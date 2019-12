EKS-FLØRT: André Johansen og Miriam Sandvik etter det man til nå har trodd var deres første møte på Speed-date i Oslo tidligere i år. Foto: Espen Solli, TV 2

«Jakten på kjærligheten»-bløffen: Slik ble TV 2-seerne lurt av André og Miriam

Bonden André Johansen (23) legger seg langflat, mens eks-flammen Miriam Sandvik (22) mener TV-produksjonen visste om hemmeligheten i lang tid.

Ikke bare ble alle de andre frierne til André ført bak lyset. Også TV-seerne er snytt for sannheten om ham og Oslo-kvinnen Miriam.

Det viser seg nemlig at Miriam og André innledet et forhold seks uker før speed-daten, og at hun hadde besøkt ham flere ganger på gården i nord før hun og de tre andre frierne dro til gårdsuken. I mandagens episode måtte bonden stå skolerett.

Nå gir det mening hvorfor André kysset Miriam allerede i Oslo – rett etter «første» møte – og hvorfor han ble så knust da hun senere brått valgte å forlate gården.

I mandagens program forklarer André hvordan flørten begynte over Instagram lenge før Miriam bestemte seg for å sende brev, at de to forelsket seg, og at hun derfor skrev brev – vel vitende om at han kom til å velge henne med videre.

– Jeg er så skuffet! Hvordan kunne du gjøre dette? konfronterer programleder Gunhild Dahlberg (44) bonden med i sendingen.

Til VG sier André at han var så redd for å miste Miriam at han ikke kom ut av den onde sirkelen med løgn.

– Jeg var rett og slett veldig forelsket og tenkte ikke klart. Unnskyld til alle for det kaoset jeg har skapt.

Romansen fikk altså en bråstopp, og trolig hadde regelbruddet fortsatt vært en hemmelighet mellom de to – og produksjonen – dersom Miriam ikke hadde røpet det.

Det som nemlig ikke kommer frem på TV, er at TV-produksjonen fikk kjennskap til deler av forholdet allerede før gårdsuken, men at de unnlot å informere de andre frierne. I mellomtiden benyttet Miriam og André muligheten til å fortsette å møtes i smug - på hans gård og hos henne i Oslo.

Frier Hanna Hovland (23), som ble med André på tur til Irland til tross for at de ikke var et par, får uttrykke sin skuffelse på TV. Miriam, derimot, glimrer med sitt fravær i episoden. Det reagerer hun på.

– Produsentene reagerte på at vi kysset så tidlig, og dermed kom sannheten frem. Jeg synes det er rart hvis TV 2 fraskriver seg ansvaret nå. Når både André og Hanna får forklare seg på TV, hvorfor får ikke jeg? sier Miriam til VG.

BEKLAGER: Målselvbonden André Johansen brant lyset i alle ender i «Jakten på kjærligheten. Her i prat med VG etter siste innspillingsdag i august. Foto: Trond Solberg, VG

VG har vært i kontakt med produksjonsselskapet Fremantle som henviser til TV 2 for kommentarer.

Jan-Petter Dahl, PR- og mediesjef i TV 2, sier til VG at det ikke er noe i programmet som etter deres vurdering utløser tilsvarsrett, men at de har sjekket fakta og gitt Miriam mulighet til å fortelle sin versjon i et videoopptak på kanalens nettsider rett etter sending.

– Vi har forståelse for at Miriam ønsker å stå frem i siste program, men fant det ikke redaksjonelt nødvendig.

Dahl bekrefter at produksjonen ble informert om forholdet før gårdsuken.

– Vi spurte André om han fortsatt var innstilt på å date alle fire med åpent sinn, noe han bekreftet. Dermed var det ikke på dette tidspunktet naturlig å fortelle om bekjentskapet til de andre og TV-seerne.

– Hvorfor må André beklage så voldsomt når kanalen selv er blitt med på dekkhistorien?

– I siste episode oppsummerer vi alltid alt som har skjedd – både på og utenfor kamera. Da var det naturlig å ta opp det som hadde foregått mellom ham og Miriam, slik at han kunne forklare hele historien.

– Men er det hele historien som kommer frem når det ikke blir kjent for TV-seerne at produksjonen har visst om dette?

– Opplysningen om at Miriam og André hadde hatt egne treff, kom så tett på gårdsuken at det eneste vi kunne gjøre, var å sjekke med André om han ville fortsette. Vi ble enige om at han skulle få muligheten til å finne ut hvem som kunne være den rette. Omfanget av møtene de hadde hatt, var vi ikke kjent med før rett før oppsummeringsprogrammet ble spilt inn, sier Dahl.

Han sier at Gunhilds skuffelse over at han hadde ført alle bak lyset, er oppriktig.

– Vi har stor respekt for at André valgte å fortelle hele historien for TV-seerne. Han får selvsagt all nødvendig bistand fra TV 2, opplyser Dahl og legger til at de gjennom 16 år med «Jakten» aldri har gitt løpende informasjon til frierne om hvilken kontakt bonden har med hver enkelt.

Ble nektet å snakke

Miriam sier at hun ikke fikk lov av produksjonen til å fortelle sannheten til de andre kvinnene.

– Det var vanskelig. Men etter at jeg var ute, så klarte jeg ikke å holde det skjult lenger. Jeg sa det likevel, sier Miriam.

Miriam forklarer at André og produksjonen også ringte etter at hun hadde trukket seg og prøvde å få henne med på Irland-turen i stedet for Hanna. Det takket hun nei til.

André klandrer ikke TV 2 for at de i episoden ikke opplyser om eget hemmelighold.

– Jeg føler at jeg har laget et satans problem. TV 2 fikk bare vite litt underveis. Derfor må Miriam og jeg ta ansvar. TV 2 har gjort det beste ut av situasjonen, så all heder til dem, sier bonden.

VENNER: Hanna Hovland fikk vite om Andrés dobbeltspill da de var på tur i Irland. Hun har tilgitt bonden, og i dag er de to venner. Foto: SKJERMBILDE/TV 2

André og Miriam spilte skuespill på speed-daten.

– Situasjonen var jo så klein uansett at det så ekte ut, mener Miriam.

Hun sier det var åpenbart at André sine hunder kjente henne igjen da hun ankom gården med de andre.

– Jeg besøkte ham jo senest noen dager før og hjalp ham med å vaske huset til de andre skulle komme.

Miriam kjente på sjalusi da tre andre kvinner også kom til gården, men avviser at hun trakk seg av den grunn.

– Jeg var jo glad i ham på den tiden. Men det ble for mye med alle kameraene, og så fikk jeg sykdom i familien, sier Miriam – som rett etter hjemkomsten ble kjæreste med en annen «Jakten»-deltager, Espen André Rødnes (27) – en av frierne til bonden Inger Lund (29).

I dag er det isfront mellom Miriam og André.

FRIERE: André Johansen omgitt av (f.v.) Hanna Hovland, Ida Rise, Miriam Sandvik og Signe-Christine Forberg Lillerud på gårdsuken. Foto: TV 2

Hanna Hovland ble lei seg da hun fikk vite om hemmeligheten mens hun selv var i Irland med André.

– Jeg ble skuffet og sint og ville bare hjem. Nå har jeg tilgitt, og han og jeg er gode venner. Heldigvis var jeg ikke forelsket. Det ville vært vondt, sier Hanna, som ikke klandrer TV 2.

Det gjør heller ikke de to andre frierne.

– Da er jeg mer irritert på André og Miriam. Men jeg ble jo ikke forelsket i André. Nå skjønner jeg jo at han hadde kjærlighetssorg hele gårdsuken, sier Ida Rise (24) til VG,

Signe-Christine Forberg Lillerud (21) synes TV 2 har ryddet godt opp etter at hun selv fikk vite alt fra Miriam på premierefesten.

– De har samlet alle de løse trådene.

Publisert: 09.12.19 kl. 20:42 Oppdatert: 09.12.19 kl. 21:15

