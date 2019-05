SNAKKER UT: Michael D. Cohen, her på Nickelodeon Kids Choice Awards i Los Angeles i mars i år. Foto: NICK AGRO / AFP

TV-stjernen røper «hemmelighet» – ble født som kvinne

Michael D. Cohen (43), kjent fra den amerikanske barne-TV-serien «Henry Danger», har vært taus om sin fortid i snart 20 år.

Nå nettopp







Nå snakker han ut i Time Magazine.

– Jeg ble født med feil kjønn, sier Cohen og forklarer at han alltid har følt seg som hankjønn.

43-åringen sier at han er stolt av sin reise, men han bruker ikke ordet transkjønnet når han skal beskrive seg selv. Han føler seg imidlertid som del av et samfunn som normalt passer inn under den merkelappen.

Fikk du med deg? Vil fjerne transkjønn-definisjon

– Tilbakeslag

Cohen har i 19 år holdt for seg selv at han som 23-åring var gjennom en kjønnskorrigerende operasjon. Han har imidlertid bestemt seg for at det er umulig for ham å være en talsmann for transpersoner uten å fortelle hva han selv har vært gjennom.

USA: Nå får ikke transpersoner tjenestegjøre i militæret

– Dette ville tilbakeslaget og undertrykkingen av menneskerettigheter skjer rett foran øynene mine. Jeg kan ikke sitte stille. Nivået på – la oss si det på en høflig måte – alle misforståelsene rundt trans-tematikk, er så omfattende og ødeleggende. Når man umyndiggjør én gruppe i samfunnet, umyndigjør man alle, sier TV-stjernen til Time.

Cohen, som siden 2014 har spilt rollen som Schwoz i «Henry Danger» på TV-kanalen Nickelodeon, sier han i 2000 fikk en slags oppvåkning og bestemte seg for kirurgisk korrigering. Det var før skuespillerkarrieren.

– Alt falt på plass, og siden har jeg levd som mann, sier han.

Trans under Trump: – Det har blitt mer akseptabelt å hate oss

Publisert: 27.05.19 kl. 05:24