NYFØDT SØNN: Kim Kardashian viste mandag kveld frem sin en måned gamle sønn på Instagram Foto: Evan Agostini / TT NYHETSBYRÅN

Dette er Kim Kardashians nyfødte sønn

... og han skal hete Psalm West.

Nå nettopp







Sent mandag kveld norsk publiserte realitystjernen dette bildet av hennes og Kanye Wests fjerde barn på sin instagramprofil.

Under bildet som ble lagt ut på dagen en måned etter at gutten ble født sto det bare «Psalm Ye».

– Det er uklart hvorvidt «Ye» er den lille guttens mellomnavn. Ekteparet Kardashian West har tidligere ikke offentliggjort mellomnavn på sine barn, men «Ye» er pappa Kanyes kallenavn, skriver CNN.

«Ye» er for øvrig også tittelen på hans åttende album som ble sluppet i fjor.

les også Lamar Odom i ny bok: Truet med å drepe Khloé Kardashian

– Jeg mener at «Ye» er det mest brukte ordet i bibelen og i bibelen betyr ordet «you», fortalte West i et radiointervju i 2018, skriver Sky News.

– Han er den roligste, «chilleste» av alle mine barn så langt og alle elsker ham så mye, skrev Kim Kardashian på Twitter dagen etter at gutten var født.

les også TMZ: Så mye tjener Kim Kardashian på Instagram

Det høyprofilerte Kardashian West-paret har fra før av datteren Chicago (15 måneder), sønnen Saint (3) og datteren North (5). Også Psalm er født av en surrogatmor.

I en episode av «Keeping up with The Kardashians» i 2015 fortalte Kim Kardashian at hennes helsetilstand kan hindre henne i å bære frem et nytt barn selv. Kardashian har en tilstand der morkaken vokser sammen med livmoren. Legene har fortalt henne at i verste fall kan et svangerskap ende med at hun må fraktes til sykehus for å fjerne livmoren kirurgisk.

Publisert: 11.06.19 kl. 18:23