen grådig j ... hore, sa Richards ifølge People.

Da Camille Grammer skulle intervjues, spurte Coen Hva hun tenkte om at Richards og Sheen ikke hadde noen avtale om særeie før ekteskapet. Grammer ble skilt fra «Frasier»-stjernen Kelsey Grammer i 2011, og hun fikk halvparten av hva skuespilleren skal ha tjent i perioden de var gift – ifølge People 30 millioner dollar, rundt 260 millioner kroner. Eksene har barna Mason (17) og Jude (14) sammen.

– Vel, jeg var gift i 13 år. Det er lang tid, sa Grammer.

Da hun ble spurt om hun syntes Richards burde bedt om halvparten, sa hun at hun ikke visste.

– Jeg føler bare at jeg jobbet hardt. Jeg satt ikke bare på baken, kjøpte fancy klær og stappet munnen med konfekt. Jeg jobbet hardt!

Richards er i dag gift på ny med Aaron Phypers, og Camille giftet seg nylig med David C. Meyer.

Hun har endret navnet på sosiale medier til Camille Meyer, men forteller at hun har beholdt Grammer i passet.

– Hovedgrunnen er for barnas skyld, sa Camille da hun ble spurt om hvorfor hun beholdt eksens etternavn.

Richards, derimot, sa hun «ikke kunne vente» med å kvitte seg med eksmannens etternavn.

Etter intervjuet skal begge kvinnene ha uttrykt at de syntes samtalen var ubekvem. Richards skal ha uttrykt at hun syntes Grammer oppførte seg slemt, mens Grammer sa hun ikke forventet pengepraten fra Richards.

Mandag skrev Camille om episoden på Twitter, der hun understreket at det er loven i California at ektefeller får 50 prosent av felleseiet ved en skilsmisse, og at lengden på ekteskapet teller inn.

«Jeg skjønner ikke hva Denise prøvde å insinuere når loven er tydelig», skrev hun.

Richard tvitret om gjenforeningen:

«Min første gjenforening ... Tok definitivt en uventet vending»

les også Kelsey Grammer om ekteskapet: – Ble lei av truslene hennes

Da Camille Grammer skulle intervjues, spurte Coen hva hun tenkte om at Richards og Sheen ikke hadde noen avtale om særeie før ekteskapet. Grammer ble skilt fra «Frasier»-stjernen Kelsey Grammer i 2011, og hun fikk halvparten av hva skuespilleren skal ha tjent i perioden de var gift, halve pensjonsfondet hans – ifølge People 30 millioner dollar, rundt 260 millioner kroner i dagens kurs. Eksene har barna Mason (17) og Jude (14) sammen.

NYGIFT: Aaron Phypers og Denise Richards giftet seg i fjor. Her er de på et arrangement i Beverly Hills i september 2018. Foto: Janet Gough / AFF-USA.com / AFF

– Vel, jeg var gift i 13 år. Det er lang tid, sa Grammer.

Da hun ble spurt om hun syntes Richards burde bedt om halvparten, sa hun at hun ikke visste.

– Jeg føler bare at jeg jobbet hardt. Jeg satt ikke bare på baken, kjøpte fancy klær og stappet munnen med konfekt. Jeg jobbet hardt!

les også Denise Richards snakker ut om datterens spesielle behov

Richards er i dag gift på ny med Aaron Phypers, og Camille giftet seg nylig med David C. Meyer.

Hun har endret navnet på sosiale medier til Camille Meyer, men forteller at hun har beholdt Grammer i passet.

– Hovedgrunnen er for barnas skyld, sa Camille da hun ble spurt om hvorfor hun beholdt eksens etternavn.

SKILSMISSEOPPGJØR: Camille heter fortsatt Grammer, selv om hun er gift på ny. Her er hun avbildet i Hollywood i desember 2017. Foto: Richard Shotwell/Invision/AP

Richards, derimot, sa hun «ikke kunne vente» med å kvitte seg med eksmannens etternavn.

Etter intervjuet skal begge kvinnene ha uttrykt at de syntes samtalen var ubekvem. Richards skal ha uttrykt at hun syntes Grammer oppførte seg slemt, mens Grammer sa hun ikke forventet pengepraten fra Richards.

Mandag skrev Camille om episoden på Twitter, der hun understreket at det er loven i California at ektefeller får 50 prosent av felleseiet ved en skilsmisse, og at lengden på ekteskapet teller inn.

«Jeg skjønner ikke hva Denise prøvde å insinuere når loven er tydelig», skrev hun.

Richard tvitret om gjenforeningen:

«Min første gjenforening ... Tok definitivt en uventet vending»