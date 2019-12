FRONTKJEMPER: Herman Flesvig i «Førstegangstjenesten». Foto: NRK

TV-anmeldelse «Førstegangstjenesten»: Militærskolen 1

Takk og lov at ikke Herman Flesvig skal forsvare landet.

Nå nettopp

Førstegangstjenesten

Underholdningserie på NRK TV

Med: Herman Felsvig, Jonas Kinge Bergland, Mikkel Niva, Sebastian Brynestad og Marlene Stavrum

Manus: Herman Flesvig, Mikkel Niva og Marit Støre Valeur

Regi: Erlend Westnes

Sendes på NRK TV

Militærhumor står sterkt her til lands. Ikke bare er Stomperud fremdeles et høyt elsket julehefte. Sannelig dukker ikke den kroniske døgenikten Billy til stadighet opp i bladhylla ved siden av «Frost 2»-magasiner og kryssordhefter.

Det er altså greit ferdigoppløyd mark som Herman Flesvig leder an i sin første serie på egenhånd. At han kan vekslevirke mellom ulike personligheter og ansikter nesten like kjapt som Kevin Vågenes har han forlengst vist i humorsamarbeidet med Robert Stoltenberg (som har en egen evne til å dukke opp i Facebook-feeder uansett hva man gjør).

Livet på Flesmoen leir (hoho) er derimot skalert ned til fire rollefigurer. Militante Ahre-Ketil «Rambo» Lillehagen (for et fantastisk navn) har bilen full av våpen som han må levere inn (tror aldri jeg har sett så mange våpen i et norskprodusert program noensinne). Han har gledet seg til å begynne i forsvaret siden han ble født.

Ole Halvorsen fra Haugenstua er derimot blond hiphoper født med feil hudfarge. Redd for hunder. Har aldri smakt brunost.

Eneste «kvinne» er det NRK kaller den kvinnelige mannsjåvinisten Tanja Laila Gaup. Framstå som den ene av jegertvillingene, men med 46 i sko og noen litt lettvinte poenger om silikon. Den nordnorske dialektforsøket er kanskje det svakeste Flesvig gjør her, men akkurat det tar han igjen på sminken.

Og så den like åpenbare sossegutten Preben Lohrengren fra Asker: Stor Tryvann-kompetanse. Sjekker av med «god stemning» og blir straffet for romkonseptet «Army Boys».

I HUMORKRIGEN: Herman Flesvig i «Førstegangstjenesten». Foto: NRK

Ingen av disse ganske stereotypiske parodiene er umiddelbart veldig morsomme. Men manuspanelet bak (som inkluderer Marit Støre Valeur - kona til Kjell Simen i Parterapi) klarer å gjøre åpenbare poenger mindre åpenbare. De to første episodene lover en dybde som faktisk kan bli veldig morsom. For eksempel at Ahre-Ketil ikke kan si kvalifisert er ikke morsomt. At han er så dyslektisk at han må få instruksjonene som lydbok, da er vi mer inne på noe.

Generelt er det ganske ujevnt, litt uferdig og mer ufarlig i kantene enn nødvendig.

Man må trekke fram legekomiker Jonas Kinge Bergland, som ser ut som han ikke har gjort annet enn å disiplinere rekrutter hele livet. Erlend Westnes, som tidligere har regissert «Hit for hit», gjør dette akkurat passe mockumentary-ekte. Livet på Flesmoen leir brettes ut i korte episoder i god «Nissene på låven»- og «Jul på Blodfjell»-stil. Et format som gjør alt enklere å like, fordi man ikke rekker å bli lei.

I motsetning til den ekte førstegangstjenesten.

ONEMANSHOW: Herman Flesvig i «Førstegangstjenesten». Foto: NRK

Publisert: 17.12.19 kl. 11:31

