Helene Olafsen om å få barn: – Det var tøft

Fortalte på «Senkveld» om opplevelsen av da sønnen Louie kom til verden.

Forrige fredag var Helene Olafsen (30) på jobb som programleder for TV2s «Senkveld» – på termindatoen for sin førstefødte.

To dager senere kom gutten til verden, noe TV-stjernen og forloveden Jørgen Nilsen (30) meddelte dagen etter fødselen.

Ingen skal hevde at Olafsen ligger på latsiden overfor arbeidsgiveren, for allerede fredag kveld var hun igjen å se på «Senkveld» – riktignok hjemmefra, via Skype, i samtale med programledermakker Stian Blipp.

– Verdt det

Og der røper den nybakte mammaen følgende:

– Det går egentlig veldig bra altså. Det går litt opp og ned, da. I starten var han så rolig og sløv, stille og snill, så vi tenkte at «dette her løser vi fint, vi kan dette her». Men det er ikke sånn lenger.

– Det høres ut som han er fem år allerede, repliserer Blipp.

– Hva er han, fire dager? «I starten var han veldig grei», humrer den nå makkerløse programlederen, som videre spør Olafsen om hvordan opplevelsen var.

– Det var en reise som jeg ikke har tenkt å ta igjen med det første – men ja, det var tøft, men verdt det, veldig, sier Olafsen.

ADSKILT NÅ: Helene Olafsen og Stian Blipp, her avbildet to måneder tilbake. Foto: Maria Støre

Hun forteller at hun først trodde at lille Louie, som sønnen heter, var en rolig type, men at dette har blitt mer usikkert.

Fiser og spiser

– Vi har litt å gå på når det kommer til bordmanerer. Han fiser mens han spiser. Han er en sulten type i hvert fall, og en trøtt type. Det er så mye vi har lært, sier Olafsen

Blipp ledet «Senkveld» alene denne fredagen, og de to programlederne gir uttrykk for at de savner hverandre.

– Det er fint å se deg som mamma, sier Blipp.

– Jeg skulle gjerne vært der, men jeg henger ikke helt sammen ennå, så det får vente litt til, konstaterer Olafsen.

Publisert: 20.03.20 kl. 22:28 Oppdatert: 20.03.20 kl. 22:58

